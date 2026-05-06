ארה"ב השביתה מכלית איראנית שניסתה לשבור את המצור

פיקוד מרכז ארצות הברית (CENTCOM) פרסם הודעה רשמית על אכיפת מצור כלפי מכלית נפט איראנית שניסתה להפליג לעבר נמל איראני במפרץ עומאן.

הפעולה בוצעה אתמול (שלישי) בשעה 09:00 לפי שעון החוף המזרחי, כאשר כוחות אמריקניים השביתו את ההגה של המכלית באמצעות ירי מתותח. על פי ההודעה הרשמית, כוחות פיקוד המרכז זיהו את המכלית M/T Hasna בעת שעברה במים בינלאומיים בדרכה לנמל איראני. הכוחות האמריקניים פרסמו מספר אזהרות, והודיעו כי הוא מפר את המצור האמריקני שהוטל על איראן.

לאחר שאנשי הצוות של המכלית Hasna לא נענו לאזהרות החוזרות, כוחות ארה"ב נקטו בפעולה מבצעית. מטוס קרב מסוג F/A-18 Super Hornet של חיל הים האמריקני, שהמריא מנושאת המטוסים אברהם לינקולן, ביצע ירי של מספר פגזים מתותח 20 מ"מ לעבר ההגה של המכלית.

הפעולה הצליחה להשבית את מערכת ההיגוי של כלי השיט, והמכלית אינה ממשיכה עוד בדרכה לאיראן. על פי ההודעה, המכלית הייתה ריקה מנפט בעת התקרית.

המצור האמריקני נותר בתוקף

התקרית מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז, נתיב מים אסטרטגי שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית. הנשיא טראמפ פרסם לאחרונה אולטימטום לאיראן, בו הציב תנאים ברורים להסרת המצור ולסיום מבצע 'זעם אפי'.

יצוין כי במקביל לאכיפת המצור, מתנהלים מגעים בין ארצות הברית לאיראן בנושא תוכנית הגרעין. גורמים בוושינגטון מסרו כי הצדדים קרובים להסכמות על מזכר הבנות, אך הנשיא טראמפ הביע ספקנות לגבי האפשרות להגיע להסכם בטווח הקרוב.

ממשל טראמפ הבהיר כי אכיפת המצור תימשך עד להשגת הסכמות מלאות עם טהראן בנושא תוכנית הגרעין והפסקת פעילות עוינת באזור. כוחות CENTCOM ממשיכים לפטרל במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז כדי להבטיח את אכיפת המצור.