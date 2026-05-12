כיכר השבת
"כישלון אחר כישלון"

יו"ר הפרלמנט האיראני מאיים: "אין חלופה מלבד לקבל את 14 הנקודות שלנו"

יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף שיגר מסר נוקב לטראמפ: "משלמי המסים האמריקאים ישלמו יותר ככל שימשיכו לגרור רגליים" (בעולם)

2תגובות
מוחמד באקר קאליבאף (צילום: תקשורת איראנית)

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף שיגר הבוקר (שלישי) מסר מאיים לנשיא , כשהוא מדגיש כי "אין כל חלופה מלבד לקבל את זכויותיו של העם האיראני כפי שהן מפורטות בהצעת 14 הנקודות".

בפרסום ברשת החברתית X, הבהיר : "כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה לחלוטין; לא יותר מכישלון אחר כישלון".

יו"ר הפרלמנט האיראני הוסיף והזהיר: "ככל שהם ימשיכו לגרור רגליים, כך משלמי המסים האמריקאים ישלמו על כך יותר". האיום הכלכלי מצטרף למסרים מאיימים קודמים שהעביר קאליבאף בימים האחרונים, כשהוא מזהיר כי "המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת".

כזכור, איראן דחתה לפני מספר ימים את הצעת השלום האמריקנית, כאשר גורמים בטהראן הבהירו כי "ההצעה משולה לכניעה לדרישות המופרזות של טראמפ". הדחייה האיראנית משקפת את הקשיחות המתמשכת של המשטר מול הלחץ האמריקאי המתגבר.

הנשיא טראמפ (צילום: shutterstock)

טראמפ שוקל חזרה ללחימה

מוקדם יותר דווח ברשת CNN, כי יועציו הבכירים של הנשיא טראמפ טוענים שהוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד .

לפי הגורמים הבכירים, הנשיא טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית. המקורות הדגישו כי השינוי בגישת הנשיא בולט במיוחד בהשוואה לשבועות האחרונים, כאשר צוללת גרעינית אמריקאית מסדרת אוהיו כבר הגיעה למצר גיברלטר בדרכה למזרח התיכון.

ארה"באיראןדונלד טראמפהפסקת אשמוחמד באקר קאליבאף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
וזה "הגורם המתון, השקול, הרציונלי". וטראמפ - שוקל, בודק, מאיים, מתחרט, מכריז, מכריז שוב, חוזר בו, "ניצחנו", וחוזר חלילה. טראמפולינה.
אבי
1
להמשיך לחנוק את איראן עד המוות זה הפתרון
יחיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר