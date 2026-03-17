מי היה לארג'יאני? נתניהו בהסבר מיוחד: "מערער את המשטר, להתעלם מערוצי הדכדוך"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם כעת מסר מצולם, בו הוא אמר בין היתר: ״חיסלנו את עלי לאריג'אני ומפקד הבסיג׳. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. במקביל, אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ - גם בהתקפות עקיפות וגם בפעולות ישירות״ | צפו (חדשות מלחמה)

דבריו של נתניהו | צפו (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

ראש הממשלה , פרסם כעת (שלישי) מסר וידיאו לציבור, בו הוא הסביר מה המשמעות של חיסולו של לארגי'אני, מה צפוי בהמשך, למה לא לסמוך על 'ערוצי התרעלה', על הפיצויים לבעלי העסקים ועל היחסים עם האמריקאים.

הדברים המלאים:

״הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את . אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים.

אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות. אבל אם נתמיד בזה - אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם.

במקביל, אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות, שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות. בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם: רבות המה.

עכשיו, ביחס לדבר נוסף: הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה זה נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח, ואנחנו נשיג את הדברים האלה.

אני מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו, בעזרת השם, הגענו למצב שאחרי ה-7 באוקטובר, שהיינו על עברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא ה-מעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזו מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן. למי יש את העוצמות האלה שלנו, של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק? אז הישארו חזקים.

אני רוצה להגיד לכם: אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים - הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה. גם לעזור לצפון, וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר ב'עם כלביא', כפי שעשינו קודם לכן בקורונה. נעשה את זה ביתר-שאת הפעם״.

4
נתניהו חזק ואמץ, העם אתך בעז"ה, עלה והצלח
עוד יהודי
3
אני הכי אהבתי את הבובה מאחורה
...
2
ביבי מלך ישראל חי וקיים
משה
1
מר נתניהו כל הכבוד העם איתך תמשיך להצליח בעזרת השם זכור ההצלחה שלך כי כל פעם אתה מזכיר שם שמיים ואומר בעזרת השם תמשיך ואתה תראה הצלחה עוד יותר בעזרת השם
משה
השם ישמרך לעד
יוסי
בקרוב נזכה במפלת נתניהו לדראון עולם לממשלה הגרועה בכל תולדותיה
בנימי

