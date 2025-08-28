עם כניסתו של חודש אלול - חודש הרחמים והסליחות, התאספו אלפי חסידי באבוב 45, בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה המתיבתא של החסידות, השוכן בהרי הקנארי.

לטובת קליטת אלפי החסידים, שכרו ראשי החסידות היכל ענק, שהוכן במיוחד לתפילה, ההיכל, שהוקם במחנה "העסק" הסמוך, צויד במאות שולחנות וספסלים של חברת 'רענטעסטיק', והיה ערוך לקבל את הציבור הרחב.

לאחר תפילת שחרית מרוממת, בנוסח המלבב מדור דור, נשמעה תקיעת השופר שהדהדה בין ההרים, שתקע האדמו"ר כמנהג אבותיו הקדושים. לאחר מכן, נאמרו ח"י פרקי תהילים מתוך דבקות והתעוררות.

שיאו של היום היה בעריכת השולחן הטהור על ידי האדמו"ר לכבוד היום, בשלחה"ט זימרו ניגוני רחמים והתעוררות, והאדמו"ר נשא אמרות קודש, כהכנה לחודש תשרי.

בסיום הטיש זכו כלל החסידים לעבור מול פני הקודש לקבלת 'שזיפים', כפי מנהג אדמו"רי החסידות, שהיו ידועים בחלוקת פרי זה כסגולה מיוחדת לשמחה.

על פי המסורת השזיפים מסוגלים להעניק כוח ושמחה, כסגולה לזכות לתשובה שלימה מתוך שמחה". המעמד כולו השרה אווירה של התעלות וכיסופים, והכין את הלבבות לימים הנוראים המתקרבים.