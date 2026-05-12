כיכר השבת
מהטיש ועד לביקור בכיתות

מרגש: ילדי אלעד קיבלו את האדמו"ר מערלוי בבגדי שבת ודגלים • צפו

אלעד לבשה חג: מאות חסידי ערלוי התאחדו לשבת מרוממת בראשות האדמו"ר שהגיע לביקור חיזוק בעיר • בליל שישי ערך הרבי טיש מיוחד לתומכי המוסדות • במהלך השבת עורר האדמו"ר את חסידיו להתכונן כדבעי לקראת חג השבועות • צפו בגלריה (חסידים)

האדמו"ר מערלוי בשבת חיזוק וביקור באלעד (צילום: שימי פ. )

ימי הוד היו נחלתם של חסידי ערלוי באלעד, שזכו לביקור חיזוק מיוחד של האדמו"ר מערלוי בעירם, ביקור שהגיע לשיאו בשבת התאחדות מרכזית ומרוממת.

מסע הקודש נפתח בליל שישי, אז הופיע האדמו"ר בעיר, תחילה התקבל בכבוד גדול במעמד "קבלת פנים" רבתי בהיכל בית מדרשו הגדול. לאחר מכן, ערך האדמו"ר טיש מיוחד לרגל "פסח שני" שיועד עבור נדיבי ותומכי מוסדות ערלוי; במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי ברכה והוקרה למחזיקי התורה.

ביום שישי בבוקר הגיע האדמו"ר לביקור בתלמוד תורה ערלוי בעיר. ילדי החמד, לבושי בגדי שבת, קיבלו את פני הקודש בדגלים ובשירה לכבודה של תורה. הרבי סייר בין הכיתות, בחן מקרוב את ידיעותיהם של התלמידים ואף נשא דברי חיזוק והדרכה, בהם עמד על חשיבות ההתמדה והעלייה במסילה העולה בית ה'.

גולת הכותרת של הביקור הייתה שבת ההתאחדות המרכזית לכלל חסידי ערלוי המתגוררים בעיר. התפילות ועריכת השולחנות נערכו בהיכל בית המדרש של החסידות, שהיה צר מלהכיל את המוני החסידים והתושבים שנהרו למקום כדי להסתופף בצלו של האדמו"ר.

לאורך כל השבת שררה התעלות מיוחדת, השבת נחתמה בטיש רעווא דרעווין לעת סעודה שלישית, במהלכו עורר האדמו"ר את קהל חסידיו להתחזק בהכנה דרבה לקראת חג השבועות הבעל"ט.

האדמו"ר מערלוי בשבת חיזוק וביקור באלעד (צילום: שימי פ. )
