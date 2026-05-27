יום רביעי בשבוע הגיע, ואיתו המהדורה המרכזית של תוכנית האקטואליה הפופולרית "דבר ראשון" באולפן 'כיכר השבת'. המגישים משה מנס וישראל מאיר פתחו את האולפן עם הנושאים הבוערים ביותר שעל סדר היום הציבורי, נעו בין תיעודים ויראליים משעשעים וכותרות ביטחוניות דרמטיות, ועד לראיונות עומק סוערים שאסור לכם לפספס.

רץ ברשת: הילד המוכשר, איש המוסד בן ה-95 והשוקולד שמנצח את התמר

והיום פתחנו את התוכנית עם פינת "רץ ברשת" – סרטונים ותיעודים מיוחדים מרחבי המרשתת שעושים טוב על הלב, לצד כמה מיתוסים מנופצים:

הניצוץ המוזיקאי הצעיר: פתחנו בסרטון מתוק להפליא של ילד קטן וחמוד שמראה מה זו אמונה תמימה ואמיתית. כובש וקקסום ממש. הכישרון שעובר בגנים: הילד המתוק הזה הוא לא אחר מאשר בנו של ידיד המערכת, המוזיקאי המוכשר והאהוב הרב עמיחי סובר. באולפן הוצג תיעוד מיוחד נוסף שלו כשהוא מתכונן להופעה יחד עם הילדים בהרמוניה מופלאה. החוב מאתמול נפרע: "אתמול בפתיח הבטחתי שאראה לכם אדם בן 95 מתאמן, אך בשל תקלה טכנית זה לא נכנס", הסביר המגיש. האיש המדהים הזה הוא רפי סיטון, איש מודיעין וביון בכיר ביותר, שמילא לאורך לא פחות מ-55 שנים תפקידים רגישים בצה"ל, בשב"כ ובמוסד. בין היתר כיהן כמפקד מרחב ירושלים של יחידת המודיעין 154 בדרגת סא"ל, והיה אחראי על אחת משלוחות המוסד המרכזיות באירופה. גם בגיל 95, הוא מוכיח שגיל הוא רק מספר ומציג כושר שיא. הצלם האולימפי: בעולם הספורט יש מיתוסים שונים ומשונים, אבל התיעוד הזה שבר את הרשת: צלם שרץ עם מצלמה כבדה ומצליח לעקוף בריצה את האתלטים המקצועיים אותם הוא אמור לצלם. להמציא את הגלגל מחדש: כולנו מכירים את הביטוי המפורסם, אבל היום הציגו המגישים את מי שלקח את זה צעד אחד קדימה והמציא, פשוטו כמשמעו, "רגליים" מכניות עבור כלי רכב. הפתעה דיאטטית: ולסיום הפינה, קטע מראיון מפתיע עם תזונאית קלינית שמנפצת את המוסכמות ומסבירה מדוע לפעמים עדיף, מבחינה בריאותית ותזונתית, לאכול דווקא קוביית שוקולד על פני תמר.

כותרות היום: "נהיה מפחיד להיות בחור ישיבה"

המגישים צללו אל תוך הכותרות הבוערות והכואבות של היום, המציגות מציאות מורכבת ומנוכרת ברחוב החרדי והביטחוני:

המצוד אחר עריקים: שיטות המעצר החדשות של המשטרה

לאחר שהמשטרה הודיעה רשמית כי תסייע באופן אקטיבי למשטרה הצבאית במעצר עריקים, חלה עליית מדרגה מדאיגה ומפחידת דרכים. באחד המקרים שהתרחשו אתמול, זיהו שוטרים ניידים באמצעות לוחית הרישוי של הרכב כי בעליו מוגדר כעריק. הניידת הורתה לנהג לנסוע אחריה ישירות לתחנת המשטרה – ושם עצרה אותו, ככל הנראה כדי למנוע עימותים והתקהלויות ברחוב.

הסיפור הפך למקומם עוד יותר כאשר חברו של הבחור הגיע לתחנת המשטרה בסך הכל כדי לקחת את חפציו האישיים של העצור – והמשטרה עצרה במקום גם אותו בעוון עריקות. "נהיה מפחיד להיות בחור ישיבה בארץ", סיכמו המגישים בכאב ובדאגה את התחושות הקשות ברחוב החרדי.

