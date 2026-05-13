תפילות בממלכת רוז'ין; האדמו"ר מוואסלוי אושפז לאחר התקף לב

דאגה בעולם החסידות: בקרב חסידי ומעריצי בית וואסלוי, וביהדות החרדית בכלל, עוקבים בדאגה אחר מצבו הבריאותי של זקן אדמו"רי בית רוז'ין בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, שאושפז במהלך השבוע האחרון בבית החולים בעקבות אירוע לבבי.

ל'כיכר השבת' נודע כי בתקופה האחרונה סבל האדמו"ר מחולשה משמעותית. כבר בליל ל"ג בעומר האחרון עבר האדמו"ר אירוע לבבי קל. בעקבות כך, אושפז למספר ימים של בדיקות והשגחה, ושוחרר לביתו ביום ראשון שעבר.

אולם, למרות השחרור, האדמו"ר לא שב לאיתנו ולא התאושש כצפוי מההתקף הראשון. ביום שלישי האחרון חלה הידרדרות נוספת במצבו כאשר עבר התקף לב נוסף, הפעם בעוצמה קצת יותר חזקה, מה שאילץ את כוחות ההצלה שהוזעקו לביתו להחישו שוב לבית החולים.

הרופאים מטפלים באדמו"ר במסירות, בתקווה לייצב את מצבו ולהשיבו במהרה למעונו שברחוב יצחק מאיר הכהן בעיר התורה והחסידות בני ברק.

עדות למצבו המדאיג ניתן היה לראות הערב (רביעי), כאשר נבצר מהאדמו"ר להשתתף בשמחת התנאים לנכדו שנערכה בירושלים. היעדרותו של ראש תפארת המשפחה הטילה צל של דאגה על המשתתפים, שנשאו תפילה להחלמתו המהירה.

בחסידות מבקשים מהציבור להמשיך ועורר רחמי שמים מרובים בתפילה ובתחנונים עבור האדמו"ר, רבי אברהם שמשון שלום בן שרה דבורה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים!