דרמה באילת: יירוט ראשון מאז הפסקת האש מעל שמי העיר הדרומית

מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (שלישי) כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח לעבר אזור אילת. מדובר באירוע הביטחוני הראשון מסוגו באזור מאז כניסת הבנות הפסקת האש לתוקף.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, היירוט בוצע באזור אילת ללא צורך בהפעלת התרעות לאוכלוסייה האזרחית. כוחות הביטחון עוקבים אחר התפתחויות נוספות במרחב. יצוין, כי צה"ל בודק מהיכן שוגר הכטב"ם, כאשר הם יודעים שהוא שוגר מכיוון מזרח - ויכול להיות שהוא שוגר מאיראן, תימן או עיראק. יצוין כי בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית בזירות השונות. רק הבוקר דיווח דובר צה"ל על שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, כאשר תוצאות היירוט נבדקו והמטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ.

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

פעילות מבצעית נרחבת

הפעילות המבצעית של צה"ל ממשיכה במלוא העוצמה במסגרת מבצע שאגת הארי. כוחות אוגדה 91 ואוגדה 146 פועלים באופן שוטף לאיתור והשמדת תשתיות טרור, כאשר חיל האוויר מבצע תקיפות מדויקות נגד מחבלים ותשתיות של ארגוני הטרור.

בין המטרות שהותקפו בימים האחרונים: מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי ארגון הטרור, מחסני אמצעי לחימה, משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור, ותשתיות טרור נוספות. הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כזכור, בשעות הבוקר המוקדמות שוגרו שני מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי הנמסר, תוצאות היירוט נבדקו והמטרות לא חצו לעבר שטח הארץ, ולכן על פי מדיניות לא הופעלו התרעות.

צה"ל הבהיר כי הפעילות המבצעית תימשך כל עוד קיים צורך בכך, תוך שמירה על ביטחון אזרחי ישראל ומניעת התבססות של ארגוני הטרור באזורים המאיימים על מדינת ישראל. עדכונים נוספים יימסרו בהמשך.