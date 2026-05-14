בעיר לוד נערך אמש (ד') מעמד כביר ורב רושם "ואטהר ואתקדש", בו התכנסו מאות חסידי קהל חסידי ירושלים לשעות של התעלות וחיזוק חומות הדת נגד פגעי הטכנולוגיה האופפים את דורנו. את שולחן המזרח פיארו בנוכחותם שורה מכובדת של רבנים ומרביצי תורה.

את המשא המרכזי נשא אורח הכבוד, האדמו"ר מסקולען ירושלים, הנודע כפה מפיק מרגליות ונואם בחסד עליון. בדבריו הנרגשים עמד האדמו"ר על הצורך בשמירה מעמלית על קדושת הבית היהודי והסכנות הטמונות במכשירים שאינם מסוננים, כשהוא מפליא בדברי כיבושין המעוררים את הלבבות.

במרכז המעמד נשמע משא הקודש של האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, שנשא דברים חוצבי להבות אש לפני ציבור חסידיו. בדבריו הציב האדמו"ר קווים ברורים למלחמה ברוח הזמן, ועורר את קהל החסידים לעמוד איתנים כחומה בצורה נגד חדירת הטכנולוגיה המעכירה את טוהר הנשמה. "זהו המבחן של דורנו", זעק האדמו"ר, "לשמור על פך השמן הטהור בתוך החושך הגדול".

בשל העיתוי המיוחד, ערב ראש חודש סיון, הגיע המעמד לשיא מרגש כאשר בסיומו אמרו כלל החסידים יחדיו את תפילת השל"ה הקדושה ברוב עם הדרת מלך. הקהל העתיר בדמעות על חינוך הצאצאים שילכו בדרך התורה והיראה, כשהם מכוונים לסגולה הידועה ליום זה.

לאחר התפילה נרשם רגע של קורת רוח, כאשר כלל החסידים עברו בסך לפני הקודש לקבלת תעודות הוקרה מיוחדות מידיו של האדמו"ר. התעודות הוענקו לאלו שקיבלו על עצמם קבלות טובות וסייגים בשימוש בטכנולוגיה, כעדות על התגייסותם "לעמוד על המשמר" למען עתיד הדורות.