עם פתיחת 'זמן אלול', שבו אלפי בחורי ישיבת פוניבז' המעטירה אל היכל הישיבה, רעש לימוד התורה מילא את ההיכל, והכריז על תחילתה של תקופה של התעלות ודבקות | גם התלמידים הצעירים, שעבורם זהו זמן אלול הראשון, נכנסו בן רגע לאווירה הייחודית | כשהם יושבים על הגלריות שנבנו במיוחד עבורם, הם הצטרפו לקול התורה שנשמע מכל פינה בבית המדרש (עולם הישיבות)
צפו בתיעוד מתפילת ראש חודש אלול בהיכלו של האדמו"ר מצאנז, במעון קודשו במרכז הקרייה בנתניה | במראות הוד נצפה האדמו"ר יורד לפני התיבה לתפילת הלל, ובהמשך בעליה לתורה ותקיעת השופר בסיום התפילה המסמנת את יריית פתיחת ימי הרחמים והרצון| א. אייזנבאך הצטופף עם פרחי החסידים, ומעניק הצצה מרהיבה אל תוך הקודש פנימה, וחושף את רגעי הדבקות וההתעלות (חסידים)
כמידי שנה בשנה ערך האדמו"ר מבאבוב 45 את יום ראש חודש אלול בהתעוררות עצומה כדבעי, כאשר כל בחורי החסידות יחד עם האברכים ואף זקני החסידים מתאספים ביום זה לשהות בצל האדמו"ר | לצורך כך הושכר אולם ענק בב"פ שם נערכו סדרי היום (חסידים)
כהכנה לחודש הרחמים והסליחות הסבו השבוע בני העיר 'נס ציונה' לסעודה של מצווה ערוכה כיד המלך לכבוד ראש חודש אלול | במהלך הסעודה שמעו הנוכחים דברי נואם שזורים בדברי אגדה ומשלי צדיקים ברום מעלת גדלת הימים הבאים לקראתנו לשלום (חרדים)
רבה של פתח תקווה מודיע על התמודדות למשרת הרב הראשי | שיחת ההשקפה של חבר המועצת בוועידת בני הישיבות | האיום של יהדות התורה והמשבר הקואליציוני | ביקור האדמו"ר מויז'ניץ בקהילה החסידית בעפולה | השינויים בזמני התחב"צ בירושלים | המשבר בין דרעי לנתניהו והזעם של רה"מ על חברי הקבינט (מעייריב)