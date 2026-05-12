כיכר השבת
תיעוד מרהיב מפולין

שבת שלא תשכח | הרבי מויליאמסבורג החזיר את האור לעיירת השרף ממוגלניצא

היסטוריה על אדמת פולין: מאות חסידים בראשות האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא עלו לעיירת האבות מוגלניצא לרגל הילולת ה"שרף" זי"ע • רגעי השיא: הקמת המצבה לבת המגיד מקוז'ניץ והכנסת ספר תורה שנכתב לזכר בעל ההילולא • בראש הרבנים המשתתפים במסע נצפה הגה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ בורו פארק • צפו בתיעוד המסכם של המסע המרוממת (חסידים)

האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא במסע הקודש במאגלניץ (צילום: אברומי בלום)

תחושת התעלות והרגשי קודש אופפים את חסידי תולדות צבי ד'ספינקא עם שובם מהמסע ההיסטורי והמרומם לעיירת האבות "מוגלניצא" שבפולין, בראשות האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא. המסע נערך לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו של האדמו"ר, הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל שפירא זי"ע, אשר היה ידוע בכינויו "השרף ממוגלניצא".

הרה"ק ממוגלניצא היה מהבולטים שבאדמו"רי פולין בדורו. הוא נולד לאמו הצדקנית פערל ע"ה, בתו של הרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע, ולאביו רבי אבי עזרי זעליג שפירא מגרניץ, צאצא של ה"מגלה עמוקות". השרף, שהיה תלמידם של גדולי הדור ובהם סבו המגיד מקוז'ניץ, החוזה מלובלין, הרב מאפטא והיהודי הקדוש, נישא לבתו של רבי אלעזר, בנו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'נסק זי"ע

אחד הרגעים המרטיטים ביותר במסע נרשם בערב שבת קודש, אז נערך המעמד הנשגב של הקמת המצבה על קברה של הרבנית הצדיקת לאה פערל ע"ה, אמו של השרף ממוגלניצא ובתו של המגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע.

במעמד, שנערך בהתעוררות רבה ובהשתתפות קהל רב של חסידים שהגיעו מכל רחבי העולם, נשא האדמו"ר דברי כיבושין ועורר על מעלתה של בעלת הציון, עליה התבטא אביה המגיד מקוז'ניץ בהפלגות נדירות.

בערב יום השבת, בעיצומו של יום ההילולא, נערך מעמד "הכנסת ספר תורה" היסטורי. ספר התורה, שנכתב על ידי האדמו"ר לעילוי נשמתו של זקינו השרף זי"ע, הוכנס ברוב פאר והדר ובתופים ובמחולות להיכל בית המדרש "משה אברהם" הסמוך ונראה לציון הקדוש.

קודם לכן, נערך מעמד סיום כתיבת האותיות בהשתתפות נדיבי הקהילה והחסידים, כשהאדמו"ר מסיים את כתיבת היריעה האחרונה בדבקות.

יצוין כי קודם הגעתו למוגלניצא, פקד האדמו"ר את קברי הצדיקים ברחבי פולין. ביום רביעי הגיע הרבי לציוני הרה"ק בצאנז ובדינוב, וביום חמישי הגיע לעיר ליז'ענסק, שם נערך מעמד "בקשת רחמים" לישועת הכלל והפרט בציון הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע.

למסע הקודש הצטרפו דמויות נכבדות ואישי ציבור, וביניהם נצפו, הגה"צ רבי ישראל הגר, בנו של בעל ה'אור שלום' מויז'ניץ בורו פארק זצ"ל, והנגיד הרבני ר' בערי וייס, אשר נטל חלק מרכזי במעמדי הקודש לזכותו של הצדיק.

החסידים מסכמים את השבת כשבת שלא יישכח, שילב בתוכו את השמחה של הכנסת ספר התורה יחד עם ההתעוררות והבכי ביומא דהילולא, בצל הרבי שהפיח טללי תחייה בקרב בני הקהילה על אדמת פולין.

האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא במסע הקודש במאגלניץ (צילום: אברומי בלום)
