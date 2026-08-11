 דלג לתוכן הראשי
מבטן המטוס למשאית

מבצע חילוץ חשאי ודרמטי: כך הוברח טראמפ מטורקיה בשל חשש מחיסול איראני

השירות החשאי זיהה איום חיסול איראני מיידי • טראמפ עלה למטוס הנשיאותי, נפנף לעיתונאים - ואז הועבר דרך משאית קייטרינג למטוס צבאי | הפרטים המלאים על המבצע היוצא דופן (בעולם)

5תגובות
טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע הונאה מודיעיני יוצא דופן, כך חושף הלילה (בין שני לשלישי) ה'וושינגטון פוסט'. במהלך המבצע החשאי שימש המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1" כפיתיון בלבד, בעוד הנשיא הועבר בחשאי למטוס צבאי אחר - וזאת בשל איום חיסול ממוקד ומיידי מצד .

על פי הדיווח, האירוע החריג התרחש באנקרה בתום פסגת נאט"ו, יום לאחר שפיקוד המרכז של ארה"ב חידש את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות איראניות לפגוע בנשיא או להפיל את מטוסו, מה שהוביל את השירות החשאי להוציא לפועל מבצע חשאי כדי לחלץ את בבטחה לבריטניה.

במסגרת המבצע החשאי, הנשיא הגיע לנמל התעופה באנקרה וצעד על שטיח אדום לעיני כל. טראמפ עלה במדרגות הגלויות אל מטוס ה"אייר פורס 1", נפנף לשלום לעיתונאים, לצלמים ולצוותי התקשורת שליוו אותו - בדיוק כפי שמכתיב הפרוטוקול הנשיאותי.

אלא שזמן קצר לאחר שנכנס למטוס לעיני המצלמות, הוא ומספר מצומצם של יועצים בכירים הועברו לדלת הנגדית והנסתרת של המטוס. אל הדלת הנגדית הוצמדה משאית אספקה של חברת קייטרינג מקומית, שהרימה את תא המטען שלה באמצעות בוכנה הידראולית.

טראמפ ופמלייתו המצומצת עברו בתוך תא המשאית המכוסה וירדו ממנה מבלי שאף עין - לרבות העיתונאים שנשארו על המטוס הנשיאותי - תבחין בכך. הנשיא והצוות המצומצם הועברו במהירות למטוס צבאי דגם C-32A שהמתין בסמוך, והמריא תחת 'אות קריאה צבאי רגיל'.
איראןדונלד טראמפטורקיהאייר פורס 1
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אז מה שווה ה’ AIR FORCE 1 אם זה הי’ תחת איום יריה.....לברוח הוא יכול מכל מטוס..
איר רעד טערקיש
3
טראמפ נופל במדרגות?
אבי
נופל שטויות מי שנפל במדרגות בלי סוף זה בידן הסנילי
שמעון
2
איך זה יכול להיות, הרי האיראנים אנשים נפלאים ורציונליים והם ממש מתחננים להסכם? טמבל.
משה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר