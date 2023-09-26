היסטוריה על אדמת פולין: מאות חסידים בראשות האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא עלו לעיירת האבות מוגלניצא לרגל הילולת ה"שרף" זי"ע • רגעי השיא: הקמת המצבה לבת המגיד מקוז'ניץ והכנסת ספר תורה שנכתב לזכר בעל ההילולא • בראש הרבנים המשתתפים במסע נצפה הגה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ בורו פארק • צפו בתיעוד המסכם של המסע המרוממת (חסידים)
האדמו"ר מויזני'ץ, קרא הערב במהלך "סעודה שלישית" להימנע מזיופים בבחירות הקרובות: "חייבים לפעול אך ורק בדרך הישר". האדמו"ר התייחס גם כן למשבר הגיוס, ולסיכומים שהושגו עם צה"ל בנוגע לבדיקה הבעייתית ואמר: "התברר כי הבעיות עדיין קיימות" וולכם קרא האדמו"ר להמשיך שלא להתייצב בלשכת הגיוס
המלחמה נגד גיוס בחורי הישיבות וסגירת היכלי התורה עולה שלב: כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ נשא במהלך סעודה שלישית דברים חריפים בעניין גיוס בני הישיבות והורה: "אין להתיייצב לצווים ראשון, שני ושלישי, "אני לוקח אחריות ואם רוצים שיבואו לאסור אותי. איננו מפחדים מללכת לכלא, נלך בתופים ובמחולות" (חרדים)
ה'קיטל' של בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ עומד כעת במרכז סכסוך בין החסידויות. חסידי האדמו"ר הצעיר טוענים: "הקיטל שייך לנו". חסידי האדמו"ר מויז'ניץ "אם למישהו יש את הצוואה, אדרבה שיראה אותה לציבור, אנחנו מוכנים ללכת לדין תורה" כל הפרטים (חסידים)
משלחת ראשי ורבני חב"ד ביקרה בבית האבלים בחצר ויז'ניץ. במהלך השיחה, הזכירו הרבנים שלאחר האירוע שעבר האדמו"ר מליובאוויטש, ביקרו רבני חב"ד אצל האדמו"ר מוויז'ניץ, והוא התעניין איך סדר המענה של הרבי לחסידיו בשעה זו. הרבנים השיבו שהרבי משיב בהינד ראש. ומה הגיב האדמו"ר? (חרדים)
שבת של אבל, מהולה בהתעלות רוחנית, במרכז חסידות ויז'ניץ בבני-ברק: האדמו"ר ואחיו הרמ"מ סעדו יחד ודיברו על ליכוד ואחדות השורות. בשעת התפילה נהג רבי ישראל בסימני אדמו"רות ראשונים כשהתהלך בהיכל התפילה מצד לצד כדרכו של אביו זצ"ל, ואלפי החסידים ניצבים ועומדים בשתי שורות
האחים הקדושים האדמורי"ם בניו של מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצוק"ל, החלו לשבת יחד "שבעה" בבית אביהם. ראש ישיבת ויז'ניץ, הגר"מ ארנסטר, חתנו של האדמו"ר זצ"ל היה הראשון לתת "קוויטל" לאדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ובכך הוכתר בפועל הרה"צ רבי ישראל הגר שליט"א לממלא מקום אביו. וגם: היכן יישבו האחים שבעה? סיקור מיוחד (חדשות, חרדים)
רבבות עמך בית ישראל מכל רחבי הארץ, חסידים, ספרדים, ליטאים, השתתפו במסע ההלוויה של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצוק"ל. בנתב"ג המתינו לנחיתת כ"ק האדמו"ר מסאטמר וכ"ק האדמו"ר מסקווער. צוות 'כיכר השבת' מלווה את יום האבל בדיווחים, גלריות, וידאו ופרויקטים מיוחדים (חרדים)
בשנת תשס"ב, לאחר נתק של 18 שנים, שב הרה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ שליט"א - בנו הבכור של מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצוק"ל - לבית אביו והתראה עימו שוב. במהלך הפגישה, אביו זצ"ל מרעיף עליו אהבה בלתי מסוייגת. במפגש שר האדמו"ר את השיר "חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו"
לקיים בנו חכמי ישראל. נמשכת ההידרדרות במצבו הרפואי של זקן האדמו"רים מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. הערב פרסמו בחסידות כרוז מיוחד בשם בנו של הרבי, הרה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ שליט"א הקורא לחסידים להתאסף לתפילת רבים ולאמירת כל ספר תהילים בהיכל בית-המדרש לרפואת האדמו"ר
ההכנות לקראת החתונה בויז'ניץ נכנסות להילוך גבוה: סב החתן, רבי ישראל הגר מבקר בבית גדולי ישראל ומזמין אותם לחתונה. הבוקר הגיע הרה"צ רבי ישראל הגר מויזניץ אל ביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בכדי להזמינו לחתונה. צפו בתמונות מהביקור המרגש
בויז'ניץ נערכים לקראת החתונה הגדולה: היום יצא רבי ישראל הגר למסע השתטחות על קברי צדיקים. בדרכו חזרה, ביקר את האדמו"ר מבעלזא במעונו בקיסריה. במהלך המסע נפגש רבי ישראל עם דודו, כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ. צפו בתמונות: הרה"צ מויז'ניץ עם האדמו"ר מבעזלא, היום
דאגה בחסידות ויז'ניץ: בשעות הלילה חלה הידרדרות מסויימת במצבו של מרן כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ - חומו עלה וישנם ליקויים בתפקוד מערכות שונות בגופו. לבקשת הגבאים, על כל החסידים להתכנס לפני זמן תפילת שחרית בכדי לומר ספר רביעי שבתהילים בציבור לרפאותו של האדמו"ר משה יהושוע בן מרגלית
בין אלפי המנחמים בבית משפחת קלצקי שבבורו פארק המתמודדת עם האסון הכבד, היו גם הרה"צ רבי ישראל הגר והגאון רבי נתן צבי פינקל, ראש ישיבת מיר. הרה"צ מויזניץ הרעיף מילות עידוד על אביו של לייבי, ואמר: "ישנם מקרים שהמוות והטרגדיה הינם כה נוראים וקשים, שלבני תמותה כמונו קשה מאוד לנחם" (ארץ)
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא הגיע במפתיע לפגישה בבית רבי ישראל הגר, בנו של האדמו"ר מויז´ניץ. בתחילה שוחחו השניים בדברי תורה ובעניני דיומא, כשסביב השולחן היו גם בנו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח וסגן שר החינוך, ח"כ מנחם אליעזר מוזס. אחר-כך, שני ענקי הדור שוחחו בארבע עיניים במשך יותר מ-40 דקות
המונים ובראשם אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות פקדו אמש את קברי הצדיקים בצפון. גולת הכותרת של היום היתה התפילה על קברו של השל"ה, כשקהל אלפים בא לומר את תפילת השל"ה המסורתית. בשיאו של היום: תפילת רבים משותפת. צלם "כיכר", יהודה פרקוביץ, הצטרף למעמד המרשים (גלריה)