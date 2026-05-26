תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית ששמה את כל הנושאים הבוערים על השולחן ללא פילטרים בפרק נוסף ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת ואיש השבוע.

השבוע התארחו בפאנל:

מה היה בתכנית?

הכותרת השבועית - חוק תנאי הכליאה והכישלון: הדיון נפתח בטונים צורמים סביב הצעת החוק החדשה להסדרת תנאי כליאתם של עריקים חרדים בכלא הצבאי. חנני ברייטקופף האשים את הח"כים החרדים בכך שנכשלו בהגנה על עולם התורה. ח"כ דוידסון תקף את החרדים על הליכה "בעיניים עצומות אחרי נתניהו", ונתנאל איזק טען כי הבעיה של המגזר היא הניסיונות להגן על אלו שאינם לומדים. עו"ד רוזנבלט הרגיע וסיפר מניסיונו כי "התנאים בכלא הצבאי לא גרועים בכלל".

פינת אנ"ש - הסרבנות המשטרתית והמעצרים: חשיפת הסירוב של המשטרה הכחולה להקצות אלפי שוטרים למבצע מעצרי עריקים בערים החרדיות עוררה סערה. ברייטקופף כינה את המעצרים ברחובות "אירוע מזעזע, מחריד ולא דמוקרטי שפוגע בפריפריה". ח"כ דוידסון התרעם על אלימות המפגינים מול תחנות המשטרה, והדיון הגיע לשיא סביב השורשים מווילנה וקובנה, כשדוידסון הצהיר בגאווה על בנותיו המשרתות בצה"ל ורוזנבלט השיב בחשש על הסכנות של ה"כור היתוך" הצבאי.

רץ ברשת - הסתירה הכלכלית של לפיד:- סרטון של ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, לפיו כל משפחה עובדת משלמת 1,700 ש"ח בחודש על השתמטות חרדית, הצית את האולפן. חנני ברייטקופף הגדיר את האמירה כ"פופוליסטית ואנטישמית שאינה מגובה בנתונים". עו"ד רוזנבלט שלף נתון מוחץ כשטען כי כאב לעשרה ילדים הוא עתיד להזרים למדינה 13 מיליון ש"ח במיסים רק דרך סעיף הדיור, ותהה: "מי מממן את מי?".

עוד בפאנל:

מי היה איש השבוע שלהם? נתנאל איזק בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו; ח"כ סימון דוידסון בחר באלונה ברקת על מפעל החסד והספורט בבאר שבע; עו"ד נתן רוזנבלט בחר בהתרגשות בראש הישיבה הגר"ד לנדו ש"הוכיח שיש קווים אדומים"; וחנני ברייטקופף בחר בנפתלי בנט (בציניות מוחלטת) וכינה אותו "מביך ופתטי".

קרדיטים >>