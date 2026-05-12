כיכר השבת
"נתניהו מורח אותנו"

"זה סופי, אין חוק גיוס": בכירים בדגל התורה מאיימים בפיזור מיידי של הכנסת

בכירים בסיעה הליטאית מודים כי חוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית ומאשימים: "נתניהו מורח אותנו" | גפני מסרב לשוחח עם נתניהו • בכירים בסיעה: "נתניהו טוען שאין רוב לחקיקה" | שוקלים פיזור מיידי של הכנסת (חרדים)

ח"כ משה גפני בריאיון ל'כיכר השבת' (צילום: שמואל אריה)

משבר חריף פורץ בסיעת דגל התורה עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, לאחר שבכירים בסיעה מבהירים בצהריים (שלישי) כי "זה סופי - לא יהיה בקדנציה הנוכחית".

יו"ר הסיעה ח"כ משה גפני מסרב לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובכירים בסיעה שוקלים כעת פיזור מיידי של הכנסת.

"נתניהו מורח אותנו בתירוצים שאין רוב לחקיקה", אמרו בכירים בסיעה בשיחות סגורות ומוסיפים: "ראש הממשלה מתחמק מהבטחותיו החוזרות ונשנות להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, ומציג כל פעם מחדש את אותו התירוץ - היעדר רוב בכנסת".

כזכור, ח"כ יצחק גולדקנופף טען אמש בריאיון ל'כיכר השבת': "קיבלנו הבטחה, קיבלנו חתימה, קיבלנו הבטחות מפה עד אמריקה, עם אמריקה. ולצערנו אנחנו עומדים היום בכנס הקיץ האחרון ועדיין אנחנו לפני חוק הגיוס".

לדבריו, נתניהו הבטיח בתחילת המושב כי יש לו שתי משימות מרכזיות: "אחד זה חיסול הגרעין באיראן והדבר השני זה חוק הגיוס. איראן התקדמה, הגיוס הלך אחורה".

גולדקנופף הבהיר את המשמעות הפוליטית: "המצב ביש, ואין לנו עם מה לחזור לבוחר. בלי החוק אין לנו עם מה לחזור לבוחרים שלנו". הדברים משקפים את החשש העמוק בסיעות החרדיות כי הן עומדות בפני כישלון במשימה המרכזית שלהן בכנסת הנוכחית.

מנגד, השר אופיר סופר מהציונות הדתית הבהיר אמש בריאיון ל'כיכר השבת' כי "לחוק הגיוס במתכונת הזאת אין רוב בכנסת. הוא לא יעבור אם לא יהיו בו שינויים משמעותיים". סופר הדגיש כי המציאות הביטחונית שנוצרה לאחר אירועי השבעה באוקטובר מחייבת בחינה מחודשת של כלל הסדרי כוח האדם בצה"ל.

בתגובה למתקפות החריפות של ח"כ משה גפני, השיב סופר בנחרצות: "שמעתי את הדברים של גפני, ואני רוצה לומר לו ולציבור: אני לא מודד את יראת השמים של גפני ושהוא לא ימדוד את שלי". הוא הוסיף: "אנחנו גדלנו על תורה ועבודה, על ספרא וסייפא. זה לא נגד עולם התורה, זה בעד הקיום שלנו כאן".

