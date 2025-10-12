דאגה גדולה וחרדה עמוקה שוררת בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק ובלבבות כלל ישראל בעולם כולו, בעקבות מצבו הרפואי של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

האדמו"ר, אשר חש בחולשה גדולה במהלך השבת, פונה הבוקר (ראשון) באופן בהול לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.

ל'כיכר השבת' נודע, כי כבר בבוקר יום השבת התלונן הרבי על חולשה, והרופא שהוזעק למעונו, קבע כי האדמו"ר חש בליבו. בשעה הקרובה צפוי האדמו"ר לעבור צנתור לב דחוף בבית החולים.

האדמו"ר, לא ערך אמש את שמחת בית השואבה כנהוג.

בצל החרדה, החסידים בדאגה גם על מצבו של האדמו"ר וגם לקראת יום הושענא רבא ושמחת תורה, אשר רגילים הם לחגוג ברוב פאר והדר בצילו של האדמו"ר.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא, בתוך שאר חולי ישראל.