הנתק בהנהגה: הדיסוננס של עסקני בני ברק

בזמן שבחורי ישיבות ואברכים רועדים מכל רכב ממסדי או ניידת שעוברת ברחוב מחשש למעצרים, עסקני בני ברק נראים מנותקים לחלוטין מהכאב האמיתי של הרחוב. בעיצומו של המתח, נשיא המדינה יצחק (בוזי) הרצוג התקבל בעיר בכבוד מלכים השמור בדרך כלל רק לגדולי הדור, והוזמן לקבוע מזוזה בחדרו האישי וההיסטורי של מרן החזון איש זצ"ל – צעד שעורר ביקורת רבה על הניתוק של העסקונה המקומית מהמציאות המאיימת על בני התורה.

חיסול דרמטי בעזה: מפקד הזרוע הצבאית החדש חוסל

בגזרה הביטחונית, כוחות הביטחון רשמו הישג משמעותי כאשר חיסלו ברצועת עזה את מוחמד עודה – מי שמונה רק לפני שבוע ימים בלבד למנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, במקומו של עז אדין חדאד שחוסל על ידי ישראל 10 ימים קודם לכן. עודה, שנחשב לאיש צללים מתוחכם ואכזרי, שרד בעבר מספר ניסיונות חיסול. במהלך הפעילות הנוכחית הוא חוסל, ויחד עימו נהרגו גם אשתו ושלושה מילדיו. כן יאבדו כל אויביך ה'.

מבט להיסטוריה: 35 שנה ל'מבצע שלמה'

המגישים ציינו תחנה היסטורית מרגשת: היום לפני 35 שנה עלו יהודי אתיופיה לארץ במבצע העלייה המפואר וההרואי. בזמן מלחמת האזרחים הקשה באתיופיה, חיו היהודים שם בתנאים קשים מנשוא ותחת סכנת חיים. מדינת ישראל, בעזרת לחץ דיפלומטי כבד של ארצות הברית, שילמה כופר כספי לשלטון האתיופי שהיה בתהליכי קריסה כדי לאפשר את יציאתם. בתוך 36 שעות בלבד, רכבת אווירית של 34 מטוסי אל על וחיל האוויר העלתה כ-14 אלף יהודים חזרה לביתם הלאומי.

סערת הר הבית וחצר אמשינוב: נתי קאליש עושה סדר

סערה גדולה התעוררה בימים האחרונים בעולם התורה והחסידות, בעקבות דברים שיצאו מחדרו של כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א. גורמים שונים פירשו את דבריו של הרבי כאילו הוא מביע היתר לעלייה להר הבית – דבר העומד בניגוד מוחלט לפסק ההלכה החד-משמעי של גדולי הדור מכל החוגים, והרבנות הראשית לאורך הדורות, האוסרים את העלייה באיסור כרת חמור.

כדי לעשות סדר בדברים ולהבין מה בדיוק קרה שם, אירחו המגישים באולפן את כתב תחנת הרדיו 'קול פליי' ומערכת 'אמת', נתי קאליש. קאליש הציג את העובדות המדויקות, ניפץ את השמועות הכוזבות ועשה סדר מוחלט בסערה ששטפה את הרחוב החרדי.

הראיונות המרכזיים: ח"כ צבי סוכות פותח את הכל

החלק המרכזי של התוכנית הוקדש לראיון אולפני נרחב, נוקב וסוער במיוחד עם חבר הכנסת צבי סוכות ('הציונות הדתית'). סוכות, שהגיע לאולפן כשהוא מודה בחיוך כי מאז מונה לתפקיד יו"ר ועדת המשנה בוועדת החינוך הוא נאלץ לזנוח את שלושת הביקורים השבועיים בחדר הכושר ("חוסר השרירים נראה ביותר", התבדח), לא התחמק מאף שאלה קשה ופתח את הכל – מחוק הגיוס ועד למאבקים הלאומיים ביו"ש.

משבר הגיוס: "הציבור שלנו תחת עומס מטורף; אנשים מתגרשים ומאבדים פרנסה"

המגישים פתחו בנקודה הכואבת ביותר עבור קהל הגולשים של 'כיכר השבת': כיצד דווקא מהציבור הדתי-לאומי מגיעה ההתנגדות החריפה ביותר לחוק הגיוס הנוכחי, כאשר שניים מחברי מפלגתו של סוכות – ח"כ משה סלמון והשר אופיר סופר – יצאו נגדו פומבית. כמסורת האולפן, המגיש הדגיש בפני סוכות, שהגיע בעצמו מהציבור החרדי: "איך הגענו למצב הזה?"

