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תפילות ישראל עושה רושם

קולו נשמע בברכת החודש | שיפור במצבו של האדמו"ר מויז'ניץ וההחלטה על הכינוס הגדול

לאחר ימים של חולשה שהובילו לתפילות ברחבי העולם, חלה השבת הטבה במצבו של האדמו"ר מויז'ניץ • וגם, לקראת כינוס אלפי החסידים השבוע, בשל מצבו הבריאותי והדרך הארוכה, הורה הרבי להעתיק את המעמד ממירון להיכל בית המדרש של חסידות גור בירושלים • בתוך כך מתכוננים בחסידות לקראת שמחת נישואי נכד האדמו"ר (חסידים) 

4תגובות
האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

בשורות טובות מחצר הקודש ויז'ניץ: לאחר מספר ימים של חולשה, במהלך השבת חל שיפור במצבו הבריאותי של האדמו"ר מויז'ניץ. בשבת בבוקר (שבת מברכים אלול), שבה שהה הרבי בבית האכסניה במושב אורה, זכו בני המניין לשמוע את קולו בקודש בעת אמירת ברכת החודש.

במהלך השבת הרבו אלפי החסידים בארץ ובעולם בתפילות לרפואת האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק: לפני קריאת התורה פתח ראש הישיבה, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, את ארון הקודש ובבכי נסער קרא עם הקהל פרק ק"ל בתהילים ("שיר המעלות ממעמקים") בנוסח הימים הנוראים.

בתוך כך, שבוע בלבד לפני המעמד המרכזי "מקדישי שמך" הצפוי לקבץ את אלפי החסידים לעצרת תפילה ופתיחת המגבית לטובת איגוד המוסדות הוכרז על שינוי במיקום האירוע.

לפי התכנון המקורי, המעמד אמור היה להתקיים ביום שלישי (ליל ערב ראש חודש אלול) באתרא קדישא מירון. ואולם, בשל חולשתו של הרבי והקושי לנסוע את הדרך הארוכה לצפון, התעוררו ספקות קשים לגבי קיומו שם. מאחר והאדמו"ר הביע את רצונו העז ליטול חלק באירוע, הוא ביקש להעתיק את הכינוס לירושלים.

לאחר היערכות בזק של העסקנים בימים האחרונים, אושר כי המעמד ההמוני יתקיים בסייעתא דשמיא בהיכל הענק של בית המדרש הגדול דחסידי גור בירושלים.

בהודעה טלפונית מיוחדת בקולו, פנה האדמו"ר לחסידים וביקש מכל אחד להשתתף בכינוס, תוך שהוא מדגיש את חשיבות החזקת עולם התורה ומביע תקווה כי במהלך החורף הבעל"ט יוכל להגיע לשבת מיוחדת עמם באתרא קדישא מירון סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

לצד התפילות, בחסידות נערכים לשמחה הגדולה בצל הקודש, בשבת הקרובה ייערך בבית המדרש הגדול בבני ברק שבת ה'אופרוף' לנכד האדמו"ר, החתן מרדכי הגר בן חתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר. שמחת החתונה הגדולה תתקיים ביום רביעי בשבוע הבא בהשתתפות אלפים בהיכל בית המדרש הגדול.
האדמו"ר מויז'ניץראש חודש אלול

4 תגובות

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3
רפואה שלמה לאדמו"ר שליט"א.
אלי
גם אני מאחל לרבי רפו"ש בקרוב, אולי כסגולה יהיה טוב שירחיקו את הגבאי שעושה צרות לאנשים (מפאת כבודו לא אכתוב את שמו)
מקורב לבית
2
זה אומר שמרן אדמור מויזניץ שליט"א יהיה בבני ברק בשבת ויהיה טיש ותפילות עם האדמור? בבקשה שמי שיכול לשאול לברר וכו אשמח שיברר בשבילי.. אגרויסע שכוייח! הייסט דאָס אַז דער וויזשניצער רבי שליט״א וועט זײַן אין בני־ברק אויף שבת, און אַז עס וועט זײַן אַ טיש און תּפֿילות מיטן רבי׳ן? אויב עמיצער קען דאָס נא
ויזניצער חוסיד
1
כמה אני מעריך את. הרבי. קודש. קודשים. בזכות. אמרי חיים. בזכות ישועות משה יאריך מיים. אמן. ואמן
אליהו. פרץ. קרית גת

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