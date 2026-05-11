כיכר השבת
ייאוש במסדרונות הכנסת

במבוי סתום: רגע לפני הכרעת גדולי ישראל, החרדים חוששים מכישלון חוק הגיוס: "לנתניהו אין רוב"

גדולי ישראל בשלב ההכרעה האחרון על נוסח חוק הגיוס • בכירים בסיעות החרדיות חוששים שלרה"מ נתניהו אין רוב בכנסת | "לפני שתתקבל ההכרעה הרבנים התבקשנו לבדוק אם בכלל יש רוב" | בכירים: "גדולי ישראל נמצאים בשלב האחרון של הדיונים" (חרדים)

דנים על הגיוס. אריה דרעי ואורי מקלב בכנסת (צילום: באדיבות המצלם)

בעוד גדולי ישראל נמצאים בשלב ההכרעה האחרון על נוסח והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מתגברים החששות בסיעות החרדיות כי לראש הממשלה בנימין נתניהו לא יהיה את הרוב הדרוש להעברת החוק בכנסת.

הדיונים בבתי גדולי ישראל, שנמשכים כבר תקופה ארוכה, מתמקדים כעת בשאלה מרכזית: האם יש טעם להכריע על נוסח החוק כשאין ודאות שהוא יעבור במליאה.

"גדולי ישראל נמצאים בשלב האחרון של הדיונים על נוסח החוק והערות הייעוץ המשפטי, לקראת הכרעה אחרונה", אמר בכיר בסיעות החרדיות ל'כיכר השבת'. "אבל לפני שתתקבל ההכרעה הרבנים ביקשו שנבדוק אם בכלל יש רוב לחוק שכזה".

"יותר מידי מורדים בקואליציה"

גורם בכיר בש"ס הבהיר את מורכבות המצב: "איך שזה נראה כעת, לנתניהו תהיה בעיה גדולה להביא את הרוב הדרוש להעברת החוק, יש יותר מידי 'מורדים' בתוך הקואליציה. עד שלא נהיה בטוחים שאכן יש רוב לחוק - לא נקבל הכרעה סופית".

הדברים נאמרים על רקע הודאות קשות שנשמעו בשבועות האחרונים מבכירי הסיעות החרדיות. כפי שדיווחנו, גורמים בכירים הודו בשיחות סגורות כי חוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית. "כשלנו בשליחות המרכזית שלנו בכנסת", הודה אחד מראשי הסיעות החרדיות בסוף השבוע.

הערות הייעוץ המשפטי מסבכות

גורם חרדי בכיר נוסף התייחס לסוגיה המשפטית: "אנחנו לא שלמים עם נוסח חוק הגיוס, קשה לראות שהוא יעבור בקדנציה הנוכחית". לדבריו, ההתלבטות מגיעה במיוחד עם ההערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת. "ההערות לא מקובלות עלינו, כך שלהעביר חוק ללא כל תמיכה משפטית - יכולה להזיק יותר מאשר להועיל".

גורם חרדי נוסף העוסק בסוגיית הגיוס העריך בשיחה עם 'כיכר השבת': "החוק לא יעבור, הוא לא מקובל עלינו אבל בעיקר כי אין לו רוב בכנסת, זו האמת, לא יהיה לו רוב בחודשים האחרונים של הקדנציה".

במקביל לדיונים הפוליטיים, הרמטכ"ל רב-אלוף איל זמיר דרש מוועדת חוץ וביטחון להעביר את חוקי הגיוס, כולל הארכת שירות הסדיר והגדלת תקציב הביטחון. בדיון הזהיר הרמטכ"ל: "בינואר 2027, לאור קיצור השירות ל-30 חודשים, ייגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים. צבא המילואים יקרוס אל תוך עצמו".

אם ביבי יראה שחוק השתמטות לא יעבור אז הוא יקדים את הבחירות
דיי, נמאס מכם. תתחלפו דחוף ואז אולי אצביע שוב לג'
