כיכר השבת
הסבר הלכתי מפתיע

התרגשות בסאטמר: האדמו"ר עלה לתורה בספר החדש; מדוע לא בירך 'שהחיינו'?

התרגשות בסאטמר: ימים ספורים לאחר מעמד הכנסת ספר התורה הענק, נרשם רגע מרגש נוסף בהיכל בווילאמסבורג • הנגיד הרב בעריש ברגר מלונדון רכש את העלייה, והרבי עלה לתורה בקול חנוק מהתרגשות • וגם: מדוע לא בירך האדמו"ר 'שהחיינו'? • צפו בתיעוד מהעליה ומהטיש לחיים לאחר התפילה (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר עולה בס"ת החדש (צילום: באדיבות המצלם)

כהמשך ישיר למעמד האדיר של הכנסת ספר תורה ההיסטורי של האדמו"ר מסאטמר שנחגג ברוב פאר והדר בל"ג בעומר האחרון. נרשם רגע מרגש בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בווילאמסבורג, בעת שהאדמו"ר עלה לראשונה בעליה לתורה בס"ת החדש.

את זכות העלייה הראשונה בספר, רכש הנגיד המפורסם הרב בעריש ברגר, ראש קהילת סאטמר בלונדון.

נקודה שעוררה עניין הלכתי בקרב החסידים הייתה היעדר ברכת 'שהחיינו' בעת העלייה. על אף שרבים נוהגים לברך "שהחיינו" בעת עלייה ראשונה לספר תורה חדש, האדמו"ר לא בירך הפעם בשל ימי ספירת העומר, וגם כי מכיוון שכבר בירך את הברכה בשם ומלכות בעת מעמד סיום כתיבת האותיות בליל ל"ג בעומר, ברוב עם הדרת מלך.

לאחר התפילה הסב האדמו"ר לטיש לחיים מיוחד יחד עם אברכי כולל בוקר של החסידות. במהלך הטיש נשא האדמו"ר אמרות קודש בענייני השעה ובחשיבות החיבור לתורה הקדושה.

במהלך המעמד נשא דברים גם הגאון רבי צבי לויפער, דומ"ץ החסידות.

