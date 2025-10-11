כיכר השבת
שמחה פורצת גבולות

ההיכל הגדול נחנך: שמחת בית השואבה מפוארת בדושינסקיא – הרבי עודד בעוז

 ברוב ששון ושמחה ערך האדמו"ר מדושיסנקיא את שמחת בית השואבה בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים שעבר שיפוץ והרחבה משמעותיים לקראת ימי חג תשרי | ההיכל היה מלא מפה לפה בקהל עצום, שנדחק כדי לקחת חלק ב"זמן שמחתנו" במחיצת הרבי (חסידים)

האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדושינסקיא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מלכות רוז'ין זוהרת

|

כהן מיוחס

|

שמחה פורצת גבולות

|

בעוז ותעצומות

|

כוס ישועות

|

בסוכה הגדולה

||
1

בצילא דמהימנותא

|

מאמר מיוחד

||
1

סֻכַּת שְׁלומֶךָ

||
5

יִצְפְּנֵנִי בְּסֻכֹּה

||
1

מזבח של הודאה

||
3

בַחֲצוֹצְרוֹת וּבִכְלֵי שִׁיר

|

משקיע בדור הצעיר

||
2

עלייה לרגל

||
2

חֲסִידִים וְאַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה הָיוּ מְרַקְּדִים

|

צפו בתיעוד

||
1

נְוֵה אַפִּרְיוֹן

||
2

אחוז שרעפי קודש

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר