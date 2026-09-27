המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף היום (ראשון) כי חמישה חשודים נעצרו בבריטניה, והוסיף כי הם "ניסו לגרום נזק עצום לכוחות אמריקניים".

המעצרים בוצעו בעקבות ניסיון פיגוע מסוכל סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד בגלוסטרשייר, שם מוצבות יחידות של חיל האוויר האמריקני. בכתבת הדיילי מייל מתפרסמים פרטים נוספים על ניסיון הפיגוע הדרמטי, המיוחס ככל הנראה לאיראן. לפי הדיווח, תושבת מקומית ביצעה שיחת חירום ודיווחה על גברים חשודים בסמוך למספר טנדרים ליד היקף הבסיס. בחיפוש שנערך בכלי הרכב איתרו השוטרים התקני הצתה מוכנים לשימוש וחומרי נפץ כימיים. איך הוא אוהב את זה: הארמון פרסם את הסרטון של מקרון מטייל בניו יורק כיכר השבת | 24.09.26 הקבוצה תועדה כשהיא ללא חולצות ואזוקה, מה שהוביל לחשש מצד המשטרה שהם נושאים חגורות נפץ על גופם. כוחות משטרה חמושים ויחידת סילוק פח"ע של הצבא הוזעקו לזירה, ורובוט משטרתי לנטרול פצצות נצפה בודק את הטנדרים שדלתותיהם האחוריות היו פתוחות ונחשפו בהם חביות שחורות. כתוצאה מהאירוע החריג פינו כוחות הביטחון כ-85 בתים בסביבה והעבירו את התושבים למרכז פנאי סמוך. משטרת גלוסטרשייר אישרה כי החשודים נעצרו בעבירות על חוק חומרי הנפץ, וכי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי בדק כלי רכב באזור. הנשיא טראמפ שיבח את פעילות המשטרה המקומית וציין כי ארצות הברית ניהלה מעקב וחקירה ממושכת אחר החשודים עוד בטרם נעצרו. לדבריו, "זה היה פנטסטי, עבודה עם בריטניה, זו הייתה עבודה מדהימה, הם כעת תחת חקירה". גורמים הקרובים לחקירה ציינו כי סוכנים איראניים היו מעורבים באופן ישיר במזימה ולא פעלו באמצעות שלוחים בלבד. בעבר, משמרות המהפכה האיראניות הזהירו את בריטניה כי הבסיס יהיה על הכוונת אם מפציצי ארה"ב ימשיכו לטוס ממנו.

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

שר ההגנה וס סטריטינג הגיב להתבטאויות של הנשיא האמריקני וציין כי מדובר בהתנסות הראשונה שלו בתגובה פומבית לדבריו. השר סירב להרחיב על המניעים העמוקים של העצורים או לאשר באופן רשמי את המעורבות האיראנית בשלב זה, והדגיש כי מוקדם מדי לשער וכי הרשויות פועלות בשיתוף פעולה הדוק עם הממשל באמריקה.

רשויות האכיפה בבריטניה אישרו כי חמשת הגברים נתונים במעצר וחקירה תחת חשד להכנת מעשה טרור ועבירות חמורות על חוק חומרי נפץ. ראש הממשלה אנדי ברנהם הדגיש כי ממשלתו תנקוט תמיד בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על ביטחון הציבור, והודה לתושבים על שיתוף הפעולה בזמן פינוי הבתים והפעלת נהלי החירום המחמירים בבסיסים הצבאיים ברחבי המדינה.

בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שוכנת מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארצות הברית. הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני". בימים האחרונים תוגברו משמעותית אמצעי האבטחה בבסיס פיירפורד ובאזור הוצבו מחסומי דרכים ושוטרים חמושים שמונעים גישה אליו.