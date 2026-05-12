מתח פוליטי חדש צף בימים האחרונים בקואליציה: יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, מפעיל לחצים להקדים את מועד הבחירות הקרובות בשבועות ספורים, כך שאלו יתקיימו יומיים לאחר ראש השנה, במהלך עשרת ימי תשובה. לעומתו, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעדיף שהבחירות יתקיימו במועדן המקורי, ט"ז בחשוון.

השיקול המרכזי מאחורי דרישת דרעי נעוץ בהערכה כי קל יותר יהיה להוציא את הבוחרים המסורתיים לקלפיות כאשר ברקע מתקיימות עצרות הסליחות ברחבי הארץ, במסגרת עשרת ימי תשובה. עצרות אלו, שיזם מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, מהוות נקודת מפגש רוחנית משמעותית עם המפלגה עבור הציבור המסורתי.

גם ב'יהדות התורה' מביעים תמיכה בהקדמת מועד הבחירות לעשרת ימי תשובה. לדברי בכירים בסיעות החרדיות, ההתעוררות הרוחנית שמאפיינת את התקופה הזו תסייע למפלגות החרדיות להניע את ציבור הבוחרים שלהן.

עם זאת, גורם בכיר בש"ס הסביר אתמול ל'כיכר השבת' לאחר ישיבת הסיעה בכנסת: "גם אם הבחירות יתקיימו במועדן, או שבוע לפני כפי שנתניהו שוקל, הרי שמדובר בחודש ההילולה של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, גם אז יש התעוררות גדולה בקרב הציבור המסורתי שלנו".

דברי הגורם הבכיר מעידים על גמישות מסוימת בעמדת ש"ס, תוך הבנה כי גם אם לא תתקבל הדרישה להקדמת הבחירות לאמצע אלול, עדיין קיימים יתרונות בקיום הבחירות בחודש חשוון - חודש ההילולה של מרן.