על אדמת ברוקלין הילולא בפלטבוש, והליכה מפתיעה ללא משמשים בקודש | הרבי מקוזמיר בארה"ב האדמו"ר מקוזמיר השוהה בימים אלו בארה"ב, ערך שבוע שעבר סעודת הילולת לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, יחד ש"ב האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש | ביום שישי האחרון נצפה האדמו"ר צועד ברחובות בורו פארק כאחד האדם ללא ליוו של משמשים בקודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:20