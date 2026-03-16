דמעות בציון | האדמו"ר מסקולען לייקווד העתיר שעות על קבר אביו • צפו
לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'מאור ישראל' מסקולען זי"ע, ערך בנו וממלא מקומו, האדמו"ר מסקולען לייקווד, את השולחן הטהור במוצאי שבת קודש | ביום ראשון פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית החיים במונסי, שם העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
בצל המלחמה ומגבלות פיקוד העורף, האדמו"ר מביאלא בית שמש פקד אמש את שריד בית מקדשנו השומם למרבה הצער | האדמו"ר התפלל תפילת מעריב ולאחר מכן אמר ספר רביעי שבתהילים, כשהוא מעתיר לישועת הכלל והפרט | בצאתו, הביע האדמו"ר הערכה למפקד הכותל על הסיוע להיכנס לרחבה (חסידים)
במלאות שלושים לפטירת רבי שמעון שמעלקא ערבליך ז״ל: בנו, הנגיד ר’ ברוך ערבליך, מקים מקוה חדש בבית החסידים דגור ברובע ח’ • המעמד נערך בהשתתפות אדמו״רי העיר, ואישי ציבור בכירים • הצלם יהושע פרוכטר מגיש תיעוד (חסידים)
ביום הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, נחוגה הניח האדמו"ר מויז'ניץ תפילין לנכדו הבחור משה יהושע הגר - הנקרא על שם זקנו האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצ"ל. בנו של חתנו, הרה"צ רבי ברוך הגר | לפני תפילת שחרית הניח האדמו"ר את התפילין לנכדו כנהוג. לאחר התפילה ערך הרבי טיש 'לחיים', במהלכו פצח בריקוד עם חתן המצוות, לאחר מכן עברו החסידים להגיש דורון דרשה לחתן המצוות (חסידים)
חצר הקודש באבוב 45 לבשה חג, אלפי חסידים נהרו לקחת חבל ולהשתתף בשמחת הנישואין ההיסטורית של נכדי האדמו"ר מבאבוב 45 • רגע השיא: האדמו"ר בריקוד ה'מצווה טאנץ' והילדים בריקוד הקוזקים המסורתי • צפו בגלריה מרוממת ומסכמת (חסידים)
קהל המונים נהרו אמש לשיכון ה' בבני ברק לחגוג את שמחת אירוסי בנו הצעיר של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן • הכלה: בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, נכדת האדמו"ר מלעלוב והאדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ • תיעוד מהרגעים המרוממים מהיכל השמחה (חסידים)
עשור של תורה וחסידות באשדוד: במעמד רב רושם ורווי הוד, ציינו בני קהילת 'ישועות משה' ויז'ניץ לצעירי האברכים בעיר אשדוד עשר שנים להיווסדות הקהילה | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, שהופיע במיוחד להשתתף בסעודת מלווה מלכה חגיגית ובמעמד סיום הש"ס שנערך על ידי בני הקהילה | בהמשך נשא הרב דברות קודש וחיזוק לפני בני הקהילה (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים, הניח האדמו"ר מסערט ויז'ניץ תפילין לנכדו חתן המצוות, הבחור כמר משה יהושע הגר, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר | לאחר התפילה ערך האדמו"ר טיש 'לחיים' מרומם, בו שוררו החסידים ניגוני הודיה ושמחה בחדותא דמצווה | בסיום המעמד ליווה קהל החסידים את הרבי למעונו בשירה ובזימרה (חסידים)
בעיר הקודש צפת נערכה בליל שישי האחרון שמחת הווארט לבנו חביבו של המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן עם הכלה, בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, בנו של האדמו"ר מלעלוב וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | צפו בתיעוד של הצלם דוד כהן (חסידים)
תלמידי ישיבת 'כרם שלמה' ד'באבוב אספו מעות צדקה בימי הפורים, ימים אחדים אחר החג המרומם הקדיש האדמו"ר מבאבוב זמן מיוחד והגיע להוקיר את הבחורים לקבל מעמם את מעות הצדקה עבור 'קמחא דפסחא' | האדמו"ר הופיע בהיכל הישיבה, ואחר תפילת מנחה זכו כל הבחורים לעבור ולהביא תרומתם אשר אספו בזיעת אפם (חסידים - עולם הישיבות)
כשראו שהבעל שם טוב מתקרב מתוך התבודדות ודבקות הישר אל קצה ההר בלי להבחין כלל במתרחש מולו, לא היה להם כל ספק כי עוד רגע קט יפול הבעל שם טוב אל התהום הפעורה הישר אל מותו | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)
רבי גרשון מקיטוב היה מתלמידיו הראשונים והמובהקים של הבעל שם טוב הקדוש, וקיבל את תורתו בהתבטלות, בהכנעה וענווה גדולה, והיה יד ימינו, קשרי אהבה עזים היו ביניהם, והיה רבי גרשון אהוב נפשו של הבעל שם טוב הקדוש | מאמר לרגל היארצייט שחל בשבת קודש (חסידים)
בעולם היהודי ציינו השבוע בערגה את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע בעוד רבבות נאלצו להישאר בארץ הקודש עקב המצב, הצלם א. אייזנבאך הצטרף לשיירות שיצאו במסע מפותל לעבר פולין | בתיעוד ראשוני ומרהיב, מביא אייזנבאך גלריה יוצאת דופן של המוני היהודים שעשו את דרכם דרך שארם א שייח שבמצרים, מסלול עוקף ומורכב שנולד בצל המלחמה, בדרך להשתטח על הציון הקדוש בליז'ענסק | וכמובן מראות הוד מההילולא קדישא בעיירת ליז'ענסק שבפולין (חסידים)
שבעה עשורים לאחר שהונחה אבן הפינה לקרית צאנז על ידי הרה"ק בעל ה'שפע חיים' זיע"א, חנך בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מצאנז, את מחלקת "יולדות ג'" הממוגנת והחדשנית • חשיפת 'לניאדו': כבר בתקופה המתוחה טרום פרוץ המלחמה, הורה האדמו"ר למהר ולהשלים את בניית האגף הממוגן למען ביטחון היולדות • "לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים" (חרדים)
בעיר התורה והחסידות נערכה השבוע שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, בת האדמו"ר מטשערנוביץ, חתן האדמו"ר מתולדות אהרן, עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא| בשמחה השתתפו שורה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר | צפו בגלריה (חסידים)
האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)
במעמד חסידים ואוהדים שציינו ביראה את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, נשא בנו האדמו"ר מויזניץ משא קודש מעורר לבבות | בבכיות שליש עורר רחמים על המצב הביטחוני והאסון הקשה בבית שמש, ופנה אל אביו הקדוש שיעתיר בעד הכלל והפרט תחת כיסא הכבוד | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ולאור זאת שנבצר מהמוני אחינו בני ישראל להמריא לציון הק' בעקבות סערת המלחמה, ערך צאצאו, האדמו"ר מליזענסק בית שמש, סעודת הילולא מרכזית בהיכל בית מדרשו ברמה ד' בעיר, בהשתתפות רבני השכונה וקהל חסידים רב (חסידים)
