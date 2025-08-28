כיכר השבת
בהרי הקאנטרי

תקיעת השופר שהדהדה בין ההרים: ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 

שעות נעלות של קדושה והתרוממות הנפש היו מנת חלקם של אלפי חסידי באבוב-45 עת התכנסו יחדיו בראש חודש אלול בצילו של האדמו"ר | במעמדי ההוד זכו לתפילת שחרית בצל הקודש, לשמוע קול השופר, ובהמשך בשולחן הטהור שערך הרבי וחלוקת  השזיפים כנהוג | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

עם כניסתו של חודש אלול - חודש הרחמים והסליחות, התאספו אלפי חסידי באבוב 45, בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה המתיבתא של החסידות, השוכן בהרי הקנארי.

לטובת קליטת אלפי החסידים, שכרו ראשי החסידות היכל ענק, שהוכן במיוחד לתפילה, ההיכל, שהוקם במחנה "העסק" הסמוך, צויד במאות שולחנות וספסלים של חברת 'רענטעסטיק', והיה ערוך לקבל את הציבור הרחב.

לאחר תפילת שחרית מרוממת, בנוסח המלבב מדור דור, נשמעה תקיעת השופר שהדהדה בין ההרים, שתקע האדמו"ר כמנהג אבותיו הקדושים. לאחר מכן, נאמרו ח"י פרקי תהילים מתוך דבקות והתעוררות.

שיאו של היום היה בעריכת השולחן הטהור על ידי האדמו"ר לכבוד היום, בשלחה"ט זימרו ניגוני רחמים והתעוררות, והאדמו"ר נשא אמרות קודש, כהכנה לחודש תשרי.

בסיום הטיש זכו כלל החסידים לעבור מול פני הקודש לקבלת 'שזיפים', כפי מנהג אדמו"רי החסידות, שהיו ידועים בחלוקת פרי זה כסגולה מיוחדת לשמחה.

על פי המסורת השזיפים מסוגלים להעניק כוח ושמחה, כסגולה לזכות לתשובה שלימה מתוך שמחה". המעמד כולו השרה אווירה של התעלות וכיסופים, והכין את הלבבות לימים הנוראים המתקרבים.

ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

רגעי קדושה

|

בהרי הקאנטרי

|

בחתונת בן הזקונים

||
1

חבוש בקולפיק

|

 וּבְכֵן צַדִּיקִים יִשְׂמָחוּ 

|

הַדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ

|

בכינוס פנימי לחסידים

||
1

תיעוד ענק מקנדה

|

המונים השתתפו

||
3

שמח תשמח

||
4

הגיס התערב והאח הורה

||
14

ובא השמש וזרח השמש

||
20

בהרי הקאנטרי

|

ביומא דהילולא קדישא

||
5

לקול מצהלות החסידים

||
17

המשיכו להעתיר לרפואתו 

||
4

חזרה פתאומית

||
1
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר