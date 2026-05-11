ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח הערב (שני) כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות סודיות באיראן, מבלי להודות בכך פומבית. לפי הדיווח, אחת התקיפות בוצעה בתחילת אפריל נגד בית זיקוק באי לאוואן, סמוך להכרזת הנשיא דונלד טראמפ על הפסקת אש.

על פי הדיווח, התקיפה גרמה לשריפה גדולה והשביתה חלק משמעותי מיכולת הייצור של המתקן. איראן מסרה אז כי מדובר ב"תקיפת אויב", ובתגובה שיגרה מטח טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות וכווית.

אחד המקורות ששוחח עם העיתון טען כי ארצות הברית לא הביעה התנגדות למהלך, מאחר שהפסקת האש טרם נכנסה לתוקף באופן מלא, ואף בירכה בשקט על השתתפות מדינות מפרץ בלחימה נגד איראן.

לפי הדיווח, משרד החוץ של איחוד האמירויות סירב להגיב ישירות, אך הפנה להצהרות קודמות שבהן הדגיש את זכות המדינה להגיב באמצעים צבאיים לפעולות עוינות.

נציין כי משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע בתחילת השבוע כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה יירטו בהצלחה שני כטב"מים ששוגרו מאיראן לעבר שטחה. האירוע היווה הסלמה נוספת במתיחות הגוברת במפרץ הפרסי.