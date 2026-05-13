לקראת הבחירות הקרובות, בכירים חרדים התראיינו הערב (רביעי) והכריזו בצורה ברורה על שבירת השותפות ההיסטורית עם הימין.

איש אגודת ישראל המקורב לחבר הכנסת יצחק גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, הודיע הערב (רביעי) בריאיון ל־i24NEWS על פירוק “גוש הימין” וסיום הברית האוטומטית של המפלגות החרדיות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בבצ'יק טען כי בעקבות משבר חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות על הציבור החרדי, “אין יותר גוש”. לדבריו, נתניהו לא התכוון להעביר את חוק הגיוס והוליך שולל את השותפות החרדיות במשך שנים. הוא אף ציטט את הגר"ד לנדו שכינה את נתניהו “שקרן”, וטען כי הציבור החרדי מרגיש נבגד לאחר שסיפק לראש הממשלה “רשת ביטחון” פוליטית. אבל כבד בחצר הקודש מעז'בוז'; הרבנית הצדקנית ע"ה נפטרה בדמי ימיה חיים רוזנבוים | 23:43 בבצ'יק מתח ביקורת גם על חברי הכנסת אריה דרעי ומשה גפני על כך שלא פעלו מוקדם יותר להפלת הממשלה. הוא לא שלל אפשרות כי בעתיד המפלגות החרדיות עשויות לשבת גם עם נפתלי בנט, אביגדור ליברמן או מועמדים אחרים, בהתאם לאינטרסים של המגזר.

״אם בנט יתקשר ב-2 לספטמבר - נדבר ב-2 לספטמבר!״, הבהיר בבצ'יק בריאיון בצורה חד משמעית.

גם ח"כ יצחק פינדרוס הבהיר בריאיון לתכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14: "הזוגיות שלנו עם הגוש האמוני הסתיימה". כשנשאל על האפשרות שמפלגתו תחבור לגוש השמאל, הגיב: "נבדוק מה יהיו המחירים של זה".

בהמשך פינדרוס לא שלל אפשרות לתמיכה בוועדת חקירה ממלכתית לטבח: "נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להגן על עולם התורה". "המערכת המשפטית פתחה נגדנו במלחמה בגלל השותפות עם נתניהו", הבהיר.

הראיונות התפרסמו במקביל להודעה כי יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם ראשי סיעות הקואליציה. תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.