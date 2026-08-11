נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע הונאה מודיעיני יוצא דופן, כך חושף הלילה (בין שני לשלישי) ה'וושינגטון פוסט'. במהלך המבצע החשאי שימש המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1" כפיתיון בלבד, בעוד הנשיא הועבר בחשאי למטוס צבאי אחר - וזאת בשל איום חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן.

על פי הדיווח, האירוע החריג התרחש באנקרה בתום פסגת נאט"ו, יום לאחר שפיקוד המרכז של ארה"ב חידש את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות איראניות לפגוע בנשיא או להפיל את מטוסו, מה שהוביל את השירות החשאי להוציא לפועל מבצע חשאי כדי לחלץ את טראמפ בבטחה לבריטניה.

במסגרת המבצע החשאי, הנשיא הגיע לנמל התעופה באנקרה וצעד על שטיח אדום לעיני כל. טראמפ עלה במדרגות הגלויות אל מטוס ה"אייר פורס 1", נפנף לשלום לעיתונאים, לצלמים ולצוותי התקשורת שליוו אותו - בדיוק כפי שמכתיב הפרוטוקול הנשיאותי.

אלא שזמן קצר לאחר שנכנס למטוס לעיני המצלמות, הוא ומספר מצומצם של יועצים בכירים הועברו לדלת הנגדית והנסתרת של המטוס. אל הדלת הנגדית הוצמדה משאית אספקה של חברת קייטרינג מקומית, שהרימה את תא המטען שלה באמצעות בוכנה הידראולית.

טראמפ ופמלייתו המצומצת עברו בתוך תא המשאית המכוסה וירדו ממנה מבלי שאף עין - לרבות העיתונאים שנשארו על המטוס הנשיאותי - תבחין בכך. הנשיא והצוות המצומצם הועברו במהירות למטוס צבאי דגם C-32A שהמתין בסמוך, והמריא תחת 'אות קריאה צבאי רגיל'.