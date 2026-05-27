המספרים שנחשפו השבוע בדו"ח ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים אינם רק סטטיסטיקה יבשה; הם פצע מדמם בלב החברה הישראלית בכלל, והחברה החרדית בפרט. מתחילת שנת 2026, 45 ילדים ובני נוער איבדו את חייהם בתאונות בלתי מכוונות. מתוכם, 13 ילדים הגיעו מהבית החרדי – נתון הגבוה משמעותית מחלקה היחסי של האוכלוסייה.

בראיון בתוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס ושוקי סלומון, התייצבה מנכ"לית הארגון, אורלי סילבינגר, כדי לנסות ולהסביר: למה זה קורה לנו, ואיך עוצרים את כדור השלג הזה לפני האסון הבא?

המספרים שלא משאירים מקום לספק

פילוח הנתונים של שנת 2026 בחברה החרדית חושף תמונה קשה של אובדן בנסיבות טראגיות:

7 ילדים נהרגו בתאונות דרכים. 3 ילדים טבעו למוות. 2 תינוקות נפטרו עקב מכת חום והתייבשות במעונות יום. ילד אחד נחנק למוות.

במבט רחב יותר על חמש השנים האחרונות (2021-2025), התמונה מחמירה: 99 ילדים חרדים קיפחו את חייהם. מתוכם 33 בתאונות דרכים, 23 במקרי חנק (חלקם באסון מירון הנורא) ו-16 בטביעה.

"זה לא קורה רק להורים מזניחים"

משה מנס, בוגר מוסדות החינוך החרדיים, הציב בפני סילבינגר שאלה כואבת: "בחינוך החרדי כמעט ולא מדברים על זהירות. למרות שכתוב 'ונשמרתם לנפשותיכם', זה לא תמיד מחלחל לשטח. האם את רואה את הפער הזה?".

סילבינגר בחרה להשיב ברגישות: "אף הורה לא מדמיין שהילד שלו יהיה הסטטיסטיקה הבאה. אבל כדי למנוע אסון, לא מספיק רק הרגש – צריך פעולות מניעה בשתי חזיתות: הפיזית וההתנהגותית".

"האבסורד הוא שככל שנייצר סביבה פיזית בטוחה יותר, נצטרך פחות להשגיח בהשגחה אישית לוחצת. זה כמו שמירה אזורית מול שמירה אישית בספורט – כשהאזור מוגן, הלחץ מהפרט יורד".

מדוע הילדים החרדים בסיכון גבוה יותר?

לדברי סילבינגר, ישנם מספר גורמים שיוצרים "סערה מושלמת" של סיכון במגזר:

מצב סוציו-אקונומי: ילדים ממשפחות עניות נמצאים סטטיסטית בסיכון גבוה יותר להיפגע בתאונות. יחס ילדים-מבוגרים: "במקום שבו יש מספר גדול של ילדים קטנים על מספר מצומצם של מבוגרים, ההשגחה הופכת למאתגרת יותר, במיוחד בזמנים לחוצים כמו שעות הארוחה", מסבירה סילבינגר. חשיפה מופחתת למדיה: בעוד הציבור הכללי חשוף למסעות פרסום בלתי פוסקים בנושאי בטיחות, במגזר החרדי המידע עובר בערוצים מצומצמים יותר, מה שמחייב פתרונות יצירתיים בבתי הכנסת ובקהילה.

תעלומת מקרי החנק במגזר

אחד הנתונים המטרידים ביותר בדו"ח הוא השיעור הגבוה של מקרי מוות מחנק בחברה החרדית – 23 מקרים ב-5 שנים. שוקי סלומון תהה: "למה החרדים נחנקים יותר? הרי חנק מאוכל יכול לקרות לכל אחד".

סילבינגר הודתה שאין מידע אמפירי מוחלט, אך העלתה השערה: "בסעודות משפחתיות ברוכות ילדים, קל יותר לפספס רגע אחד שבו ילד שואף גוף זר או נחנק מאוכל. מעבר לכך, ישנו גם חנק משאיפת עשן בשריפות, נושא שגם הוא נוכח לצערנו במגזר".

צ'ק ליסט להורים: כך תמנעו את האסון הבא

שוקי סלומון, כמתנדב זק"א ונהג אמבולנס, סיכם את התחושה הקשה בשטח: "אנחנו מגיעים למקומות וההורים אומרים 'לא ידענו'. לא ידענו שהנחל סוחף, לא ידענו שהמפה עלולה לחנוק".

אז מה עושים פרקטית? מניעה מצילת חיים!

התקנת גלאי עשן, קיבוע רהיטים לקיר ומניעת גישה לחומרי ניקוי.

סביבת האוכל: הקפדה על חיתוך מזון (ענבים, נקניקיות) לאורך ולא לרוחב, וישיבה רגועה בזמן האוכל.

בטיחות במים: השגחה במרחק נגיעה. לעולם לא להשאיר ילד לבד בקרבת מקור מים (גם לא גיגית).

דוגמה אישית: הילדים מחקים את ההורים. אם נחצה באדום או לא נחגור, גם הם לא יראו בזה ערך.

סיכום: לא לסמוך על הנס

"אל תגידו 'לי זה לא יקרה'", מסכמת סילבינגר את המסר העיקרי. "האסונות האלו קורים למשפחות הכי טובות, הכי אחראיות והכי משגיחות. בטיחות היא לא עניין של מזל, היא עניין של החלטה".

באתר 'בטרם' מחכים מדריכים מפורטים המותאמים גם לאורח החיים החרדי. זה הזמן של כל הורה לעצור, לבדוק את הבית, ולהבטיח שהילדים שלנו יגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים – בבטחה.