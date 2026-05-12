כיכר השבת
התגאו בסירוב, נכשלו במבחן

כולנו משלמים את המחיר | המחדל שבטריקת הדלת לאופוזיציה \\ ישי כהן

במשך שלוש שנים הם מכרו לנו אשליות על "גוש נתניהו" ועל חוק גיוס שמעבר לפינה ודחו כל הצעת שת"פ מהאופוזיציה, בזמן שעולם התורה דימם. עכשיו, כשהגר"ד לנדו שובר את הכלים במילים חסרות תקדים, נחשפת האמת המרה: הפוליטיקאים החרדים העדיפו נאמנות לנתניהו על פני דאגתם לישיבות (פרשנות)

20תגובות
הלכו אחריו כעיזה עיוורת. רה"מ נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הדרמה שהתחוללה בצהרי יום שלישי היא לא רק פוליטית, היא היסטורית. כשראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' לפזר את הכנסת, הרעידה לא הייתה רק בבניין המשכן בירושלים, אלא ביסודות העמוקים ביותר של השותפות הפוליטית החרדית בעשור האחרון.

אבל אל תטעו: הדרמה היא לא בעצם פיזור הכנסת וההליכה לבחירות. הדרמה האמיתית נמצאת במילים החריפות, בכתב ידו של ראש הישיבה, מילים שלא משאירות מקום לפרשנות: "אין לנו אמון בראש הממשלה. איננו מרגישים שותפים שלו יותר. איננו מחויבים לו. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר".

שוב ושוב ישבו גורמים שונים והזהירו: אתם משחקים באש. הזכירו לנציגים החרדים שנתניהו הוא בסך הכל אמצעי. הוא הכלי שאמור היה לסייע לשמור על עולם התורה, על מעמד בני הישיבות, על היכולת של אברך להתקיים בכבוד. המטרה היא התורה; נתניהו הוא רק האמצעי.

אלא שבשלוש וחצי השנים האחרונות, נדמה היה שהנציגים שלנו שכחו מי הנהג ומי המטרה. הם התאהבו במושב האחורי של רכב השרד ובחמימות של ה"גוש". הם דחו כל ביקורת, ביטלו בבוז כל אזהרה, והמשיכו למכור לנו את הלוקש הקבוע: "בעוד שבוע-שבועיים החוק עובר".

גם כשהם ידעו בחדרי חדרים שנתניהו מוליך אותם שולל, שהחוק לא מעניין אותו ושהוא משתמש בהם כשכפ"ץ פוליטי – הם המשיכו לעלות לבתי גדולי ישראל ולהמליץ: "תנו לו להעביר עוד תקציב, הבטחה שלו זו הבטחה". הם בחרו בנאמנות לנתניהו על פני הנאמנות לציבור הבוחרים.

התוצאה של העיוורון הזה היא המציאות הכואבת שכל אברך מרגיש היום בכיסו וכל ראש ישיבה מרגיש בניהול המוסד שלו. תחת "ממשלת ימין על מלא", כשהחרדים הם עמוד השדרה של הקואליציה, הציבור החרדי חווה את התקופה הקשה ביותר מאז קום המדינה.

הפוליטיקאים שלנו נכשלו פעמיים. פעם אחת כשהלכו שבי אחרי הבטחות השווא של נתניהו, ופעם שנייה כשהם דחו ביהירות הצעות דרמטיות מהאופוזיציה. במהלך השנים האחרונות היו פתחים, היו הזדמנויות לשיתוף פעולה שהיה מסדיר את בהסכמה רחבה. בכירים באופוזיציה הציעו:תפזרו אתה כנסת ואנחנו נעביר יחד חוק מוסכם. אבל הנציגים שלנו התגאו בסירובם. הם הסבירו בקולם שלא רצו להפר את ה"ברית הקדושה" עם נתניהו. ברית שבשמה הופקר עולם התורה.

