 דלג לתוכן הראשי
מזג האוויר

היום יהיה נעים - מתי יהיה גשם בחול המועד? | התחזית המלאה

היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, אבל מיום שני בערב ובעיקר בימים שלישי ורביעי - קיים צפי לגשמים מקומיים בצפון, האם הם יגיעו גם למרכז? | התחזית (מזג האוויר)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יוסיף להיות נוח ביומיים הראשונים של חול המועד, כך אומרים בשירות המטאורולוגי הישראלי, אולם משני בערב ובעיקר בימים שלישי ורביעי קיים צפי לגשמים מקומיים אשר ירדו בצפון ועל פי המודלים המעודכנים גם במרכז.

מקומית ולזמן קצר הגשמים יכולים להיות גם חזקים - בעיקר ברביעי. ביום רביעי תורגש גם ירידה בטמפרטורות אשר תימשך אל תוך החג השני. בהרים ובאזור ירושלים יגיעו הטמפרטורות ל-23 בלבד, הטמפרטורות הנמוכות ביותר מאז האביב האחרון.

על פי הצפי בחג השני יתחדשו הגשמים, ואולי אפילו באופן משמעותי.

התחזית לימים הקרובים:

היום, יום ראשון - א' דחול המועד סוכות, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ויהיו רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 16-26
  • תל אביב - 22-29
  • חיפה - 21-28
  • צפת - 16-27
  • טבריה - 20-32
  • אשדוד - 21-29
  • עין גדי - 24-32
  • באר שבע - 19-30
  • אילת - 25-36

מחר, יום שני - ב' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי, ברובו קל.

ביום שלישי - ג' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יירדו בעיקר במרכז הארץ ובדרומה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

ביום רביעי - ד' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. יתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון.
מזג האווירהתחזיתחול המועד סוכותגשם בסוכות

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר