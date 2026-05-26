כיכר השבת
מעצר תלמידי הישיבות

מלכיאלי במתקפה חריפה על המפכ"ל: "גיבור על חלשים - תדע שאותך יזרקו ראשון"

ח"כ מלכיאלי יוצא במתקפה חריפה נגד המפכ"ל לוי בעקבות מעצר בני ישיבה והעברתם למשטרה הצבאית • "במקום לטפל בפשיעה, אתה מתעמר בלומדי תורה" (חרדים)

1תגובות
המפכ״ל דני לוי (צילום: דוברות המשטרה )

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס יצא הצהריים (שלישי) במתקפה חריפה נגד מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות מעצרי בני ישיבות והעברתם לידי המשטרה הצבאית. בהודעה נוקבת, האשים מלכיאלי את המפכ"ל בהתעמרות בלומדי תורה ממניעים פוליטיים.

"המפכ"ל דני לוי - גיבור על חלשים!", כתב מלכיאלי. "פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ"שית, כדי להחניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות".

מלכיאלי המשיך והטיח: "במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתעמר בלומדי תורה ולהשליך אותם לכלא והכל ממניעים פוליטיים". בסיום דבריו הוסיף מלכיאלי אזהרה אישית למפכ"ל: "תדע שאותך יזרקו הראשון מהתפקיד. בושה וחרפה!"

המתקפה מגיעה, בין היתר, על רקע מעצרו של בחור ישיבה במארב לילי שהתרחש השבוע. כזכור, מאיר סבג, תלמיד ישיבת 'דרכי איש' במושב תירוש, נעצר באישון לילה במחסום פתע שהציבה המשטרה האזרחית על הכביש שבין בית שמש למושב תירוש.

הפגנות הפלג הירושלמי (צילום: רונן שטלצר)

על פי עדויות מזירת האירוע, השוטרים הטעו את הבחורים וטענו כי המשטרה הצבאית אינה מתכוונת לבצע מעצר אלא רק למסור זימון ללשכת הגיוס. בשל ההטעיה, הבחורים לא מיהרו ליצור קשר עם מערכי החירום. תוך רבע שעה הגיע למקום רכב מוסווה ממנו קפצו שלושה בלשים בלבוש אזרחי יחד עם חייל, אשר כבלו את הבחור והעבירו אותו למשטרה הצבאית.

סערה בצמרת המשטרה

כאמור, סערה פרצה בישיבת סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה סביב הדרישה להגביר מעצרי . מספר ניצבים מתחו ביקורת על החלטת המפכ"ל דני לוי להעביר תלמידי ישיבה לידי המשטרה הצבאית. בדיון סגור הזהירו ניצבים בכירים מפגיעה קשה במשימות הליבה של המשטרה.

הפגנה נגד הגיוס, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

למרות ההתנגדות החריגה בצמרת המשטרה, המפכ"ל הכריע כי המשטרה "תסייע ככל שניתן" לצה"ל. יצוין כי במקביל, במשטרת ישראל סירבו לבקשה חריגה של המשטרה הצבאית להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בערים חרדיות.

במקביל, ביטאון ש"ס 'הדרך' יצא במאמר מערכת חריף תחת הכותרת "מסע הציד", בו נכתב: "התוכנית המזעזעת שנחשפה, בדבר כוונת הצבא לבצע מעצרים יזומים ומתוכננים מראש של בחורי ישיבות, היא חציית קו אדום. אין הגדרה אחרת לתוכנית הנבזית מלבד מסע ציד מכוון".

גיוס חרדיםמיכאל מלכיאלימפכ"לדני לוימעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
פששש ממש מרגש איזו מתקפה. מה נזכרתם לזעוק מרה, הא הבחירות מתקרבות הבננו
מאן דהוא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר