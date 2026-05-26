משעשע: המפלגה שלא עוברת בסקרים מקימה "מועצת חכמי התורה" חדשה

מפלגת המילואמינקים (0 מנדטים בסקרים האחרונים) שחרטה על דגלה את גיוס החרדים, הודיעה כי היא מקימה את "מועצת חכמי התורה האמיתית", כך לדבריהם.

יו"ר המפלגה יועז הנדל העיז וטען כי המועצת שלו היא "מועצת חכמי התורה האמיתית".

לפי ההודעה, "מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הקימה ועד רבנים אשר יקראו לו "מועצת חכמי התורה של מפלגת המילואימניקים". הרבנים המרכיבים את המועצה שירתו כולם בצבא או במילואים."

עוד הוסיפו הכותבים כי "ועד הרבנים כבר יצא היום עם פסק הלכה חדש הקורא לגיוס לצה"ל. הרב ד״ר ראובן הכהן אוריה: "אי אפשר לשתוק עוד! קול התורה תובע את עלבונה, שנעשתה 'קרדום' לשם אינטרסיים מגזריים תוך הפקרת חיי האומה. את הקול הזה אנו לומדי התורה ומלמדיה, מבקשים להשמיע בגדר הצו: "הוכח תוכיח את עמיתך - ולא תישא עליו חטא!"".

לדברי המפלגה החילונית שכאמור אינה עוברת את אחוז החסימה, "הקמת המועצה היא מעין מחאה של מפלגת המילואימניקים נגד המפלגות החרדיות שמובילות קו אנטי-ציוני, אשר גם מנוגד להלכה היהודית, כפי שרבני מפלגת המילואימניקים מנסים להוכיח בעזרת פסקי ההלכה שלהם.

הרבנים אשר מרכיבים את "מועצת חכמי התורה":

- הרב ד״ר ראובן הכהן אוריה, ראש ישיבת בית יהודה בכפר מימון לשעבר. מרצה במכללות ירושלים והרצוג.

- הרב אריה עמית. ממקימי גדוד נצח יהודה וגדוד המילואים החרדי נצח ישראל, מייסד עמותת נחשונים, מעל 500 ימי מילואים בחרבות ברזל.

- הרב רס״ן ירחם שמשוביץ. ממובילי מפלגת המילואימניקים, רב חטיבת דניאל, רב בישיבת חורב י-ם, חבר הועד המנהל בארגון רבני בית הלל, 944 ימי מילואים בחרבות ברזל.

את מזכירות הועד מאיישים: איתי גיטלר, צנחן בחטיבה 55, 360 ימי מילואים בחרבות ברזל. ישראל דולינגר, בוגר ישיבה כרם ביבנה, שריונר, לוחם במלחמת יום הכיפורים. יוסי חדד, מנהל תפעול בסמינר ללימודי יהדות לבנות חו''ל, אב לשני מילואימניקים עם 500 ימי מילואים בחרבות ברזל. אפי שרון, חבר הנהלת מועצת בנימין.

יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים: "אנחנו מקימים כעת את מועצת חכמי התורה של המילואימניקים. אין תורה שמטיפה להשתמטות ואין היתר הלכתי לברוח ממלחמת מצווה. בזמן שהממשלה והשלטון המקומי מפנה גב לרבנים מהציבור המשרת - מקדמים רבנים ממשפחות של המפלגות החרדיות, אנחנו במפלגת המילואימניקים נותנים להם גב ובמה להוביל את הקו התורני והציוני. הגיע הזמן שתהייה מועצת חכמי תורה שפועלת למען קידוש השם. הרבנים המשרתים ראויים פי כמה להיות מנהיגים רוחניים מהרבנים של המפלגות הלא ציוניות".

כעת שהמפלגה החילונית מחזיקה במועצת רבנים, מצופה כי המפלגה וראשיה יקפידו לכל הפחות על שמירת השבת, כמו רבניה.