"תראה, קודם כל אני חושב שהחוק הזה היה דבר נכון, ועדיין אני חושב שצריך להעביר אותו", פתח ח"כ סוכות. "אני קורא באמת למשלחות החרדיות להעביר את החוק יחד עם דברים נוספים, כי אנחנו פשוט חייבים חיילים חדשים בצבא. אני לא רואה דרך אחרת להביא חיילים חדשים, אנחנו פשוט חייבים. הציבור הדתי-לאומי נמצא כרגע עם עומס מטורף על הגב".

סוכות שיתף בכאב אישי עמוק כדי להסביר את תחושות הציבור שלו: "אנחנו מדברים עכשיו כשאנחנו כבר בשנה השלישית של המלחמה. גיסי נמצא בלבנון והוא לא ראה את המשפחה שלו כבר חודש שלם. אחי נמצא בלחימה בדרום. היועץ הפוליטי שלי נמצא גם הוא בלבנון, והיועץ השני קיבל כעת הודעה שבחופש הגדול, בפלוס של החגים, הוא יצטרך שוב להיות בצבא והמשפחה שלו תיאלץ להסתדר לבד – וכל זה כשבשנה שעברה היה בדיוק אותו הדבר".

"צריך להבין, הדבר הזה הוא סופר-סופר-סופר דרמטי", המשיך סוכות בהתרגשות. "זה משליך על כל תחומי החיים. אנשים מתגרשים, מאבדים את הפרנסה שלהם, מאבדים את הזוגיות שלהם. זה אירוע שבאמת נכנס לשפיות של המשפחות. ובתוך הסיטואציה הזו, אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן לתמוך בזה שאנשים אחרים לא יתגייסו".

המשבר מול צה"ל: "הרמטכ"ל מוריד גדוד שלם בגלל שטות, זה מאבד את האמון"

המגישים הקשו על ח"כ סוכות והציגו את הטענה החרדית המרכזית: איך אפשר לקבל את הטענה ההצהרתית שחסר כוח אדם קריטי בצה"ל, כשבפועל אנו רואים את הרמטכ"ל מוריד מלוחמה ומפעילות מבצעית גדוד שלם למשך חודש, רק בגלל שחיילים תלו פוסטר של משיח או עשו גרפיטי? "זה מאבד את כל האמון", טענו המגישים, "אם באמת היה חסר כוח אדם, היו מוצאים דרך לשמור על הקיים".

סוכות הפתיע והסכים לחלוטין עם הביקורת: "תראה, בסופו של דבר אני שותף מלא לביקורת על הרמטכ"ל. לא רק שאני שותף, אני החתמתי בעצמי 30 חברי כנסת על הטענה הזו, בדיוק כמו שאתה אומר עכשיו. יש לנו צורך אדיר בעוד חיילים, ולא יכול להיות שאתה פתאום מוריד מפעילות מבצעית גדוד שלם בגלל איזו שטות. הביקורת הזו אכן נכונה ובמקומה".

"ועדיין", סייג ח"כ סוכות, "אני אומר לך כאחד שחווה את זה – אני לא צריך סיפורים של הרמטכ"ל ולא של אף אחד אחר. אני רואה את האנשים הכי קרובים אליי: היועצים שלי, בני המשפחה הקרובה שלי, השכנים, החברים. אני מגיע לבית הכנסת בשבת ושומע את האנשים מדברים. הנטל הוא אדיר. אנשים עשו מאות ימי מילואים, וכל יום יש הודעות 'הותר לפרסום' על אנשים שאתה מכיר באופן אישי. הייתי בהלוויות של לוחמים".

המגיש, המשרת בעצמו כמילואימניק, חיזק את דבריו: "אנחנו לא חולקים עליך, אני כמילואימניק מבין ומקסם היטב את המציאות הזו שבה אתה פשוט צריך לפעמים להגיד 'אני לא יכול'".

"מעצרים בכוח של בחורי ישיבות לא יעבדו; הפתרון הוא ועדת שקדי"

סוכות ביקש להדגיש כי חוק הגיוס שהוא ומפלגתו מקדמים אינו נובע משנאה או רצון לפגוע בלומדי התורה: "אני רוצה להגיד משהו – ממש ברגעים אלו חזרתי מהצבעה חיונית בכנסת בנושא סבסוד המעונות, שבה הצבעתי לטובת הציבור החרדי. זאת אומרת שהחוק שאנחנו רוצים לעשות לא בא ואומר 'אנחנו שונאים אתכם ונגייס אתכם בכוח'".

כשנשאל האם יש פתרון אחר, שכן ניסיונות לגייס בכוח ולשלוח שוטרים לעצור בחורי ישיבות נכשלים לחלוטין בשטח, השיב סוכות: "אני לחלוטין מסכים שמעצרים בכוח זה דבר לא יעיל ולא זה מה שיביא גיוס. אני בעד פתרון חוקי מסודר. הייתה ועדה מקצועית אחת בשנים האחרונות שישבה על המדוכה במשך חמישה חותשים – 'ועדת שקדי', בראשות מפקד חיל האוויר לשעבר אליעזר שקדי, יחד עם הפצ"ר ואנשים הכי רציניים שיש שמבינים בבניין הכוח ובמגזר החרדי. הם הגישו המלצות ברורות".

"מה שצריך לעשות זה לקחת את המלצות ועדת שקדי וליישם אותן", הסביר סוכות את משנתו. "חלק מהעניין זה להעביר חוק שיזכה לתמיכה מסוימת של ההנהגה החרדית, לייצר מקומות מותאמים בתוך הצבא שמתאימים לקבוצות חרדיות (כמו מנהלת ייעודית), ולהעניק הטבות משמעותיות למי שמתגייס. לצערי, הדבר הזה לא קורה כרגע בגלל ההתנגדות של המפלגות החרדיות. זו האמת".

המאבק על בריכות שלמה: "המקום שייך לעם ישראל, לרבין לא הייתה סמכות"

חלקו השני של הראיון עסק בסאגה הציבורית והביטחונית סביב 'בריכות שלמה' שליד בית לחם (הערבים מכנים את המקום 'בריכות סולימאן'). ח"כ סוכות תועד לאחרונה באתר כשהוא מניף את דגל ישראל, דבר שגרר תגובת נגד של פלסטינים שהגיעו עם דגלי הרשות.

"קודם כל, מדובר באתר היסטורי משמעותי מאוד", הסביר סוכות את הרקע. "זה היה מקור המים המרכזי עבור עולי הרגל לירושלים בימי בית שני. משום מה עם השנים השתרש השם 'בריכות שלמה', אבל זה לא נבנה על ידי שלמה המלך אלא בתקופת בית שני על ידי החשמונאים. בהמשך, הורדוס הרחיב ושכלל את המקום ובנה בריכות מים עצומות שמנקזות את מי הגשמים מההרים מסביב. משם נמתחו עמות ותעלות מים אדירות שהגיעו עד לירושלים ולמדרגות הכותל. אפשר לראות את שרידי העמות הללו עד היום באזור קיבוץ רמת רחל".

כשנשאל של מי המקום בפועל ומה פשר מאבקי הכוחות, ענה בנחרצות: "הכל שלנו. ממשלת יצחק רבין נתנה בשעתו את המקום הזה במתנה לרב-המרצחים יאסר ערפאת, אבל אני אומר את האמת – לרבין לא הייתה שום סמכות חוקית או מוסרית לעשות זאת. המקום הזה שייך לעם ישראל, נקודה סוף פסוק. נכון שלפי החוק הישראלי הנוכחי, השליטה האזרחית במקום הועברה לרשות הפלסטינית, אבל אנחנו נתקן את החוק הזה. בקצה – זה מקום המים של בית המקדש. בית לחם הייתה עיר יהודית, רק בשבועות האחרון קראנו במגילת רות על בועז שקידש את רות בשער העיר. עמדתי שם עם הצוות שלי, ראינו את העתיקות של בית לחם ואמרתי להם: כאן יש היסטוריה יהודית רחבה מאוד, ואנחנו כמובן נשוב לשם".

"קמפיין 'אלימות המתיישבים' הוא שקר; אין מושג כזה טרור יהודי"

המגישים הציגו בפני סוכות את הטענות המהדהדות בכלי תקשורת ובשופרות של השמאל, לפיהן מתנחלים פועלים באלימות ובאגרסיביות כדי לגרש ערבים מקומיים, ותהו האם כמי שגדל בנוער הגבעות הוא לא חושב שהאלימות הזו אינה דרכה של היהדות.

סוכות הדף את ההאשמות בתוקף: "אני אומר לך שנתוני האלימות ועבירות האלימות ביהודה ושומרון מצד התושבים היהודים נמצאים במקומות הכי נמוכים בארץ. לפי נתוני המשטרה, אחוזי עבירות האלימות בתל אביב גבוהים פי עשרות, מאות ואפילו אלפי אחוזים מיהודה ושומרון. מה שקורה בשטח זה תופעות נקודתיות שבהן דווקא הערבים הם אלו שתוקפים את היהודים, אבל הם מגיעים מראש מצוידים במצלמות כדי לייצר פרובוקציות".

