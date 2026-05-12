במקהלות אלפי חסידים ואנשי מעשה, נחוגה בעיר ואם בישראל ווילאמסבורג, ביום ל"ג בעומר שמחת האירוסין של החתן, נכדו של האדמו"ר מסאטמר. החתן בן הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, רב ביהמ"ד 'ישראל שלום' ד'קהל ייטב לב' בקריית יואל, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' משה הורוביץ, בן הגה"צ רבי נפתלי הורוביץ מראחוב לונדון, וחתן הגה"צ רבי שלום אליעזר טייטלבוים, רב קהילת סאטמר ב-15 אווניו בבורו פארק.

בחסידות מציינים כי השמחה כפולה, שכן הן החתן והן הכלה הם צאצאיו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברך משה' מסאטמר זי"ע.

במהלך מסיבת האירוסין, נשא האדמו"ר דברי דרוש עמוקים לכבוד השמחה, כשהוא מקשר בין שמחת חתן וכלה להילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. בשיא דבריו, פצח הרבי בדברים חוצבי להבות אש כנגד תופעות המודרניזציה שחדרו לשמחות הנישואין במחננו.

הרבי התבטא בחריפות חסרת תקדים נגד הניגונים והריקודים המודרניים שהשתרשו לאחרונה ואמר לפני הבחורים והאברכים: "זה בבחינת שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו". הרבי הביע כאב עמוק על כך שבחתונות חסידיות נשמעים סגנונות מוזיקליים שאינם הולמים את רוח ישראל סבא, וקרא לציבור להתרחק מהשפעות הרחוב ומהמחנה המגושם כלשונו הטהור, בלבוש ובנגינה.

בדברי הדרוש הסביר האדמו"ר כי על פי שיטת רשב"י, הולכים אחר המחשבה. הרבי ציין כי כאשר יהודי עושה מצווה בחביבות, אין ה"חיצונים" יכולים ליטול אותה ממנו. הוא הוסיף כי גם מלאכת כפיים לצורך פרנסה, כשהיא נעשית במטרה לקיים מצוות בכסף זה, נחשבת כחביבות המצווה והיא חשובה לפני ה' יתברך.

האדמו"ר שיבח בדבריו את עסקני הקהילה בוויליאמסבורג על פועלם לחיזוק הצניעות בקרב הנשים, הן בענייני כיסוי הראש והן בלבוש.

בנוסף, עורר הרבי על התקנה בלבוש הילדים, הקפדה על סגירת המלבושים מצד ימין על שמאל, כפי שעורר הרה"ק רבי מנדל מרימנוב זי"ע, שיום ההילולא שלו חל הערב במוצאי ל"ג בעומר - י"ט באייר.

הרבי ציין בהתרגשות כי מלאו בדיוק עשרים שנה מאז ייסוד חבורת 'יסודי התורה' בל"ג בעומר תשס"ו באותו המקום. (הייתה זו מהתקנות הראשונות שתיקן האדמו"ר מסאטמר מיד עם עלותו על כס ההנהגה ביום כ"ו בניסן תשס"ו, לאחר הסתלקותו של אביו, האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע. ח.ר.).

"ברוך השם, היום אנו עומדים עשרים שנה לאחר מכן, עם ריבוי עצום של לומדי תורה בקהילתנו ובעולם כולו, הלומדים דף אחר דף ומסכת אחר מסכת במסגרת החבורות", אמר האדמו"ר. כהכנה לחג השבועות הבעל"ט, עורר הרבי את הציבור ללמוד בספר הקדוש 'בני יששכר'

לסיום, הזכיר האדמו"ר את מוסדות 'יטב לב' שהקים דודו, בעל ה'דברי יואל' זי"ע, מיד לאחר השואה, וקרא לחסידים לתמוך בהם ביד רחבה: "זהו האבא של כל המוסדות שלנו". את דברות הקודש חתם האדמו"ר בברכות לרוב לחתן, למחותנים, לסבים החשובים ולכל החסידים.