פיצוץ עז נצפה ונשמע הלילה (מוצאי שבת) בסמוך לעיר בית שמש, כך לפי דיווחים של תושבי העיר.

תושבים תיארו פיצוץ גדול ש"הרעיד את החלונות", בתיעודים נראה כדור אש גדול שהאיר את שמי הלילה ולאחריו שובל עשן שהיתמר מהאזור.

ב'ויינט' פורסם כי מדובר בפיצוץ מבוקר שביצעה החברה הביטחונית "תומר", המייצרת בין היתר מנועים רקטיים עבור צה"ל. החברה אישרה את הפרטים.

מחברת תומר נמסר כי הפיצוץ "בוצע לפי התכנון".

למרות האמור, לא ברור מדוע תוכנן פיצוץ בסדר גודל כזה לשעות הלילה, ובעיקר מדוע התושבים לא קיבלו התרעה מראש.