"אני מסרב להתרגש מהדבר הזה", המשיך סוכות, "מכיוון שיש כאן קמפיין מתוזמן שמטרתו להפוך את כל תושבי יהודה ושומרון לאנשים אלימים ולא לגיטימיים. הם הבינו שהם לא יכולים לנצח אותנו בקלפי והם לא ינצחו אותנו בשטח – הרי רק בממשלה הנוכחית הקמנו כ-200 מקומות, מאחזים ותשתיות חדשות ביו"ש – אז הם העבירו את המערכה לשדה הלגיטימציה הבינלאומי, ושם אנחנו באופסייד מוחלט".

כשנשאל במפורש האם לדעתו אין דבר כזה "מחבלים יהודים", השיב חבר הכנסת: "אני מסתייג לחלוטין מהשימוש במילים 'טרור' או 'מחבלים' כלפי יהודים. המשטרה ובתי המשפט מתייחסים לזה, בצדק, כעבירות חמורות של פשיעה לאומנית. אבל לא כל מי ששורף בית הוא מחבל. צריך להבין את ההבדל והמשמעות: ארגוני הטרור הערביים ביהודה ושומרון הם ארגונים ממוסדים עם תקציבי עתק, כמויות נשק אדירות ותוכניות סדורות להשמדת מדינת ישראל וביצוע פיגועים רצחניים. אין שום דבר שמזכיר את זה בצד היהודי, זה פשוט לא קיים. יש עבירות אלימות חמורות וצריך לטפל בהן באמצעות המשטרה, הצבא, השב"ק, ומערכות החינוך והרווחה – בדיוק כמו שמטפלים בכל פשיעה חמורה, אבל זה בטח לא אירוע שמאיים על קיומה או על כרמה של המדינה".

הורי החטופים לפוליטיקה: "עינב צנגאוקר ניסתה להוביל את ישראל לתבוסה"

לסיום הראיון, עברו המגישים לפוליטיקה סוערת: בימים האחרונים דווח כי מפלגת 'הדמוקרטים' (בניצוחו של יאיר גולן) מציעה שריון במקום ריאלי לעינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר. מנגד, צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, הודיע על הצטרפותו הרשמית למפלגת 'הציונות הדתית'. המגישים שאלו את סוכות האם הביקורת שהושמעה בימין כלפי צנגאוקר, לפיה היא "רוכבת על גב בנה" וצריכה לפרוש ולעשות לביתה, לא נכונה באותה מידה גם כלפי צביקה מור שמצטרף למפלגתו שלו.

סוכות שלל את ההשוואה מכל וכל והטיח ביקורת חריפה בצנגאוקר: "יש הבדל עצום. עינב צנגאוקר היא פוליטיקאית, והיא הייתה פוליטיקאית לאורך כל הדרך, גם בזמן המאבקים. הפעולות שלה ושל חבריה לא תרמו במאומה לכך שהבנים יחזרו הביתה, אלא להיפך – הן עיכבו את השבת החטופים. הם יצרו לחץ כבד עלינו, על ממשלת ישראל, במקום לייצר את הלחץ על האויב, על חמאס. צביקה מור, לעומת זאת, הפעיל לחץ כבד ישירות על חמאס, ובכך הוא באמת קירב את שחרור החטופים".

"לכן אני אומר – עינב צנגאוקר הייתה ונשארה פוליטיקאית", תקף סוכות. "אמרתי לה את זה גם בעבר בכנסת: אם את רוצה להיות פוליטיקאית, בבקשה, תתמודדי בפריימריז, תיבחרי לכנסת, תשבי פה ותקבעי מדיניות. אבל את לא יכולה להשתמש בכל הכלים והתארים של אמא לחטוף ככלי ניגוח פוליטי באולפנים. היא מוכנה לשלם כל מחיר לאויב, ולכן היא מתאימה בצורה מושלמת למפלגת 'הדמוקרטים'. היא אחת שבסופו של דבר ניסתה להוביל את מדינת ישראל לתבוסה מוחלטת במלחמה הזו, אין דרך אחרת להגדיר את זה. היא ישבה פה בכנסת, השתוללה וניסתה להפוך את המדינה כדי שנכנע וניתן לחמאס כל מה שהוא רוצה, לעמוד בכל הדרישות שלו ואפילו להוסיף עוד משלנו מעבר לדרישות שלהם. כרכש פוליטי עבור יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים היא בהחלט מתאימה, ואני רק מקווה שהציבור מספיק חכם כדי להבין את זה ולא לתת להם כוח".