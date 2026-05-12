בזמן עצרות התשובה

נתניהו מתנגד | אריה דרעי לוחץ להקדים את הבחירות לעשרת ימי תשובה

יו"ר ש"ס פועל להקדים את הבחירות לעשרת ימי תשובה • גם ביהדות התורה תומכים בהקדמה בשל עצרות הסליחות |נתניהו מעדיף בחירות במועד המקורי (פוליטי מדיני)

נערכים לבחירות. דרעי ונתניהו (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

מתח פוליטי חדש צף בימים האחרונים בקואליציה: יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, מפעיל לחצים להקדים את מועד הבחירות הקרובות בשבועות ספורים, כך שאלו יתקיימו יומיים לאחר ראש השנה, במהלך עשרת ימי תשובה. לעומתו, ראש הממשלה מעדיף שהבחירות יתקיימו במועדן המקורי, ט"ז בחשוון.

השיקול המרכזי מאחורי דרישת נעוץ בהערכה כי קל יותר יהיה להוציא את הבוחרים המסורתיים לקלפיות כאשר ברקע מתקיימות עצרות הסליחות ברחבי הארץ, במסגרת עשרת ימי תשובה. עצרות אלו, שיזם מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, מהוות נקודת מפגש רוחנית משמעותית עם המפלגה עבור הציבור המסורתי.

גם ב'יהדות התורה' מביעים תמיכה בהקדמת מועד הבחירות לעשרת ימי תשובה. לדברי בכירים בסיעות החרדיות, ההתעוררות הרוחנית שמאפיינת את התקופה הזו תסייע למפלגות החרדיות להניע את ציבור הבוחרים שלהן.

עם זאת, גורם בכיר בש"ס הסביר אתמול ל'כיכר השבת' לאחר ישיבת הסיעה בכנסת: "גם אם הבחירות יתקיימו במועדן, או שבוע לפני כפי שנתניהו שוקל, הרי שמדובר בחודש ההילולה של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, גם אז יש התעוררות גדולה בקרב הציבור המסורתי שלנו".

דברי הגורם הבכיר מעידים על גמישות מסוימת בעמדת ש"ס, תוך הבנה כי גם אם לא תתקבל הדרישה להקדמת הבחירות לאמצע אלול, עדיין קיימים יתרונות בקיום הבחירות בחודש חשוון - חודש ההילולה של מרן.

בנימין נתניהואריה דרעיבחירות 2026

טירוף. הימים הגדולים בשנה והוא רוצה להפוך אותם לימים עלובים, מלאי רפש. בושה! שייפתח ספרים וילמד על מעלת הימים הללו.
משה האפגני
"חודש ההילולה" בגלל הבחירות הפכתם יום לחודש?! עד לאן הדרדרתם אריה?! שוב תשתמשו בתמונת הרב עובדיה זצל להטיל מורא על הציבור שיסורו לדבר אריה?! ציבור היראים הבין שאין חלקך עם דעת תורה וציבור המסורתיים הבין שהליכוד יותר קרוב לדעתם הנבוכה
זוכמיר
גימל רוצים להקדים לעשרת ימי תשובה, אין פרדוקס גדול מזה! אמנם אין דבר העומד בפני התשובה אבל רק אם מבקשים מחילה ולא שבים על החטא ואילו לדרישתם מיד בתשובה הם שבים לחטא
ערבוביא
פוליטיקה יותר חשובה מהיהדות יותר חשובה מהימים הנוראיים יש כמו לשון הרע רכילות ביטול תורה בעשרת ימי תשובה?!?! מה נסגר אתכם שס וגימל איפה תלכו???
היועץ
חחחחחח אף אחד לא רוצה כבר לבחור בכם,גם יום כיפור לא יעזור לכם
שסניק לשעבר
עצרות לא יעזרו לכם הפעם, לא בוחרים בכם יותר, כל הקהילה שלנו עברה לזהות
יוסף
אתה אומר את זה בשימך
יוסף חיים
צר לי לאכזב אתך, אם בדעתך להצביע למשכיל על פני פוסקים אז אף פעם לא היית שייך לקהילות החרדים בא"ה
צר
אריה מכלוף ממשיך עם ניצול ימים נשגבים להגברת כוחו בסידור ג'ובים.
יוסף חיים אוהב ציון
כל הגובים שדרעי עשה זה גם למען התורה
יוסף חיים
צריך לעשות הכל כדי להגדיל חיילות לתורה, מחזק את ידי שס ויהדו"ת
נלחמים על הבית כל הגבוד לשס ויהדות התורה