כעת, כשגדול הדור מבהיר שהברית עם נתניהו הייתה טעות והזיקה לציבור החרדי, נחשף גודל המחדל. אם הנציגים היו מדווחים בזמן אמת על ההצעות מהאופוזיציה, אם הם היו נאמנים לעולם התורה ולא ל"גוש", ייתכן והיום היינו במקום אחר לגמרי – עם חוק גיוס מעוגן וסטטוס קוו יציב.

הגר"ד לנדו פתח היום באופן רשמי את הדלת לשיתוף פעולה עם הצד השני של המפה הפוליטית. הוא הסיר את החרם על האופוזיציה והבהיר: החרדים לא בכיס של אף אחד. אבל החשש הגדול הוא שהתנהלות הנציגים בשנתיים האחרונות, הקיצוניות והנאמנות העיוורת לביבי, גרמה לצד השני לנעול את הדלת.

"נלך עם נתניהו באש ובמים", הצהירו בכירי המפלגות החרדיות שוב ושוב. היום הם קיבלו את התשובה מהגר"ד לנדו: הולכים לבחירות. לא באש, לא במים, ולא עם נתניהו. נגמרו התירוצים. הברית מתה. עכשיו הגיע הזמן להתחיל לדאוג באמת לעולם התורה. נקווה שהם לא פספסו את הרכבת שיצאה מהתחנה.

גיוס חרדיםחוק הגיוסישי כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (46%)

לא (54%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

18
וואוּ! והם עוד רוצים שנצביע להם??!!
משתהה
17
אז מה אתה מציע? אם היו הולכים עם השמאל הכיפות סרוגות שנהרגים במלחמה היו נותנים להעביר חוק גיוס??
ירחמיאל
אתה בעד ללכת עם אנשים שיעשו הכל לקעקע את הזהות היהודית של המדינה?
יובל
16
מצג שווא. רק תרגיל שנועד להרחיק את נתניהו מהחרדים כדי לנצח בבחירות. אחרי הבחירות הכל יחזור לקדמותו. לא נתניהו אשם. מי שאשם זה בית המשפט, היועמשית והחרדים שלא מוכנים להתגמש. ביקשו מהחרדים לכתוב בעצמם את החוק והם סירבו, אז מה יתנו להם השמאל?
אהרן
15
אתה מפחד להגיד את השם המפורש דרעי?! הוא הוליך את כולנו שולל. ג' נגררו אחריו
שפוי
14
כבוד הפרשן בעצם מציע שהיינו צריכים למכור את בטחון חיי יהודים תמורת תקציבי עולם התורה, הבנתי נכון?
איש יהודי
זה נכון. אין שום ביטחון ליהודים בלי תורה. ככה לפחות אמור לחשוב כל יהודי מאמין. מאחר ואתה טרול דתל"י אכמ"ל.
יותם
13
כמה אתה רדוד בהבנה שלך את הפוליטקה. היועמשית עשתה הכל לתקוע את החרדים. במקום ללכת על הראש שלה החרדים מחפשים חק כזה או אחר
אלי
12
אנחנו חלק מהגוש האומני בלי תנאי כזה או אחר
יצחק
11
כמה הזהרנו אי אפשר להפקיר את הציבור בשביל נאמנות עיוורת לאדם אחד מרן הרב עובדיה זצ"ל תמיד לימד אותנו שקודם כל דואגים לשכבות החלשות ולעולם התורה כואב לראות שרק עכשיו אחרי שהכל קרס נזכרו להבין מה שזעקנו מזמן
איתמר
10
יא חסרה על הימים שהייתה מילה למנהיגים ביבי הזה עשה לנו סחור סחור ואנחנו כמו תמימים האמנו לו. ישי, כפרה עליך הוצאת את האמת לאור עכשיו שכל הח"כים יחזרו לבית מרן יבקשו סליחה ויתחילו לעבוד בשביל האברכים המסכנים שאין להם לחם בבית
אלברט
9
מאיפה החוצפה שלך נגד גדולי ישראל?? ברור ממכתב ראש הישיבה שהכל היה בתיאום מלא איתו ומי אתה שתחליט מה נכון לעשות ומה לא?
יוסי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר