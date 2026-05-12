המסתורין: האיש שוויתר על הכל. היום בתוכנית דבר ראשון עם משה מנס אנחנו מתחילים עם סיפור הזוי ומסתורי. מנס שיתף במפגש מטלטל עם חייל ששירת איתו בעבר. אתמול הוא הגיע לביקור ובהשגחה מדהימה זה קרה בדיוק גם מתי שמנס הגיע למקום. מתברר שהמדים הוחלפו במקר נדודים וביציאה לנוודות מוחלטת. "בלי כסף, בלי טלפון, בלי תוכניות, אני פשוט הולך לאן ש'השם' לוקח אותי."

התיעוד של נדב רוט מציף שאלות קיומיות על המרוץ הטכנולוגי שכולנו שבויים בו. בעולם שבו אנחנו לא מסוגלים לעבור דקה בלי להציץ בוואטסאפ, פתאום מופיע אדם שמוכיח שאפשר גם אחרת. האם זה שיגעון או חופש מוחלט? התשובה כנראה נמצאת אי שם בדיונות וזה גם הזדמנות להאיר זרקור על כל מי שעבר חוויה כזו אחררת במהלך שרותו הצבאי.

2. חשיפה: הקוקטייל הרעיל שמאחורי ה"בואש"

אחד האייטמים המרכזיים עסק בדרמה המשפטית והפוליטית של השבוע: חוק הבואש. אייזיק כץ, מי שדחף את החוק בימיו כעוזר פלמנטרי בלשכתו של ח"כ אליהו ברוכי, חשף פרטים מדהימים על הנוזל המצחין שמרר את חיי התושבים בערים החרדיות.

מתברר שמדובר ב"קוקטייל" סודי שרק חברה אחת בישראל מייצרת. אפילו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הודו שאין להם מושג מה יש בפנים.

בעוד שהמשטרה טוענת שמדובר בחומר בטוח, מכוני מחקר חיצוניים מצאו בו שאריות של חומרים רעילים, דליקים ואף חשודים כמסרטנים.

האכיפה הבררנית: כץ אישר את התחושה הקשה ברחוב החרדי: "בירושלים השתמשו בו באגרסיביות, בעוד שבהפגנות בקפלן הוא כמעט ולא נראה."

הבשורה הגדולה: מעתה, המשטרה מחויבת להשתמש במים נקיים בלבד. לא ריח, לא צבע ולא חומרים כימיים. בנוסף, כל אזרח שמרגיש שנפגע יוכל לדרוש את התיעוד המצולם של המכת"זית – מה שפותח פתח לתביעות ענק נגד המשטרה במקרה של שימוש לא חוקי.

3. חינוך תחת אש: ישיבה של "שם" או ישיבה של "לב"?

הרב חנניה מנס (לא קשור בקשר משפחתי למגיש) מומחה לחינוך ומטפל רגשי, הגיע לתוכנית כדי לתת מפת דרכים להורים המבולבלים בעונת הרישום לישיבות. המסר שלו היה חד וברור: הילד הוא לא שלוחה של הכבוד שלכם.

"הטעות הכי גדולה של הורים היא ללכת אחרי ה'שם' של הישיבה," הסביר הרב מנס. "אנחנו צריכים לשאול את עצמנו: האם לבחור שלי יש עם מי לדבר שם? האם הצוות רואה אותו?"

הרב מנס חשף כי עולם ה"מבחנים" וה"רישום" לישיבות קטנות הוא לעיתים קרובות סוג של "מסחרה" שנועדה להעסיק את הבחורים בסוף כיתה ח'. העצה הפרקטית שלו: דברו עם הבחורים מבפנים, לא עם המשגיחים. רק הם יודעים לספר אם הישיבה היא מקום מצמיח או סיר לחץ.

4. יום ירושלים: הנס והמתח המגזרי

בשיחה סוערת עם אריה יואלי, עורך אתר 'סרוגים', עלתה הסוגיה הנפיצה של חגיגות יום ירושלים. יואלי הזכיר את רגעי האימה שלפני מלחמת ששת הימים: "חפרו קברים בגני יהושע, ציפו לטבח."

מנגד, משה מנס הציג את הזווית החרדית. "גם אנחנו מודים על הניסים, אבל הדרך שלנו היא אחרת." בעוד שבציבור הדתי-לאומי צועדים עם דגלים, הציבור החרדי נוהר לנבי סמואל לציין את פילוסופיית ההודיה דרך קברו של שמואל הנביא. זהו מאבק בין הכרה במוסדות המדינה לבין הודיה טהורה לבורא עולם על הצלה ממוות לחיים.

5. פינת הוויראלי: כשהמשחק הופך למלחמה

לסיום, מנס הציג את הצד הכאוטי של האינטרנט. ראינו תיעודים של קבוצות פיינטבול ואיירסופט שלקחו את המשחק כמה רמות מעבר להיגיון:

מבצע צבאי לכל דבר: קבוצה ששכרה מסוקים כדי לאגף את היריב מהאוויר.

סצנה מהוליווד: קרבות בתוך אולמות קולנוע נטושים עם אפקטים של שנות ה-80.