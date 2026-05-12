כיכר השבת
התרגשות בחסידות

לקראת מתן תורה; אב"ד ויז'ניץ יגיע לשבת חיזוק היסטורית בביתר עילית

מאות חסידי ויז'ניץ והמוני תושבי העיר ביתר עילית נערכים לקראת הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, לביקור חיזוק מיוחד • במהלך ימי הביקור יפקוד האב"ד את בתי רבני העיר ויבקר במוסדות החסידות • גולת הכותרת: השבת הנכספת שתיערך במרכז החסידות בגבעה ב', וצפויה למשוך המונים מכל רחבי העיר למעמדי ההוד בצילו של האורח הרם • כל הפרטים על המסע המרומם (חסידים)

הגה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ (ארכיון: יוסי לוי)

התרגשות דקדושה בקרב מאות חסידי ויז'ניץ בביתר עילית, הנערכים בימים אלו בהכנה דרבה לקראת הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות ובנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, שיגיע לעיר למסע חיזוק מיוחד לקראת חג מתן תורתנו.

שיאו של הביקור ייערך השבת, פרשת במדבר – שבת מברכים חודש סיון. לביקור משמעות מיוחדת, שכן הוא מתקיים בערב יומא דהילולא קדישא של הסבא קדישא, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע.

לפי התוכנית, הרה"צ האב"ד יחון את פני העיר כבר ביום חמישי. עם הגעתו יפקוד תחילה את בתיהם של אדמו"רי ורבני העיר ביתר, ובהמשך ייערך מעמד קבלת פנים רבתי בהיכל בית המדרש המרכזי "בית שלום" ברחוב קדושת לוי בגבעה ב'. במהלך שהותו, צפוי האב"ד לבקר בהיכלי התלמוד תורה והמוסדות, שם יישא דברי חיזוק והדרכה לתלמידים ולצוותי החינוך.

לקראת שבת קודש, חמש הקהילות של ויז'ניץ הפזורות ברחבי העיר יתאחדו תחת קורת גג אחת בבית המדרש "בית שלום", שיוכשר לקלוט את מאות החסידים ותושבי העיר הצפויים לנהור למעמדי ההוד. הרה"צ האב"ד יערוך את התפילות והאסיפות מרעים, הן בליל שב"ק והן בעידן רעווא דרעווין, בהיכל בית המדרש.

גולת הכותרת של השבת תהיה עריכת ה'באטע' שיערוך האב"ד בליל שבת קודש, אז במשך שעות ארוכות יתענגו מאות חסידי ויז'ניץ לצד המוני תושבי העיר באורו של השב"ק ובחמימות הויז'ניצאית האופיינית בצילו של האורח הרם.

בסעודת צפרא דשבתא יזכו מאות בחורי החסידות המתגוררים בביתר לסעוד על שולחנו של הרה"צ האב"ד, שיישא בפניהם דברי חיזוק מיוחדים. בקהילת ויז'ניץ בביתר מצפים בכיליון עיניים לביקור הרם של הרב, המגיע בשליחותו של אביו האדמו"ר להפיח טללי תחייה וחיזוק ולהכין את בני הקהילה לקראת חג השבועות.

