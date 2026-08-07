יום ההילולא ה-82 של הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש, בכ' במנחם אב תשפ"ו, ייחרט בדברי ימי ההיסטוריה של חסידות חב"ד. המוני חסידים מכל רחבי העולם – מספר שיא של משתתפים – עלו לציון הק' במדינה המוסלמית קזחסטאן, לרגל יום ההילולא. בעל ההילולא נעצר בגין הפצת היהדות, נכלא, עונה ונשלח לגלות במדינה זו, שם גם נפטר כעבור שנים.

ההמונים החלו להגיע כבר ביום רביעי שלפני שבת ההכנה ליום ההילולא. הם השתכנו במלונות באלמא אטא והשתלבו במערך האש"ל שזכה להקים הנדיב ר' אבי שאולזון שפרש את חסותו על העלייה השנתית, כמיטב המסורת בעשור האחרון. את האורחים קיבלו שלוחי הרבי לקזחסטאן, ובראשם הרב ישעיה אלעזר כהן, רבה של המדינה. לאורך יום השבת האורחים הרבים שהגיעו התוועדו עם משפיעים שליט"א ולמדו מתורתו הק' של בעל יום ההילולא.

ביום ראשון בבוקר המריאה טיסת צ'ארטר נדירה מנתב"ג לעבר אלמא אטא, ועליה מאות חסידים; רבנים, שלוחים, משפיעים ומשלחת ענק של נבחרת ראשי הכוללים ברשת 'תפארת זקנים לוי יצחק' שייסד הרבי לזכרו של אביו.

המטוס שהטיס את החסידים אל היעד, היה מטוס האיירבוס A330 החדיש של חברת 'ישראייר'. את הטיסה המיוחדת ניהלו בהצלחה רבה הרב יהודה בלוי והרב יוסף יצחק ניאזוב, כאשר התמסרו בכל מאודם להצלחת מסע הבזק שארך עשרים וארבע שעות.

עד לאחרונה, הנסיעה לציונו של בעל ההילולא בקזחסטן הייתה כרוכה תמיד במסעות מפרכים, טיסות קונקשן ארוכות והמתנות מייגעות בשדות תעופה ברחבי העולם. היוזמה הנוכחית, בשנה השנייה ברציפות, שברה את כל המחסומים ואפשרה הגעה ישירה, מהירה ונוחה לציון הקדוש, כשהמתפללים רעננים ומוכנים לתפילות עבור הכלל והפרט וללימוד בתורת בעל ההילולא.

הרב ניאזוב מוועד המסדר שע"י 'תפארת זקנים לוי יצחק' סיפר כי ההחלטה על חכירת מטוס האיירבוס החדש נולדה מתוך הבנה שהביקוש השנה צפוי לשבור שיאים חדשים. "אנו רואים עין בעין כיצד החסידים צמאים לקיים 'בן יכבד אב' בהידור", הוא אמר.

כצפוי, הטיסה הפכה להתוועדות מעופפת. במהלך שעות הטיסה הנוסעים למדו והתוועדו יחדיו בתורתו העמוקה של בעל ההילולא אשר כידוע שילבה נגלה ונסתר בצורה פלאית, באמצעות חוברות לימוד מיוחדות שהוענקו לכל נוסע במארז אישי.

בשעת ערב של ליל יום ההילולא, נחתה טיסת הצ'ארטר, ולאחר התארגנות מהירה השתלבו בהתוועדות המרכזית.