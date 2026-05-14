"נתניהו הפר את ההבטחות"

אריה דרעי מתחייב: "לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה"

לאחר יממה של שתיקה והתעלמות מהמשבר שהוביל לפיזור הכנסת, יו"ר ש"ס אריה דרעי בהתייחסות ראשונה תוך התחייבות שש"ס לא תצטרף לאף ממשלה בעתיד ללא הסדרת מעמדם של לומדי התורה | בניגוד ל'דגל התורה', בש"ס לא מצהירים על פירוק הגוש עם נתניהו | ביטאון ש"ס נגד נתניהו שלא קידם את חוק הגיוס: "הפרה של כל ההבטחות" • ישראל הולכת לבחירות (פוליטי)

דרעי, גנץ ונתניהו (ארכיון: הדס פרוש/פלאש 90)

יו"ר ש"ס, ח"כ , בהתייחסות ראשונה למשבר הפוליטי שהוביל לפיזור מוקדם של הכנסת בשל הודעת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי לא יהיה רוב לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

דרעי התבטא תוך התחייבות כי: "לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה".

ביטאון המפלגה התייחס, בפעם הראשונה, לעצם הודעת נתניהו כי לא יהיה רוב לחוק: "בתדהמה רבה התקבלה ביהדות החרדית הודעתו של ראש הממשלה נתניהו כי אין בכוונתו לקדם בכנס הקיץ הנוכחי את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות".

"זאת הפרה של כל ההבטחות וההסכמים שנחתמו על דעת כל מרכיבי הקואליציה", תקפו בש"ס.

במקביל, דובר המפלגה, אשר מדינה, התייחס במרומז להחלטת 'דגל התורה' לשבור את גוש נתניהו ולהכריז בפומבי שאינם מחויבים לגוש יותר: "מי שסבור שממשלת שמאל תיתן לנו הכול - חי בדמיונות. המכנה המשותף היחיד של אוסף הדמויות שם הוא שנאת חרדים".

כזכור, יו״ר הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה, כולל החרדים.

לפי ההצעה תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. ההצעה תעלה להצבעה בשבוע הבא.

המטרה בהגשת החוק במקום הצעת החוק בנושא של האופוזיציה, היא לשלוט בתהליך החקיקה והפיזור, יחד עם קביעת המועד המועדף לבחירות.

אריה דרעי

2
דרעי בלי ביבי אי אפשר לסמוך עליו
צחי
1
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח הצחקת אותי
יוסי

