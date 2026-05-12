"אין אמון בנתניהו": פקודת הפירוק הדרמטית של מנהיג עולם התורה

הגר"ד לנדו וחברי הכנסת של דגל ( צילום: בית הרב )

פצצה פוליטית הוטלה היום (רביעי) בכינוס דרמטי של חברי הכנסת של 'דגל התורה', כאשר ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א הורה הוראה חד-משמעית: לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי. ההחלטה מסמנת את קריסת הברית הפוליטית הממושכת בין הציבור החרדי לראש הממשלה בנימין נתניהו, ומאיימת לפרק את הממשלה בטווח המיידי.

על פי הנמסר מהכינוס, הגר"ד לנדו הבהיר לנציגי המפלגה כי מהיום והלאה השיקול היחיד יהיה "מה שטוב ליהדות החרדית", ללא מחויבות לבריתות העבר. במילים חריפות במיוחד, הצהיר ראש הישיבה כי "המושג גוש אינו קיים" - הצהרה ששומטת את הקרקע תחת היציבות השלטונית של הליכוד ופותחת פתח לחיבורים פוליטיים חדשים במפה הפוליטית הישראלית.

הרב דוב לנדו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

חוסר אמון מוחלט בראש הממשלה "מה רוצים ממנה?": אהרן ברק בגיבוי מלא ליועמ"שית משה כהן | 15:23 במרכז ההחלטה הדרמטית עומד חוסר האמון המוחלט של ההנהגה הרוחנית בראש הממשלה. כזכור, בחודשים האחרונים נכשלו ניסיונות חקיקת חוק הגיוס, כאשר נתניהו התחייב לראשי הסיעות החרדיות כי נוסח החוק יוגש להם, אך העיכובים הדרמטיים הובילו לדחיית החקיקה. "צריך להודות, לא יהיה חוק גיוס בכנסת הנוכחית. נכשלנו", אמר בכיר חרדי בכנסת באותה עת. המשמעות המיידית של ההנחיה היא שכל הצבעה בכנסת תישקל מעתה לגופה, ללא תלות במשמעת הקואליציונית. 'דגל התורה' ושותפותיה כבר לא רואות בעצמן חלק מהמחנה הימני המסורתי, אלא כוח עצמאי שנלחם על הישרדותו. אם חברי הכנסת יממשו את הוראת הרב ויפעלו לפיזור המשכן, ישראל עשויה למצוא את עצמה במערכת בחירות סוערת כבר בחודשים הקרובים.

לא עמד בהבטחתו. ראש הממשלה נתניהו ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

אחדות חרדית מול משבר הגיוס

למרות השמועות על מחלוקות פנימיות, קיימת אחדות דעים מלאה ושיתוף פעולה הדוק בין 'דגל התורה' לש"ס. שתי המפלגות פועלות בתיאום מוחלט בנוגע למעמדם של בני הישיבות, ורואות בעין אחת את הצורך בנקיטת צעדים חריפים מול הממשלה שלא מצליחה לספק פתרונות.

הברית החרדית מתייצבת כחומה בצורה מול ניסיונות הפגיעה בעולם התורה. רק לאחרונה פנה הגר"ד לנדו לציבור במכתב אישי בעניין אחר, מה שמעיד על מעורבותו הפעילה בענייני הציבור. כעת, ההחלטה לפעול לפיזור הכנסת מהווה צעד חסר תקדים בהיסטוריה הפוליטית החרדית.

הפגנות הפלג הירושלמי השבוע ( צילום: רונן שטלצר )

רקע: גל מעצרים והחמרת המצב

ההחלטה מגיעה על רקע החמרה משמעתית במצב בני הישיבות. בשבועות האחרונים התחדש גל המעצרים נגד תלמידי ישיבות, כאשר כוחות המשטרה הצבאית פשטו במקביל על בתים בהרצליה, תל אביב ודימונה. המבצעים, שהתבצעו בשעות הלילה המאוחרות, מצטרפים לגל המעצרים שהתחדש בשבוע האחרון.

הדף החדש בפוליטיקה החרדית מסמן את סיומה של תקופה ארוכה של נאמנות קואליציונית. מעתה, המפלגות החרדיות הופכות לשחקניות חופשיות במגרש הפוליטי, כאשר סדר היום החרדי במרכז. השאלה המרכזית היא האם נתניהו יצליח למנוע את קריסת הממשלה, או שישראל תמצא את עצמה בבחירות מוקדמות עם מפה פוליטית חדשה לחלוטין.

עדכונים נוספים בהמשך.