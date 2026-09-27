היום יהיה נעים - מתי יהיה גשם בחול המועד? | התחזית המלאה

מזג האוויר יוסיף להיות נוח ביומיים הראשונים של חול המועד, כך אומרים בשירות המטאורולוגי הישראלי, אולם משני בערב ובעיקר בימים שלישי ורביעי קיים צפי לגשמים מקומיים אשר ירדו בצפון ועל פי המודלים המעודכנים גם במרכז.

מקומית ולזמן קצר הגשמים יכולים להיות גם חזקים - בעיקר ברביעי. ביום רביעי תורגש גם ירידה בטמפרטורות אשר תימשך אל תוך החג השני. בהרים ובאזור ירושלים יגיעו הטמפרטורות ל-23 בלבד, הטמפרטורות הנמוכות ביותר מאז האביב האחרון.

על פי הצפי בחג השני יתחדשו הגשמים, ואולי אפילו באופן משמעותי.

התחזית לימים הקרובים:

היום, יום ראשון - א' דחול המועד סוכות, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ויהיו רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים - 16-26

תל אביב - 22-29

חיפה - 21-28

צפת - 16-27

טבריה - 20-32

אשדוד - 21-29

עין גדי - 24-32

באר שבע - 19-30

אילת - 25-36

מחר, יום שני - ב' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי, ברובו קל.

ביום שלישי - ג' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יירדו בעיקר במרכז הארץ ובדרומה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

ביום רביעי - ד' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. יתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון.