תיעוד קשה: שמונה בני אדם נפצעו בפיגוע דריסה ודקירה באיטליה 

שמונה בני אדם נפצעו, בהם ארבעה במצב קשה, בפיגוע דריסה ודקירה בצפון איטליה, כך לפי דיווחים בשבת.

שמונה בני אדם נפצעו, בהם ארבעה באורח קשה מאוד, באירוע דריסה ודקירה משולב שהתרחש היום (שבת) בשעות הצהריים במרכז העיר מודנה שבצפון איטליה. אחת הנפגעות נמחצה קשות ברגליה כתוצאה מעוצמת הפגיעה ופונתה לבית החולים במצב קריטי, פצועים נוספים פונו לבתי חולים במודנה ובבולוניה השכנה, חלקם באמצעות מסוקי חילוץ שהוזנקו למקום, ואילו אחד האזרחים שניסה לעצור את הנהג נפצע באורח קל במהלך המאבק עמו.

האירוע החל כאשר מכונית נוסעת דהרה במהירות גבוהה של לפחות 100 קמ"ש לעבר מדרכה במרכז העיר, פגעה ברוכבי אופניים ובהולכי רגל, והתרסקה ישירות לתוך חלון ראווה של חנות מקומית.

מיד לאחר ההתנגשות, נהג הרכב יצא החוצה כשהוא חמוש בסכין והחל להניף אותה לעבר עוברים ושבים בניסיון לפגוע בהם ולמלט את עצמו מהזירה. קבוצה של אזרחים שהייתה במקום החלה לנהל מרדף אחר החשוד, הצליחה להשתלט עליו בכוח ולנטרל אותו, עד להגעתם של כוחות המשטרה שעצרו אותו.

החשוד במעשה זוהה בתקשורת האיטלקית כסאלים אל-קודרי, אזרח איטלקי בן 31 שמקורו במחוז מגרב, אשר נולד בברגמו ומתגורר באזור מודנה. באופן לא מפתיע, מדיווחים ראשוניים של גורמי הרפואה והחקירה באיטליה עולה כי הגבר עבר בעבר טיפולים פסיכיאטריים שונים, וכי בבדיקות הראשוניות שנערכו לו בתחנת המשטרה הוא לא נראה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

"ראינו את המכונית מתקרבת, היא פנתה לכיוון המדרכה", סיפר עד ראייה שהיה במקום לכלי התקשורת המקומיים והבינלאומיים, "היא האיצה פתאום - היא נסעה במהירות של לפחות 100 קמ"ש. ראינו אנשים עפים". פצוע נוסף שנפגע קלות מהרכב שחזר את רגעי האימה ואמר כי "היא הגיעה באותו כיוון שלי, והצלחתי לקפוץ מהדרך".

ראש עיריית מודנה, מאסימו מצטי, התייחס לחקירה ואמר כי "נראה שהנהג נסע בכוונה לעבר המדרכה, פגע במספר אנשים והתרסק לתוך חלון ראווה של חנות. לאחר מכן הוא יצא מרכבו והניף סכין". מצטי הוסיף כי "הוא נראה עם סכין בידו, אך הוא לא הצליח לדקור אף אחד. נראה שהוא ניסה לפגוע במישהו. אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי המעשה הזה. אך זה היה אירוע דרמטי. אני מזועזע עמוקות. תהיה אשר תהיה המהות, מדובר במעשה חמור מאוד. אם יתברר שמדובר בפיגוע, זה יהיה אפילו חמור יותר".

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, פירסמה הודעת גינוי רשמית שבה הגדירה את הדריסה כאירוע "חמור ביותר" והביעה סולידריות עם הקורבנות. מלוני מסרה כי "אני מביעה את קרבתי לאנשים שנפצעו ולמשפחותיהם. אני גם מביעה את תודתי לאזרחים שהתערבו באומץ כדי לעצור את המבצע ולסוכנויות אכיפת החוק על תגובתן".

זירת האירוע נסגרה לחלוטין לתנועה על ידי כוחות ביטחון רבים, הכוללים את המשטרה המקומית, הקרביניירי והמשטרה הפיננסית, אשר אספו ממצאים מהרכב שהתרסק. במקביל, יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור מהעיר בולוניה גויסו כדי לבדוק את כל כיווני החקירה האפשריים, ופשטו על ביתו של החשוד בעיירה רבארינו במטרה לקבוע אם מדובר בפיגוע מתוכנן מראש.