כיכר השבת
על אדמת ברוקלין

הילולא בפלטבוש, והליכה מפתיעה ללא משמשים בקודש | הרבי מקוזמיר בארה"ב 

האדמו"ר מקוזמיר השוהה בימים אלו בארה"ב, ערך שבוע שעבר סעודת הילולת לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, יחד ש"ב האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש | ביום שישי האחרון נצפה האדמו"ר צועד ברחובות בורו פארק כאחד האדם ללא ליוו של משמשים בקודש (חסידים)

הרבי מקוזמיר צועד לבד בבורו פארק
האדמו"ר מקוזמיר בטיש משותף עם האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש (צילום: באדיבות המצלם)
1
יעשה טיש משותף עם מודז'יץ בורו פארק, רק לא עם מודזיץ בני ברק...
בצלאל

