רשות שדות התעופה הוציאה היום (ראשון) הודעה חריגה לפיה כל החניונים בנמל התעופה בן גוריון נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. הרשות קראה לציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה באמצעות תחבורה ציבורית בלבד.

על פי ההודעה, המצב נובע מהעלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. רשות שדות התעופה ציינה כי ההודעה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה, והתנצלה על אי הנעימות.

"בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי, חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים עד להודעה חדשה", נכתב בהודעת הרשות. "אנו מבקשים מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה, באמצעות תחבורה ציבורית".

תקופת חגי תשרי מאופיינת מדי שנה בעלייה משמעותית בתנועת הנוסעים בנתב"ג, הן בקרב נוסעים היוצאים לחו"ל והן בקרב מלווים המגיעים לשדה התעופה. העומס בחניונים מצטרף לעומס הכללי בטרמינלים ובמתקני השדה בתקופה זו.

הרשות הבהירה כי הודעה נוספת תימסר ברגע שיחול שינוי במצב התפוסה בחניונים. בינתיים, על הנוסעים לתכנן את הגעתם לנמל התעופה באמצעות תחבורה ציבורית או באמצעות הסעה פרטית.