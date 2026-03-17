בוקר משמח של "באבוד רשעים רינה" עבר על העם בישראל, עם הדיווחים הדרמטיים על סדרת חיסולים בלב טהרן שמרעידה את יסודות שלטון האייתוללות. במוקד האירועים עומד חיסולו של עלי לאריג'אני, מי שסומן בתקופה האחרונה כמנהיג העליון בפועל של איראן, זאת מאז הפגיעה המשמעותית במנהיג עלי חמינאי במתקפת הפתע הראשונה. לצדו של לאריג'אני, חוסל גם מפקד המשטרה הפנימית, "הבסיג'", האיש שהיה אמון על הדיכוי האכזרי של מחאות העם האיראני בשנים האחרונות.

ישי כהן ויוסי סרגובסקי בתוכנית "יומן מלחמה" על היום ה-18 למלחמה באיראן ובחיזבאללה.

"העם באיראן צורח משמחה"

רני עמרני, מומחה לענייני איראן, סיפר באולפן 'כיכר השבת' על התחושות ברחוב האיראני בעקבות החיסולים. לדבריו, סרטונים המגיעים מתוך איראן מראים תושבים הצורחים משמחה ומהתרגשות בתוך בתיהם, שכן מדובר באדם שנתן את ההוראה לטבוח בהם בעת שיצאו לרחובות.

עמרני הסביר כי לאריג'אני היה "בעל הבית" האמיתי בטהרן בשבועות האחרונים, כשהוא מנהל את המדינה ביד רמה בעוד מצבו של יורש העצר, מוג'תבא חמינאי, נותר לוט בערפל ללא כל אות חיים רשמי. הוא הוסיף כי הפחד מהמשטר מתחיל להתפוגג, כשהעם רואה את כוחות הביטחון נסים על נפשם מפני כטב"מים ישראליים.

ניסים גלויים ורגעי חרדה בצפת

בעוד טהרן סוערת, החזית הצפונית בישראל ממשיכה לספק רגעי חרדה מהולים בניסים גלויים. ראש עיריית צפת, יוסי קקון, תיאר בריאיון את הנס הגדול שהתרחש בעיר כאשר שבר טיל אדיר ממדים נפל בשטח פתוח, סמוך מאוד לאזור מיושב ולא רחוק מציון האר"י הקדוש.

קקון הדגיש כי למרות האש הבלתי פוסקת, תושבי צפת מפגינים חוסן יוצא דופן ואינם עוזבים את העיר, כשהם רואים בביתם את מבצרם. הוא ציין כי העירייה נערכת בכוחות משותפים לחג הפסח הקרב, מתוך תקווה לביטחון ארוך טווח שיאפשר לבירת הגליל לשגשג מחדש ביום שאחרי המלחמה.

"מייצרים תנאים להתעוררות עממית"

במישור האסטרטגי, סא"ל (במיל') ד"ר שי הר-צבי, לשעבר מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, ניתח את המשמעות העמוקה של המכות האחרונות שהונחתו על ראש הנחש. לדבריו, מדובר ביכולות מודיעיניות ומבצעיות מדהימות של ישראל, בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית, שנועדו לא רק לפגוע ביכולות הצבאיות והגרעיניות של איראן, אלא בעיקר לערער את יכולת המשילות של המשטר.

ד"ר הר-צבי הסביר כי הפגיעה בדמויות מפתח כמו לאריג'אני ומפקד הבסיג' מייצרת את התנאים להתעוררות עממית שתביא להפלת המשטר מבפנים, משימה שגם אם לא הוגדרה רשמית כיעד מלחמה, היא ללא ספק שאיפה מרכזית של המדינות הפועלות בשטח.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה