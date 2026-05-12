חסידי פינסק קרלין עדיין נמצאים תחת תחושת ימי ההתעלות של ל"ג בעומר האחרון בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, אשר עקב המגבלות הצליח להביא את אווירת מירון לירושלים, במפגן של שמחה ודבקות במרכז החסידות בשכונת בית ישראל.

במהלך יום ההילולא, העלה האדמו"ר שלהבת אש קודש, ופיזז בעוז לפני המדורה, כשהוא מרומם את רוחם של מאות החסידים שנבצר מהם לנסוע לצפון. הרבי ערך את מעמדי ה'חלאקה' לילדי החסידות, גזז את מחלפות ראשם, ואף קיים את המנהג העתיק של ירייה בחץ וקשת כמסורת המקובלת.

רגע של הוד נרשם כאשר הרבי הגיע לביקור מיוחד אצל ידידו משכבר הימים, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר זקן רבני ברסלב, המפורסם בבקיאותו העצומה בתורת הסוד של התנא האלוקי, שם שוחחו השניים בענייני היום הנשגב.

על אף כל מעמדי ההוד, לבו של הרבי נותר במירון. מספר ימים לאחר ההילולא, יצא האדמו"ר בלי חסידיו אל עבר אתרא קדישא. הרבי שהה במהלך השבת במירון, ונצפה כשהוא שופך שיח בתפילת שחרית בתוככי מערת התנא.

עובדה מעוררת עניין ניתן לציין, כי על אף שהאדמו"ר הינו כהן, הוא נמנה על משפחת הכהנים המחזיקים במסורת והיתר הלכתי להיכנס אל היכל הרשב"י. לאחר התפילה, נצפה הרבי בשיחה תורנית ממושכת עם גאב"ד מירון, הגה"צ רבי אלעזר שטרן.

עם צאת השבת, ערך האדמו"ר הבדלה בבית המדרש במרפסת הכהנים, אל מול הציון הקדוש.