למרות שמפלגות האופוזיציה מספרות לנו שהן מתנגדות לשילוב המפלגות החרדיות בכל ממשלה עתידית, כאשר מחלקן נושבת רוח אנטי דתית, מסתבר שמאחורי הקלעים וכשהמיקרופונים כבים - הם מדברים אחרת.

אחת המפלגות שהייתה מהביקורתיות ביותר בתחום הזה זו מפלגת הדמוקרטים, שמועמדיה מרבים לתקוף את החרדים ה"משתמטים", תוך פיזור הבטחות שבכנסת הבאה יפעלו לגייס את כל החרדים.

אלא שבהקלטה שפורסמה בחדשות 14, מתברר, שמבחינת יו"ר המפלגה יאיר גולן, אין לו בעיה לשבת עם החרדים אם זה מה שיגרום להפלת ראש הממשלה נתניהו. לדבריו, "אם האפשרות להקים ממשלה רחבה תהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף - אני אצביע בעד". עם זאת הדגיש ש"הליכוד, סמוטריץ' ובן גביר לא שם".

יותר מזה, גולן טוען שהביקורת של האופוזיציה על חוק הגיוס היא פופוליסטית וגיוס חרדים לדבריו זה "עניין של תהליך".

נזכיר כי בשבוע שעבר פורסמה תמונה של גולן נוסח AI, המציגה אותו בלבוש חרדי מסורתי הכולל שטריימל ופאות. גולן בחר להשתמש בתיעוד כדי להציב קו אדום לקראת מערכת הבחירות והמגעים הקואליציוניים שבעקבותיה.

"ראיתי שמופצת תמונה שלי עם שטריימל", כתב גולן, והוסיף התחייבות מפורשת: "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות".