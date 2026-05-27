כיכר השבת
תיעוד המחאות | צפו

רדיפת לומדי התורה לשיא נוסף: המשטרה הסגירה הלילה שלושה תלמידי ישיבה שהועברו לכלא צבאי

משטרת ישראל הסגירה במהלך הלילה שלושה תלמידי ישיבה לידי המשטרה הצבאית, השלושה הועברו לכלא צבאי וימתינו לגזר דין | העצורים: תלמיד ישיבה מ'קיבוץ גבעת זאב' ושני בחורים מישיבת 'משכן דוד' |מאות מפגינים הוזעקו אך לא הצליחו למנוע את המעצרים | ארגוני המחאה: "לא הספקנו להגיע בזמן" (חרדים)

5תגובות
ההפגנות בשער בנימין
ההפגנות בשער בנימין| צילום: צילום: דוד מילר

שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) לידי המשטרה הצבאית, לאחר שעוכבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל דני לוי להעביר כל 'עריק' למשטרה הצבאית.

אחד המעצרים התרחש בבית שמש, שם עוכב תלמיד ישיבה מישיבת 'קיבוץ גבעת זאב' בתחנת המשטרה המקומית. הבחור, שהוגדר כעריק בשל אי התייצבות בלשכת הגיוס, הועבר ישירות לידי המשטרה הצבאית להמשך טיפול.

במקביל, שני בחורי ישיבה נוספים מישיבת 'משכן דוד' נעצרו על ידי משטרת שער בנימין והוסגרו אף הם למשטרה הצבאית. שלושת הבחורים נעצרו בשל היותם 'עריקים' שלא נענו לצווי הגיוס ולא התייצבו בלשכות הגיוס.

מארגון 'נותנים גב', העוסק בליווי תלמידי ישיבה עצורים, ציינו כי הפנייה למוקדי החירום התקבלה בשלב מאוחר יחסית. "משכך לא הספיקו פעילי הציבור להגיע למקום ולמנוע את ההסגרה", נמסר מהארגון. הבחורים ובני משפחותיהם מקבלים סיוע משפטי ותמיכה מלאה מטעם הארגון.

הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: באדיבות המצלם )

המעצרים מתרחשים על רקע שינוי מדיניות דרמטי שהכריז עליו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי השבוע. המפכ"ל הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

עד היום נמנעה המשטרה ממעצר עריקים ואף נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא. ההחלטה החדשה מהווה שינוי משמעותי במדיניות, שעורר גל תגובות חריפות בעולם התורה ובקרב נציגי הציבור החרדי.

המפכ״ל דני לוי (צילום: דוברות המשטרה )

כזכור, ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס יצא אתמול במתקפה חריפה נגד המפכ"ל לוי, והאשים אותו בהתעמרות בלומדי תורה ממניעים פוליטיים. "במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתעמר בלומדי תורה", כתב מלכיאלי.

לדבריו: "המפכ״ל דני לוי - גיבור על חלשים! פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ״שית, כדי להחניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות".

גיוס חרדיםמיכאל מלכיאלימפכ"למשטרה צבאיתדני לוימעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (39%)

לא (61%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
דני לוי בפעם האחרונה פרסם כי לפי היעוץ המשפטי הוא מחויב לדווח למשטרה הצבאית ולעכב אך אם המ"צ לא תגיע לאסוף תוך חצי שעה העצורים ישוחררו כי אין למשטרה כח אדם, כעת אתם מפרסמים הוראה שונה שהשוטרים מעבירים למ"צ וזו כבר הסלמה נוספת
ערבוביא
4
הייתי מעדיף להפסיד מיליון דולר ולא לעצור בן תורה.לא יודע מה קרה למפכ"ל?
רמי
3
כמה נחמד. תמשיכו לשתף פעולה עם הממשלה הרעה הזאת. כולם יודעים שהמשרדים ממשיכים לפעול תחת הנציגים החרדים, בפרט משרד הדת, אבל לא רק. אל דאגה, הציבור יבוא איתכם חשבון. אני אישית לא ממש חושב לטרוח להצביע לכם. לא עשיתם כלום עבורנו. בושה.
יוס
2
לא הבנתי למה הם מתגייסים?!?!
מיצי
1
הפגנות שיתוק המשק רק בשעות הבקר!! אחרה"צ לא נותן דבר.
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר