ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (רביעי) את ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בהתייחסות למגעים בין איראן לארצות הברית ולאפשרות של עסקה בקרוב בין הצדדים. לדבריו, הדברים נעשים בתיאום מול ישראל.

״אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית", אמר נתניהו. "אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. ראש הממשלה הוסיף: "יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הוצאת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה מאיראן". לדבריו, "הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה״ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגרורותיה חלשות מאי פעם״. הדברים מגיעים ברקע דיווחים בתקשורת הזרה על פערים לכאורה בין ישראל לארצות הברית בנושא איראן, והתקדמות במגעים האמריקנים לקראת הסכם. מוקדם יותר היום דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שציטטה גורם ישראלי, כי ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית המתגבשת בין ארצות הברית לאיראן.

כזכור, הנשיא טראמפ פרסם אמש הודעה דרמטית ברשת החברתית שלו, בה הציב אולטימטום ברור לממשל האיראני. לפי ההודעה, אם איראן תסכים למוסכם - מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור יוסר, אך אם לא - ארצות הברית תשגר תקיפות בעוצמה חסרת תקדים. "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם", כתב טראמפ.

במקביל, למרות ערוצי ההידברות הפתוחים עם וושינגטון, בירושלים נערכים לאפשרות של כישלון המגעים או הפרת ההבנות מצד טהראן. בשל כך, ראש הממשלה הנחה את מערכת הביטחון לשמור על דריכות מבצעית מרבית ולהיערך לכל תרחיש אפשרי.

"ראש הממשלה הנחה את צה"ל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה אם הדבר יידרש", מסר הגורם המדיני. ההנחיה כוללת שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה של כוחות צה"ל, תוך הערכות מצב שוטפות של מערכת הביטחון.

מלח אמריקני במשחתת במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום )

המוכנות הצבאית נועדה להבטיח שגם במקרה של הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לישראל תישאר היכולת להגן על עצמה במידה והאיום האיראני יתגבר. כידוע, ישראל רואה בתוכנית הגרעין האיראנית איום קיומי, ומבהירה כי תפעל למניעת השגת נשק גרעיני על ידי טהראן.

יצוין כי בימים האחרונים מתפרסמים דיווחים סותרים מוושינגטון וטהראן לגבי התקדמות במשא ומתן. מחד גיסא, גורמים אמריקאים מסרו כי הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר שנועד לשים סוף ללחימה, מאידך גיסא, הנשיא טראמפ עצמו הביע ספקנות לגבי האפשרות לחתום על הסכם בטווח הקרוב.