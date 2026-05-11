"המצב ביש, ואין לנו עם מה לחזור לבוחר" המילים הללו, שנאמרו היום על ידי יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, בריאיון ל'כיכר השבת', מקפלות בתוכן את המשבר העמוק בו נמצאים בסיעות החרדיות לאחר שלא הצליחו להעביר את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. צפו בריאיון.

אנחנו פותחים היום את מושב, את כנס הקיץ של הכנסת. מה עם חוק הגיוס? הבטחתם שהוא יעבור עוד לפני התקציב הראשון של הקואליציה הנוכחית

"קיבלנו הבטחה, קיבלנו חתימה, קיבלנו הבטחות מפה עד אמריקה, עם אמריקה. ולצערנו אנחנו עומדים היום בכנס הקיץ האחרון ועדיין אנחנו לפני חוק הגיוס ואנחנו בטוחים שראש הממשלה, שהוא התחייב וחתם והבטיח, שהוא יסדיר את מעמדם של בני הישיבות, אנחנו מקווים שבמושב הזה, בכנס הזה, זה יבוצע".

אתה מאמין שזה יקרה בכנס הזה? יש לנו פחות משלושה חודשים להעביר את החוק לפני שנכנסים לתקופת בחירות

"בתחילת המושב של שנת 25, אמר נתניהו בראשי הקואליציה, יש לי שני משימות לעשות. אחד זה חיסול הגרעין באיראן וכל המשתמע מכך והדבר השני זה חוק הגיוס. חוק הגיוס, הסדרת מעמדם של בני הישיבות ללא סנקציות, לא בוצע. לא נעשה ולא התקדם ואנחנו לא רואים את זה כרגע באופן אבל אנחנו נעמוד על כך, שזה יתבצע בכנס הזה. אחרת, אין לנו עם מה לצאת לבוחרים שלנו".

הוא שיקר לכם ראש הממשלה נתניהו כל השלוש וחצי שנים האלו?

"אתה רואה שהדברים האלה לא התקדמו. איראן התקדם, היו נסיעות מפה לאמריקה, מאמריקה לפה ביחד ובאמצע. כל הזמן היו דברים שהתפתחו. בנושא הגיוס, איך אחד צעק שם מ'יש עתיד'? שהיו שמונים דיונים! אבל לא התקדמנו כלום.

"אז אם לא התקדמנו, ועוד הלכנו אולי אחורה, כיוון שיש כמה דברים, שהם סנקציות וכל מיני דברים, לא רק את הסנקציות, מה שהמדינה נותנת, אלא גם סעיף 46.

"אנחנו הלכנו אחורה, אנחנו נעמוד על כך, שבמושב הזה, ההסדר הזה חייב להתבצע, כפי שנחתם ולהתחייב".

מה אומרים לך ראשי הסיעות החרדיות?

"המצב ביש. כרגע אין חוק, ועם אנחנו לא יכולים לבוא לציבור שלנו. לצערנו גם אין תקציבים, אבל יותר חשוב לנו החוק.

"התקציבים, אנחנו נתגלגל בעולם ונגייס כספים, וזה מה שעושים גדולי ישראל, וכואב לי על זה כל יום. אבל זה המצב. לא על זה אנחנו היום הולכים להילחם.

"הולכים להילחם על מעמדם של בני הישיבות. כשאני מדבר איתך, יושבים עשרות בחורים בכלא על זה שהם לומדים תורה".

חוק הגיוס המונח כעת על שולחן הדיונים מקובל עליך?

"אני לא משתתף בוועדת חוץ לביטחון. אני לא יודע מה דנים שם ומה מסכמים שם. אני גם לא מדבר עם היושב ראש, עם ביסמוט, לא אמרתי, אנחנו אמרנו פעם אחת: גדולי ישראל, החסידים, מועצת גדולי התורה שלנו, דרשה שיהיה הסדרת מעמדם של בני הישיבות ללא סנקציות. אנחנו רוצים הסדרה, זה לא הסדרה".