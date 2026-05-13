כיכר השבת
בחירות בפתח

הבכירים החרדים בבליץ ראיונות: "אין יותר גוש, נשב עם בנט וליברמן"

בכירים חרדים מודיעים על סיום הברית האוטומטית עם נתניהו ומשבר חוק הגיוס | "נשב גם עם בנט וליברמן" - הצהרות מפתיעות בבליץ ראיונות (בארץ)

22תגובות
ח"כ יצחק פינדרוס (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

לקראת הבחירות הקרובות, בכירים חרדים התראיינו הערב (רביעי) והכריזו בצורה ברורה על שבירת השותפות ההיסטורית עם הימין.

איש אגודת ישראל המקורב לחבר הכנסת יצחק גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, הודיע הערב (רביעי) בריאיון ל־i24NEWS על פירוק “גוש הימין” וסיום הברית האוטומטית של המפלגות החרדיות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בבצ'יק טען כי בעקבות משבר חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות על הציבור החרדי, “אין יותר גוש”.

לדבריו, נתניהו לא התכוון להעביר את חוק הגיוס והוליך שולל את השותפות החרדיות במשך שנים. הוא אף ציטט את הגר"ד לנדו שכינה את נתניהו “שקרן”, וטען כי הציבור החרדי מרגיש נבגד לאחר שסיפק לראש הממשלה “רשת ביטחון” פוליטית.

בבצ'יק מתח ביקורת גם על חברי הכנסת אריה דרעי ומשה גפני על כך שלא פעלו מוקדם יותר להפלת הממשלה. הוא לא שלל אפשרות כי בעתיד המפלגות החרדיות עשויות לשבת גם עם נפתלי בנט, אביגדור ליברמן או מועמדים אחרים, בהתאם לאינטרסים של המגזר.

בבצ'יק (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

״אם בנט יתקשר ב-2 לספטמבר - נדבר ב-2 לספטמבר!״, הבהיר בבצ'יק בריאיון בצורה חד משמעית.

"הזוגיות שלנו עם הגוש הסתיימה"

גם ח"כ יצחק פינדרוס הבהיר בריאיון לתכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14: "הזוגיות שלנו עם הגוש האמוני הסתיימה". כשנשאל על האפשרות שמפלגתו תחבור לגוש השמאל, הגיב: "נבדוק מה יהיו המחירים של זה".

בהמשך פינדרוס לא שלל אפשרות לתמיכה בוועדת חקירה ממלכתית לטבח: "נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להגן על עולם התורה". "המערכת המשפטית פתחה נגדנו במלחמה בגלל השותפות עם נתניהו", הבהיר.

הראיונות התפרסמו במקביל להודעה כי יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם ראשי סיעות הקואליציה. תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.

גיוס חרדיםבחירותשמאלריאיוןפיזור הכנסת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (28%)

לא (72%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

18
ביבי שלח אותם לנסות לעשות נזק ליריבים הפוליטיים שלו בזמן שהוא טוען בצבא בוטים באינטרנט שהוא לא נכנע לחרדים
יון
17
גם בנט שקרן לא קטן.
מישהו
בנט יסכים להכניס את החרדים לקואליציה, לפיד וליברמן לא מסכימים, והחרדים ילכו לאופוזיציה.
אברך בן תורה מבני ברק
16
אף אחד לא יתקשר לבבצ'יק... הפוליטיקאים החרדים חסומים וילכו לאופוזיציה...
אברך בן תורה מבני ברק
15
גם הציבור החרדי שהצביע ליהדות התורה איבד כל אמון בנציגות הכושלת שלו. המפלגה הזו זקוקה לפינוי-בינוי.
צבי
14
חלומות , אספמיה. שוכחים מה היה בזמן הממשלה של בנט ולפיד
ליברמן לא יתקשר לחרדים
13
תשבו עם ליברמן?!?!? יצאתם מדעתכם?
שרה
12
הנציגים החרדים חיים בסרט, הם יזרקו אותם מכל המדרגות
שרה
11
זה בסדר. כחרידי סיימתי לבחור בגוש החרידי. עסקנים שלא רואים את האזרח הפשוט. נצביע ישירות לליכוד. מעולה ממש מה שקורה. אין יותר קולות בטוחים ל ג' או דגל. בושה
שלום
הליכוד ממש רואה את האזרח הפשוט..
רוני
אכן כך!
יעקב
10
לא מבין איך הנציגים החרדים מראים את עצמם ועוד מתראנים
בושה
9
חחחח הם חושבים שליברמן ובנט בכיס שלהם....אבל נראה באמת מה יעשו בשביל הכסא ..סמפטום ה"דף הריק"..
רודי
אם האופוזיציה תצטרך אותם כדי להקים ממשלה ,היא תמכור את כל הערכים המזויפים שלה ,אבל לא יהיה עתירות לבג"ץ ,ופתאום חוק הגיוס יהיה כשר למהדרין בהשגחת הבג"ץ ,ומיארה אפילו תגיד שאין צורך להביא את החוק להצבעה בכנסת ,וגם תקציבים בשפע ,הכל למען השגת השלטון.
רוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר