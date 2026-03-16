קהל רב נטל חלק אמש (ראשון) בשמחת אירוסי בנו הצעיר של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, עם הכלה, בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, בנו של האדמו"ר מלעלוב וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.

השמחה הגדולה נחגגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידי לעלוב בשיכון ה' בבני ברק, בהשתתפות מאות חסידיו ומעריציו של רבי אלימלך שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה זו.

לפניכם גלריה מרהיבה מרגעי קודש נעלים מהשעות הנעלות והמרוממות, עת רומם המשפיע את קהל עדת מרעיתו טפח וטפחיים מאדמת חולין, מתוך שמחה והודאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמל עמו.