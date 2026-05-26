ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס יצא הצהריים (שלישי) במתקפה חריפה נגד מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות מעצרי בני ישיבות והעברתם לידי המשטרה הצבאית. בהודעה נוקבת, האשים מלכיאלי את המפכ"ל בהתעמרות בלומדי תורה ממניעים פוליטיים.

"המפכ"ל דני לוי - גיבור על חלשים!", כתב מלכיאלי. "פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ"שית, כדי להחניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות". מלכיאלי המשיך והטיח: "במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתעמר בלומדי תורה ולהשליך אותם לכלא והכל ממניעים פוליטיים". בסיום דבריו הוסיף מלכיאלי אזהרה אישית למפכ"ל: "תדע שאותך יזרקו הראשון מהתפקיד. בושה וחרפה!" המתקפה מגיעה, בין היתר, על רקע מעצרו של בחור ישיבה במארב לילי שהתרחש השבוע. כזכור, מאיר סבג, תלמיד ישיבת 'דרכי איש' במושב תירוש, נעצר באישון לילה במחסום פתע שהציבה המשטרה האזרחית על הכביש שבין בית שמש למושב תירוש.

על פי עדויות מזירת האירוע, השוטרים הטעו את הבחורים וטענו כי המשטרה הצבאית אינה מתכוונת לבצע מעצר אלא רק למסור זימון ללשכת הגיוס. בשל ההטעיה, הבחורים לא מיהרו ליצור קשר עם מערכי החירום. תוך רבע שעה הגיע למקום רכב מוסווה ממנו קפצו שלושה בלשים בלבוש אזרחי יחד עם חייל, אשר כבלו את הבחור והעבירו אותו למשטרה הצבאית.

סערה בצמרת המשטרה

כאמור, סערה פרצה בישיבת סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה סביב הדרישה להגביר מעצרי תלמידי ישיבות. מספר ניצבים מתחו ביקורת על החלטת המפכ"ל דני לוי להעביר תלמידי ישיבה לידי המשטרה הצבאית. בדיון סגור הזהירו ניצבים בכירים מפגיעה קשה במשימות הליבה של המשטרה.

למרות ההתנגדות החריגה בצמרת המשטרה, המפכ"ל הכריע כי המשטרה "תסייע ככל שניתן" לצה"ל. יצוין כי במקביל, במשטרת ישראל סירבו לבקשה חריגה של המשטרה הצבאית להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בערים חרדיות.

במקביל, ביטאון ש"ס 'הדרך' יצא במאמר מערכת חריף תחת הכותרת "מסע הציד", בו נכתב: "התוכנית המזעזעת שנחשפה, בדבר כוונת הצבא לבצע מעצרים יזומים ומתוכננים מראש של בחורי ישיבות, היא חציית קו אדום. אין הגדרה אחרת לתוכנית הנבזית מלבד מסע ציד מכוון".