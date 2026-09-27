בהמלצת צה"ל: שר הביטחון הורה על הטלת סגר כללי ביהודה ושומרון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה היום (ראשון) על הטלת סגר כללי ביהודה ושומרון, וזאת בהתאם להמלצת צה"ל. ההנחיה נכנסה לתוקף החל מהיום ותימשך לאורך חג הסוכות וחול המועד.

במסגרת ההנחיה, לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובי יהודה ושומרון במהלך כל תקופת החג. כניסת פועלים חיוניים לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון תותר בהתאם להנחיות האבטחה של פיקוד המרכז.

כמו כן, לא יאושרו היתרים חריגים, למעט היתרים הנובעים מהתחייבויות המדינה לבג"ץ. ההחלטה מגיעה על רקע העלאת מצב הכוננות בכל הגזרות לקראת תקופת החגים.

לקראת חג הסוכות התבצע תגבור מחדש של כוחות צה"ל בגזרות השונות לצד חיזוק ההגנה. גדודים סדירים נשארו בכוננות בכל פיקוד עד סוף תקופת החגים ויהיו באפשרות להפעלה מהירה לצד מפקדות חטיבה בכוננות.

במהלך חג סוכות, מספר פלוגות לוחמים יוקצו עבור תגבור בכל גזרה לצד פלוגות בעתודה - וישארו גם לאורך השבוע של חול המועד וחג שני. מרבית הלוחמים הנמצאים בבסיס האימונים החטיבתיים סוגרים את החג לטובת כוננויות בגזרות השונות.

פיקוד המרכז יתוגבר בסד"כ נוסף במהלך החג שכולל כוחות מיחידת מגלן. לקראת החג התקיימו דיונים רב-ארגוניים במטרה לוודא את הסנכרון, המוכנות והתיאום בין הארגונים.

ההיערכות הביטחונית המוגברת מגיעה כשלוש שנים לאחר טבח שבעה באוקטובר, ובעוד מערכת הביטחון ממשיכה לפעול נגד ארגוני הטרור בכל הזירות. בימים האחרונים חיסל צה"ל בשיתוף שב"כ את מוחמד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של חמאס, בפעולה מדויקת בחאן יונס.