נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא היום (שני) נאום היסטורי במליאת הכנסת בירושלים, ברקע סיום המלחמה בעזה והחזרת החטופים.

טראמפ, שנכנס לאולם לקול מחיאות כפיים ממושכות, פתח את דבריו בהצהרה חמה: "תודה רבה לכולם, זה כבוד גדול. איזה מקום נפלא. אנחנו מתאספים כאן ביום של אושר גדול, תקווה גדולה ואמונה מחודשת. יום שבו אנחנו מוקירים תודה לא-ל, לא-לוהי אברהם, יצחק ויעקב".

בהתייחסו לשחרור החטופים אמר טראמפ כי "אחרי שנתיים קשות של אפלה בשבי, 20 חטופים אמיצים שבים לחיבוק הנפלא של משפחתם. 28 יקירים ישובו גם הם סוף סוף לקבורת עולמים. לאחר שנים של מלחמה, כעת השמיים שקטים, התותחים אינם רועמים והשמש זורחת בארץ הקודש – שהיא סוף סוף במצב של שלום". לדבריו, "זו לא רק סופה של מלחמה, זה סוף הטרור והמוות ותחילת עידן של אמונה, תקווה ואלוהות. זהו השחר ההיסטורי של מזרח תיכון חדש".

הוא פנה לקהל וביקש לעמוד לכבוד ראש הממשלה: "ביבי הוא לא איש קל, אבל זה מה שהופך אותו לאדיר. תודה רבה לך, ביבי. כל הכבוד!" טראמפ הודה למדינות ערב והמוסלמיות שלחצו על חמאס לשחרר את החטופים, ואמר כי זהו "ניצחון גדול עבור ישראל והעולם, שכל העמים האלה עבדו יחד כשותפים לשלום. זהו תור הזהב של ישראל ושל המזרח התיכון".

הנשיא האמריקני ציין לשבח את שליחו המיוחד סטיב וויטקוף ואת חתנו ג'ארד קושנר, שלו הקדיש רגע של הומור: "הוא באמת אוהב את ישראל. האמת, כל כך אוהב אותה שהבת שלי התגיירה. הם מאושרים ביחד – לפחות אני חושב שהם מאושרים, אם לא, יש לנו כאן סיפור גדול".

בהמשך הנאום התייחס טראמפ לשחרור החטופים ולמניעת מלחמות נוספות. "המהות של האישיות שלי היא להפסיק מלחמות, ונראה שזה מצליח. אנחנו לא נכנסים למלחמות, אבל אם כן – ננצח כמו שאף אחד לא ניצח קודם. שלום דרך כוח – זו המהות". הוא גילה כי ארצות הברית סיפקה לישראל "נשק מהטובים בעולם", וסיפר כי נתניהו היה מתקשר פעמים רבות לבקש ציוד מיוחד – "והצלחנו להביא הכול".

על מתקפת השבעה באוקטובר אמר טראמפ: "לפני שנתיים, בערב שמחת תורה, אלפי אזרחים ישראלים הותקפו באחת המתקפות האכזריות ביותר בהיסטוריה. השואה האיומה ביותר מאז השואה. ארצות הברית מצטרפת אליכם באבל ובנחישות – לעולם לא עוד".

לדבריו, המלחמה הארוכה הגיעה לסיומה: "כוחות הכאוס, הטרור וההרס שעמדו מאחורי הזוועות עומדים כעת מבודדים ומובסים לחלוטין. קואליציה חדשה של מדינות גאות ועצמאיות קמה לה, וכל ציביליזציית הרוע בנסיגה". הוא גילה כי במבצע אמריקני בשם "פטיש חצות" חוסלו בכירים איראניים, ובהם מדעני גרעין, והוסיף: "איראן ירדה מגדולתה. אילו היה לה נשק גרעיני, לא הייתה נחתמת העסקה של היום. הצלחנו להסיר עננה כבדה מעל שמי המזרח התיכון ומעל ישראל".

בהמשך הדגיש כי "האזור כולו כמעט תומך בתוכנית לפירוז מיידי של עזה ולפירוק חמאס מנשקו. כעת הגיע הזמן לתרגם את הניצחון נגד הטרור לפרס האמיתי – שלום ושגשוג". טראמפ ציין כי ייפגש בשארם א-שייח' עם מנהיגי האזור, ואמר כי "המסע שהתחלנו הביא לתבוסת דאע"ש, להסכמי אברהם, להפסקת האש היום ולשינוי גדול בעולם".

הוא קרא למדינות נוספות להצטרף להסכמי אברהם ואמר כי "במקום לבנות מבצרים, הגיע הזמן לבנות תשתיות שיחברו את הסחר והכלכלה. במקום טילים – להשקיע בבתי ספר, רפואה, תעשייה ובינה מלאכותית".

טראמפ אף פנה ישירות לאיראן והציע "חברות ועסקה חדשה": "אין לנו עוינות כלפי העם האיראני. אנחנו רוצים שלום. אני מכיר איראנים רבים בארה"ב – אנשים חכמים וחרוצים – והם לא אוהבים לראות מה קורה למדינה שלהם".

בהתייחסו ליחסי ישראל וארצות הברית אמר טראמפ כי "ישראל היא מדינה חזקה שתשגשג לנצח נצחים, ותישאר בת ברית חיונית של ארה"ב. הישראלים חולקים איתנו ערכים, ויש להם אחד הצבאות החזקים בעולם".

בשלב זה הפנה טראמפ חיוך לעבר הנשיא יצחק הרצוג והפתיע את המליאה: "אולי תיתן חנינה לנתניהו? זה לא היה מתוכנן, אבל אני באמת מחבב את האיש הזה. הוא היה אחד המנהיגים הטובים ביותר בתקופת מלחמה – וסיגרים ושמפניה? למי אכפת?" הקהל הגיב בצחוק ומחיאות כפיים.

טראמפ סיים את נאומו במילים נרגשות: "היום אתם בטוחים יותר, חזקים יותר וזוכים ליותר כבוד מאי פעם. אם שלום יכול להתקיים כאן בירושלים, הוא יכול להתקיים בין כל דתות האל. אני אוהב את ישראל, אני אתכם לאורך כל הדרך – ואתם תהיו גדולים יותר, טובים יותר וחזקים יותר מאי פעם. תודה רבה לכם".