יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף שיגר הבוקר (שלישי) מסר מאיים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשהוא מדגיש כי "אין כל חלופה מלבד לקבל את זכויותיו של העם האיראני כפי שהן מפורטות בהצעת 14 הנקודות".
בפרסום ברשת החברתית X, הבהיר קאליבאף: "כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה לחלוטין; לא יותר מכישלון אחר כישלון".
יו"ר הפרלמנט האיראני הוסיף והזהיר: "ככל שהם ימשיכו לגרור רגליים, כך משלמי המסים האמריקאים ישלמו על כך יותר". האיום הכלכלי מצטרף למסרים מאיימים קודמים שהעביר קאליבאף בימים האחרונים, כשהוא מזהיר כי "המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת".
כזכור, איראן דחתה לפני מספר ימים את הצעת השלום האמריקנית, כאשר גורמים בטהראן הבהירו כי "ההצעה משולה לכניעה לדרישות המופרזות של טראמפ". הדחייה האיראנית משקפת את הקשיחות המתמשכת של המשטר מול הלחץ האמריקאי המתגבר.
טראמפ שוקל חזרה ללחימה
מוקדם יותר דווח ברשת CNN, כי יועציו הבכירים של הנשיא טראמפ טוענים שהוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן.
לפי הגורמים הבכירים, הנשיא טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית. המקורות הדגישו כי השינוי בגישת הנשיא בולט במיוחד בהשוואה לשבועות האחרונים, כאשר צוללת גרעינית אמריקאית מסדרת אוהיו כבר הגיעה למצר גיברלטר בדרכה למזרח התיכון.
0 תגובות