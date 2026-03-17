כיכר השבת
ישי כהן ויוסי סרגובסקי ב"יומן מלחמה"

לילה דרמטי בטהרן: 'המנהיג בפועל' ומפקד כוחות הדיכוי - חוסלו והעם צורח משמחה | נס גלוי בצפת • צפו

רעידת אדמה באיראן בעקבות חיסולו הלילה של "המנהיג בפועל" עלי לאריג'אני • המומחה לאיראן רני עמרני בריאיון: "העם בטהרן צורח משמחה" • ראש עיריית צפת יוסי קקון בריאיון על הנס ליד קבר האר"י הקדוש: "הבית הוא המבצר" • ד"ר שי הר-צבי מנתח: האם אנחנו בדרך לנפילת המשטר? • צפו ב'יומן מלחמה' (חדשות)

1תגובות
"יומן מלחמה" - היום ה-18
בוקר משמח של "באבוד רשעים רינה" עבר על העם בישראל, עם הדיווחים הדרמטיים על סדרת חיסולים בלב טהרן שמרעידה את יסודות שלטון האייתוללות. במוקד האירועים עומד חיסולו של עלי לאריג'אני, מי שסומן בתקופה האחרונה כמנהיג העליון בפועל של , זאת מאז הפגיעה המשמעותית במנהיג עלי חמינאי במתקפת הפתע הראשונה. לצדו של לאריג'אני, חוסל גם מפקד המשטרה הפנימית, "הבסיג'", האיש שהיה אמון על הדיכוי האכזרי של מחאות העם האיראני בשנים האחרונות.

ישי כהן ויוסי סרגובסקי בתוכנית "יומן מלחמה" על היום ה-18 למלחמה באיראן ובחיזבאללה.

"העם באיראן צורח משמחה"

רני עמרני, מומחה לענייני איראן, סיפר באולפן '' על התחושות ברחוב האיראני בעקבות החיסולים. לדבריו, סרטונים המגיעים מתוך איראן מראים תושבים הצורחים משמחה ומהתרגשות בתוך בתיהם, שכן מדובר באדם שנתן את ההוראה לטבוח בהם בעת שיצאו לרחובות.

עמרני הסביר כי לאריג'אני היה "בעל הבית" האמיתי בטהרן בשבועות האחרונים, כשהוא מנהל את המדינה ביד רמה בעוד מצבו של יורש העצר, מוג'תבא חמינאי, נותר לוט בערפל ללא כל אות חיים רשמי. הוא הוסיף כי הפחד מהמשטר מתחיל להתפוגג, כשהעם רואה את כוחות הביטחון נסים על נפשם מפני כטב"מים ישראליים.

ניסים גלויים ורגעי חרדה בצפת

בעוד טהרן סוערת, החזית הצפונית בישראל ממשיכה לספק רגעי חרדה מהולים בניסים גלויים. ראש עיריית צפת, יוסי קקון, תיאר בריאיון את הנס הגדול שהתרחש בעיר כאשר שבר טיל אדיר ממדים נפל בשטח פתוח, סמוך מאוד לאזור מיושב ולא רחוק מציון האר"י הקדוש.

קקון הדגיש כי למרות האש הבלתי פוסקת, תושבי צפת מפגינים חוסן יוצא דופן ואינם עוזבים את העיר, כשהם רואים בביתם את מבצרם. הוא ציין כי העירייה נערכת בכוחות משותפים לחג הפסח הקרב, מתוך תקווה לביטחון ארוך טווח שיאפשר לבירת הגליל לשגשג מחדש ביום שאחרי המלחמה.

"מייצרים תנאים להתעוררות עממית"

במישור האסטרטגי, סא"ל (במיל') ד"ר שי הר-צבי, לשעבר מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, ניתח את המשמעות העמוקה של המכות האחרונות שהונחתו על ראש הנחש. לדבריו, מדובר ביכולות מודיעיניות ומבצעיות מדהימות של ישראל, בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית, שנועדו לא רק לפגוע ביכולות הצבאיות והגרעיניות של איראן, אלא בעיקר לערער את יכולת המשילות של המשטר.

ד"ר הר-צבי הסביר כי הפגיעה בדמויות מפתח כמו לאריג'אני ומפקד הבסיג' מייצרת את התנאים להתעוררות עממית שתביא להפלת המשטר מבפנים, משימה שגם אם לא הוגדרה רשמית כיעד מלחמה, היא ללא ספק שאיפה מרכזית של המדינות הפועלות בשטח.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בזמן שחיילי צה״ל עומדים בחזית מול האיום האיראני כל אחד מאיתנו יכול להוסיף כוח בדרכו מי שמאמין בתפילה מוזמן להגיע ל־הכותל המערבי או לפתוח ספר תהילים בבית ולהתפלל לשלום החיילים ולשלום עם ישראל גם תפילה אחת יכולה לעשות שינוי
שמואל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר