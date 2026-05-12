כיכר השבת
הרבי הכהן נכנס למערה

הלב נותר במירון | אחרי השמחה בירושלים, האדמו"ר מפינסק קרלין הצפין בגפו

אחרי שרומם את חסידיו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים ביום ל"ג בעומר, יצא האדמו"ר מפינסק קרלין למסע אישי באתרא קדישא • צפו בתיעוד מהשמחה הגדולה בירושלים ועד לתפילת שחרית במערה והשיחה עם הגה"צ גאב"ד מירון • גלריה מרהיבה (חסידים)

האדמו"ר מפינסק קרלין בשבת מירון (צילום: שימי פ. )

חסידי פינסק קרלין עדיין נמצאים תחת תחושת ימי ההתעלות של ל"ג בעומר האחרון בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, אשר עקב המגבלות הצליח להביא את אווירת מירון לירושלים, במפגן של שמחה ודבקות במרכז החסידות בשכונת בית ישראל.

במהלך יום ההילולא, העלה האדמו"ר שלהבת אש קודש, ופיזז בעוז לפני המדורה, כשהוא מרומם את רוחם של מאות החסידים שנבצר מהם לנסוע לצפון. הרבי ערך את מעמדי ה'חלאקה' לילדי החסידות, גזז את מחלפות ראשם, ואף קיים את המנהג העתיק של ירייה בחץ וקשת כמסורת המקובלת.

רגע של הוד נרשם כאשר הרבי הגיע לביקור מיוחד אצל ידידו משכבר הימים, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר זקן רבני ברסלב, המפורסם בבקיאותו העצומה בתורת הסוד של התנא האלוקי, שם שוחחו השניים בענייני היום הנשגב.

על אף כל מעמדי ההוד, לבו של הרבי נותר במירון. מספר ימים לאחר ההילולא, יצא האדמו"ר בלי חסידיו אל עבר אתרא קדישא. הרבי שהה במהלך השבת במירון, ונצפה כשהוא שופך שיח בתפילת שחרית בתוככי מערת התנא.

עובדה מעוררת עניין ניתן לציין, כי על אף שהאדמו"ר הינו כהן, הוא נמנה על משפחת הכהנים המחזיקים במסורת והיתר הלכתי להיכנס אל היכל הרשב"י. לאחר התפילה, נצפה הרבי בשיחה תורנית ממושכת עם גאב"ד מירון, הגה"צ רבי אלעזר שטרן.

עם צאת השבת, ערך האדמו"ר הבדלה בבית המדרש במרפסת הכהנים, אל מול הציון הקדוש.

ל"ג בעומר בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בל"ג בעומר (צילום: א.פ.ק.)
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בל"ג בעומר (צילום: א.פ.ק.)
הצלם א.פ.ק. מתברך מהגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בל"ג בעומר (צילום: א.פ.ק.)
ל"ג בעומר בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בשבת מירון (צילום: שימי פ. )
