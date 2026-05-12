רעידת אדמה פוליטית במגזר החרדי: בעקבות הוראתו הדרמטית של הגאון הגדול רבי דב לנדו, לפיה "אין לנו אמון בנתניהו" ועל הנציגים החרדים לפעול לפירוק הממשלה, התכנס פאנל אסטרטגים מיוחד באולפן 'כיכר השבת' כדי לנתח את השלכות המהלך ואת קריסת "חוק הגיוס".

"תתעוררו ותריחו את הקפה"

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, שהציג כבר לפני שנתיים עמדה נחרצת לפיה חוק הגיוס לא יעבור, פתח בדברים נוקבים: "באיחור של שנתיים החרדים הבינו שלא יהיה חוק גיוס. הגיע הזמן להתעורר. כל מה שנאמר פה באולפנים בשנתיים האחרונות התממש, וזו רק ההתחלה. המצב ילך ויחמיר".

וידרמן תקף בחריפות את התנהלות ההנהגה הפוליטית החרדית: "האחראים לא רצו לשמוע כי החדשות לא היו נעימות. במקום להתמודד עם המציאות, הם פשוט ברחו – והנה הגיע היום שהם נאלצים להתמודד".

קריסת הקונספציה של ה-61

במהלך הפאנל הוזכר סרטון מלפני שנתיים בו הניף וידרמן שלט "לא יהיה חוק גיוס". כשנשאל האם האשמה היא על כתפי נתניהו, השיב: "זה עניין של לימודי ליבה. כשאתה לומד לספור אצבעות, אתה רואה שאין 61. זה נורא פשוט. נתניהו יכל לעשות את אותה ספירה, הוא הונה בכוונת מכוון את החרדים לאורך כל התקופה הזו".

לדבריו, גם אם נתניהו היה רוצה, הוא לא יכול היה להעביר את החוק בשל "מורדים" בתוך הליכוד וחשש מאובדן מנדטים בציבור הכללי: "יש 10 מנדטים בליכוד שלא היו מקבלים את החוק הזה. נתניהו פשוט משך זמן".

השביעי באוקטובר כנקודת אל-חזור

היועץ האסטרטגי אבינועם קוטשר הגדיר את המצב כ"קריסת הקונספציה החרדית". לדבריו, האירועים הגיעו לנקודת פיצוץ חריפה במיוחד: "רב דב אמר שגוש נתניהו נגמר, שאנחנו לא מחויבים לו יותר. זה הפיגוע הכי גדול שאפשר מבחינה פוליטית לנתניהו".

קוטשר סימן את נקודת השבר המרכזית: "הטעות הייתה אחרי השביעי באוקטובר. כשעם ישראל נמצא במאות אלפיו במילואים, המגזר החרדי עשה הכל כדי לפטור את עצמו, וזה רק קומם את הציבור. אפילו הציבור המסורתי בנתיבות, שאוהב דת, כבר לא יכול היה להעביר את זה בגרון".

בין חרפה למלחמה

בסיום הפאנל, הוצגה תחזית קודרת לעתיד המגזר החרדי אל מול גזירות הגיוס והסנקציות הכלכליות. וידרמן חתם את דבריו בפרפרזה על דברי צ'רצ'יל: "הציבור החרדי בחר לקחת זכויות ולא להתגייס. יכולתם לבחור בין חרפה לבין מלחמה; בחרתם בחרפה ותקבלו מלחמה".

בשלב זה נראה כי המשבר הנוכחי אינו רק פוליטי, אלא מהותי, וכי הממשלה הנוכחית נמצאת בדרכה הבטוחה לסיום דרכה בעקבות הקרע העמוק סביב סוגיית השוויון בנטל והוראת גדולי ישראל.