רעש חזק נשמע בעיר

השמים הוארו: פיצוץ ענק תועד ליד בית שמש - וההסבר המוזר לאירוע

פיצוץ ענק תועד הערב בסמוך לעיר בית שמש | החברה הביטחונית "תומר" אמרה כי מדובר בפיצוץ מבוקר וכי אין חשש לציבור | בשלב זה לא הוברר מדוע הפיצוץ המבוקר לדבריהם, התקיים בשעות הלילה - וללא התרעה לציבור (חדשות)

הפיצוץ בסמוך לבית שמש
הפיצוץ בסמוך לבית שמש| צילום: רשתות חברתיות

פיצוץ עז נצפה ונשמע הלילה (מוצאי שבת) בסמוך לעיר , כך לפי דיווחים של תושבי העיר.

תושבים תיארו פיצוץ גדול ש"הרעיד את החלונות", בתיעודים נראה כדור אש גדול שהאיר את שמי הלילה ולאחריו שובל עשן שהיתמר מהאזור.

ב'ויינט' פורסם כי מדובר בפיצוץ מבוקר שביצעה החברה הביטחונית "תומר", המייצרת בין היתר מנועים רקטיים עבור צה"ל. החברה אישרה את הפרטים.

מחברת תומר נמסר כי הפיצוץ "בוצע לפי התכנון".

למרות האמור, לא ברור מדוע תוכנן פיצוץ בסדר גודל כזה לשעות הלילה, ובעיקר מדוע התושבים לא קיבלו התרעה מראש.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

5
טילים מהבסיס
לוי
4
זה החיזרים
משה
אנחנו החייזרים קפצנו לביקור בבית שמש מה נלחצתם חחח
חייזר
חלק מתושבי בית שמש באמת קצת חייזריים.
אורח לרגע
3
אני תושב בית שמש ולא שמעתי כלום
באיזה איזור שמעו?
ואני כתושב בית שמש יש לי חדשות בשבילך שאין כאן חייזרים כנראה התבלבלת עם העיר שלך איפוא שאתה גר
דוד
2
שקרנים. כנראה תקלה חמורה שהביאה לפיצוץ.
יצחק
1
חושבים שאנחנו מטומטמים
אבי

