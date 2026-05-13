כיכר השבת
לקיים בנו חכמי ישראל

תפילות בממלכת רוז'ין; האדמו"ר מוואסלוי אושפז לאחר התקף לב

דאגה בקרב חצרות הקודש לבית רוז'ין, זקן אדמו"רי השושלת בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, אושפז בשנית לאחר שעבר התקף לב • האדמו"ר, שסבל מחולשה מאז ל"ג בעומר, לא השתתף הערב בשמחת התנאים של נכדו בירושלים • העתירו בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי אברהם שמשון שלום בן שרה דבורה (חסידים)

האדמו"ר מוואסלוי (צילום: יהודה פרקוביץ)

דאגה בעולם החסידות: בקרב חסידי ומעריצי בית וואסלוי, וביהדות החרדית בכלל, עוקבים בדאגה אחר מצבו הבריאותי של זקן אדמו"רי בית רוז'ין בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, שאושפז במהלך השבוע האחרון בבית החולים בעקבות אירוע לבבי.

ל'כיכר השבת' נודע כי בתקופה האחרונה סבל האדמו"ר מחולשה משמעותית. כבר בליל ל"ג בעומר האחרון עבר האדמו"ר אירוע לבבי קל. בעקבות כך, אושפז למספר ימים של בדיקות והשגחה, ושוחרר לביתו ביום ראשון שעבר.

אולם, למרות השחרור, האדמו"ר לא שב לאיתנו ולא התאושש כצפוי מההתקף הראשון. ביום שלישי האחרון חלה הידרדרות נוספת במצבו כאשר עבר התקף לב נוסף, הפעם בעוצמה קצת יותר חזקה, מה שאילץ את כוחות ההצלה שהוזעקו לביתו להחישו שוב לבית החולים.

הרופאים מטפלים באדמו"ר במסירות, בתקווה לייצב את מצבו ולהשיבו במהרה למעונו שברחוב יצחק מאיר הכהן בעיר התורה והחסידות בני ברק.

עדות למצבו המדאיג ניתן היה לראות הערב (רביעי), כאשר נבצר מהאדמו"ר להשתתף בשמחת התנאים לנכדו שנערכה בירושלים. היעדרותו של ראש תפארת המשפחה הטילה צל של דאגה על המשתתפים, שנשאו תפילה להחלמתו המהירה.

בחסידות מבקשים מהציבור להמשיך ועורר רחמי שמים מרובים בתפילה ובתחנונים עבור האדמו"ר, רבי אברהם שמשון שלום בן שרה דבורה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים!

תפילותהתקף לבהאדמו"ר מוואסלוי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר