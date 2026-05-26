סביב השולחן ב'אולפן כיכר' התקבצו חברי פאנל 'כיפות שחורות' לדיון סוער ונוקב במיוחד | מהצעת החוק להסדרת תנאי העריקים החרדים בכלא, דרך הפיצוץ בין נציג 'יש עתיד' לציונות הדתית על ישיבות ההסדר והצהרת ה'מימון' של לפיד, ועד לקרב המפתיע על השורשים מווילנה • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)

תוכנית האקטואליה של '' - "כיפות שחורות": התוכנית ששמה את כל הנושאים הבוערים על השולחן ללא פילטרים בפרק נוסף ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת ואיש השבוע.

הכותרת השבועית - חוק תנאי הכליאה והכישלון: הדיון נפתח בטונים צורמים סביב הצעת החוק החדשה להסדרת תנאי כליאתם של עריקים חרדים בכלא הצבאי. חנני ברייטקופף האשים את הח"כים החרדים בכך שנכשלו בהגנה על עולם התורה. ח"כ דוידסון תקף את החרדים על הליכה "בעיניים עצומות אחרי נתניהו", ונתנאל איזק טען כי הבעיה של המגזר היא הניסיונות להגן על אלו שאינם לומדים. עו"ד רוזנבלט הרגיע וסיפר מניסיונו כי "התנאים בכלא הצבאי לא גרועים בכלל".

פינת אנ"ש - הסרבנות המשטרתית והמעצרים: חשיפת הסירוב של המשטרה הכחולה להקצות אלפי שוטרים למבצע מעצרי עריקים בערים החרדיות עוררה סערה. ברייטקופף כינה את המעצרים ברחובות "אירוע מזעזע, מחריד ולא דמוקרטי שפוגע בפריפריה". ח"כ דוידסון התרעם על אלימות המפגינים מול תחנות המשטרה, והדיון הגיע לשיא סביב השורשים מווילנה וקובנה, כשדוידסון הצהיר בגאווה על בנותיו המשרתות ב ורוזנבלט השיב בחשש על הסכנות של ה"כור היתוך" הצבאי.

רץ ברשת - הסתירה הכלכלית של לפיד:- סרטון של ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, לפיו כל משפחה עובדת משלמת 1,700 ש"ח בחודש על השתמטות חרדית, הצית את האולפן. חנני ברייטקופף הגדיר את האמירה כ"פופוליסטית ואנטישמית שאינה מגובה בנתונים". עו"ד רוזנבלט שלף נתון מוחץ כשטען כי כאב לעשרה ילדים הוא עתיד להזרים למדינה 13 מיליון ש"ח במיסים רק דרך סעיף הדיור, ותהה: "מי מממן את מי?".

מי היה איש השבוע שלהם? נתנאל איזק בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו; ח"כ סימון דוידסון בחר באלונה ברקת על מפעל החסד והספורט בבאר שבע; עו"ד נתן רוזנבלט בחר בהתרגשות בראש הישיבה הגר"ד לנדו ש"הוכיח שיש קווים אדומים"; וחנני ברייטקופף בחר בנפתלי בנט (בציניות מוחלטת) וכינה אותו "מביך ופתטי".

  • תחקיר, הפקה ותוכן: חיים אילוז, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
  • מפיק ראשי: נריה סעדיה
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז , נריה סעדיה
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן, דוד והבה
לכבוד מנכ"ל החמצן העולמי האלוף במיל' יאיר גולן סליחה שחשבנו שצה"ל זה מערכת שלמה של לוחמים וטכנולוגיה כשהיה ברור שאתה מחזיק את המדינה לבד בבור כמו אטלס בשכמייה מצורף צ'ק רטרואקטיבי עם ריבית והצמדה על כל האוויר שנשמתי מאז שנולדתי מודה לך על קיומי גרגיר אבק שחי בזכותך
גרגיר אבק נושם
מי זה הסימון דוידסון הזה שבא להטיף לנו מוסר על השורשים מווילנה ועל הבנות שלו בצבא? שיחזור למפלגה הדיקטטורית שלו ושידע שאת הבחורים שלנו אף שוטר לא ייקח מהרחוב, נשרוף את המדינה אם יגעו בבן תורה אחד.
סעדיה
אלו ביש עתיד עושים רעש כאילו הם מנהלים את המדינה, אבל הנתון של רוזנבלט על ה13 מיליון שקל פירק להם את הבאסטה. דוידסון, תפסיק לבכות על אלימות ותן גז מהאולפן לפני שאני מתעצבֵן עליך.
חנניה
לפיד חישב שמצא 1,700 שקל לכל משפחה עובדת, כנראה הוא השתמש במחשבון של בנט מתקופת הקורונה. מזל שרוזנבלט שלף עשרה ילדים ו-13 מיליון שקל במיסים, לפחות מישהו באולפן הזה יודע חיבור וחיסור בסיסי.
שגיא
כחרדי שמשלם מיסים ועובד קשה, הנתונים שהציג רוזנבלט על מיליוני השקלים שאנחנו מזרימים למדינה דרך שוק הדיור סתמו למסיתים את הפה בשידור חי. נמאס לנו להיות שק החבטות של פוליטיקאים כושלים כמו לפיד ובנט שרוכבים על גבנו בשביל מנדטים.
יאיר
כמה אני מחכה לתוכנית השבועית! התחלה מצויינת כתמיד ממשיך לצפות
אנונימי
רוזנבלט תותח!! עושה כבוד לציבור החרדי
יוני
יוסי סרגובסקי מגיש מדהים וקולח! שאפו ענק על תוכנית מצוינת ותוכן מעניין
שלמה
התוכנית כיפות שחורות מוכיחה שוב שאין צורך בתוכן אמיתי כשיש לך מספיק דציבלים מול המצלמה המתווה המושלם לפאנל קח נושא רגיש תוסיף נציג עצבני מיש עתיד תערבב עם השורשים של בנט וקיבלת רייטינג קדוש לחג.
תומר
פשוט מדהים לראות איך שוב ושוב עולם התורה נשאר יציב וחזק מול כל הגלים והסערות התקשורתיות שמנסים לייצר באולפנים כל הכבוד לנציגים החרדים שעמדו בגאון ושמרו על כבודם של בחורי הישיבות ועמלי התורה מול כל התוקפים והמקנטרים תמשיכו ככה ואל תיראו.
מאור

